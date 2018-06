Als Chantal Blaak het nog één keer probeert, is de titel binnen

Chantal Blaak is in Hoogerheide Nederlands Kampioen wielrennen geworden. In zware omstandigheden.

Het is voor een winnaar een tamelijk ongebruikelijke viering van een kampioenschap. Waar een zege meestal energie losmaakt voor een vreugdeuitbarsting, stapt Chantal Blaak zaterdag na haar winst op de Nederlandse kampioenschappen wielrennen in Hoogerheide snel van haar fiets en zakt uitgeput op het asfalt. Ze lijkt te twijfelen wat ze eerst moet doen met een haastig aangereikt flesje water. Eerst maar een slok of toch een plens over het kokende lijf?

Het tafereel illustreert de onvoorziene zwaarte van het parcours op het Brabantse wal. De renners krijgen niet alleen hellinkjes, klinkers en kasseien te verteren maar ook temperaturen die de 30 graden aantikken. Blaak bekent dat ze op het moment dat ze haar beslissende aanval inzette, op 9 kilometer van de finish, er eigenlijk al volledig doorheen zat. ‘Ik dacht, ik ga nog maar een keer. Maar eigenlijk kon het niet.’

Haar winst zaterdag betekent dat de Nederlandse kampioenstrui opnieuw maanden zal ontbreken in het vrouwenpeloton. Blaak is sinds september vorig jaar regerend wereldkampioen en toen al verdween haar shirt met het rood, wit en blauw, dat ze in juni al in ’s-Heerenberg had bemachtigd – ook al met een solo - in de kast. Regenboogkleuren prevaleren.

Blaak (midden) op het podium met Amy Pieters, die tweede werd, en Marianne Vos. Foto ANP

Wereldkampioenschap

De manier waarop ze in Hoogerheide de titel prolongeert, vertoont overeenkomsten met die grootste zege in haar carrière, het wereldkampioenschap in Bergen, Noorwegen. In beide wedstrijden kwam ze in een vroeg stadium ten val, maar wist ze zich vrijwel schadevrij weer naar voren te rijden. Ook toen besloot ze enkele kilometers voor de finish het in haar eentje te proberen. ‘Ik had het niet verwacht’, verklaart ze, eenmaal weer op adem, voor de camera van de NOS, ‘Tactisch gezien ben ik wel beter geworden. Ik ben er ook heel relaxed in gegaan.’

Toch wist ze dat deze race vooral naar haar en haar ploeggenoten zou worden gekeken. Het dit seizoen al zo succesvolle Boels-Dolmans vormde weliswaar met drie renners een kleine delegatie in de wedstrijd, maar zowel Blaak, Amy Pieters en olympisch kampioen Anna van der Breggen werden tot de grootste kanshebbers gerekend. Zeker de laatste zou haar zinnen op deze wedstrijd hebben gezet: ondanks een indrukwekkende reeks overwinningen in grote klassiekers ontbreekt het Nederlands kampioenschap nog op haar erelijst.

Het is routinier en Europees kampioen Marianne Vos die zich weinig aantrekt van de reputatie van Van der Breggen c.s. Op 45 kilometer van de aankomst gaat ze er vandoor, samen met Esther van Veen, gretig op zoek naar een overwinning. Ze snakt ernaar sinds ze twee jaar geleden in het peloton terugkeerde na een lange rustpauze, ingelast wegens overbelasting van het lichaam. Maar als de voorsprong oploopt tot ruim een minuut, vinden de renners van Boels-Dolmans en Sunweb het genoeg. Twintig kilometer voor het einde rekenen ze de aanvallers in.

Foto ANP

Uitputtende reeks demarrages

De slotfase wordt gekleurd door een te verwachten maar uitputtende reeks demarrages van favorieten als Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Van der Breggen en – ook al – Blaak. Haar sprong met haar allerlaatste krachten naar de weggereden Evy Kuijpers, renner zonder contract , blijkt doorslaggevend. Ze bouwt haar voorsprong in korte tijd uit naar 40 seconden. De sprint om de tweede plaats wordt gewonnen door ploeggenoot Pieters. Het brons is voor Vos, die zelfs na haar ontsnapping nog puf heeft voor een greep naar eremetaal.

Voor wie waarde hecht aan de aanwezigheid van de nationale driekleur in het vrouwenwielrennen, heeft Blaak nog een geruststellende mededeling. Op de WK in Innsbruck eind september, met een parcours vol zware beklimmingen, verwacht ze geen rol van betekenis te kunnen spelen. Dan gaat de regenboogtrui de kast met herinneringen in. Vanaf dat moment heeft ze toch echt het rood wit en blauw om de schouders.