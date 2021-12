Als bij Ajax de polonaise begint, loopt Erik ten Hag snel weg

Erik ten Hag, de wonderlijke kerel die na zijn transfer naar Ajax constant en laaghartig werd gekleineerd door De Telegraaf en Johan Derksen, staat tegenwoordig hoog op ‘lijstjes’ van buitenlandse topclubs. De clubs die zo’n ‘lijstje’ voor de korte of lange termijn hebben opgesteld, zijn naar verluidt niet de minste: Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern München.

En dan zijn er vast ook nog een hoop Europese topclubs waarvan het ‘lijstje’ niet is uitgelekt. Dat had bijna niemand voorzien toen Ten Hag in 2018 trainer werd van Ajax, zoals slechts een enkeling het voor mogelijk hield dat een Nederlandse club er in een tijd van kolossale financiële verschillen nog eens in zou slagen om te stralen in de Champions League.

Want de kloof met de rijke landen was te groot geworden. De Europa League, of erger, was het voorland. Iedereen in koor, jammerend: de Nederlandse competitie is verworden tot een Mickey Mouse-league.

Na de zesde zege van Ajax op rij in de Champions League schreef The Daily Telegraph deze week een jubelstuk over Ten Hag en de club. De Engelse krant gooide alle remmen los. ‘The magic of Erik ten Hag’, stond erboven.

De magie van Erik ten Hag - daar hadden al die kleine geesten geen rekening mee gehouden, toen ze hem verweten met een accent te praten of, zoals De Telegraaf deed, onderuit probeerden te halen door te schrijven dat hij parasiteerde op de kunde en kennis van zijn assistent, Alfred Schreuder. Van Henk Spaan herinner ik me de omschrijving ‘ongelofelijke jezuïet’ in Het Parool. Hilarisch, als je erop terugkijkt.

Ze lustten hem niet en ze moesten hem niet. De ‘tuinkabouter’ (Johan Derksen) werd aangevallen op zijn dialect, uiterlijk, komaf en stem (schor!) en zou het niet lang maken in de Amsterdamse slangenkuil. Een paar jaar later wordt hij in een Engelse kwaliteitskrant een elitetrainer genoemd en een van ’s werelds meest begeerde trainers. ‘Als hij zich uitspreekt over zijn toekomst, weergalmen zijn woorden door heel Europa.’

De opmars van Ajax (‘sensationeel’) wordt door The Daily Telegraph bijna volledig aan Ten Hag toegeschreven. Ook de aanvoerder van Ajax, Dusan Tadic, komt aan het woord.

Hij noemt Ten Tag een van de beste trainers ter wereld, een man die geobsedeerd is door voetbal. Ten Hag is volgens Tadic een tactisch meesterbrein dat voor alles een oplossing heeft en de spelers het gevoel geeft dat ze altijd een stap vooruitlopen op de tegenstander.

Achttien punten uit zes wedstrijden in de groep van de Champions League, een doelsaldo van plus vijftien, ruim 70 miljoen euro inkomsten, tien doelpunten van een verguisde spits, Sébastien Haller, die op voorspraak van Ten Hag naar Ajax kwam: sensationeel is het juiste woord. Menig trainer zou het moment aangrijpen om zijn gelijk te halen en borstkloppend vooraan te lopen in de polonaise.

Ten Hag loopt snel weg als de polonaise begint. Overwinningen schudt hij net zo makkelijk van zich af als nederlagen. Alleen de volgende wedstrijd telt. Voor de vorm zegt hij altijd dat na een overwinning even mag worden genoten, omdat iedereen dat graag wil horen, maar zelf kijkt hij alleen maar vooruit. En door.

Interviews met hem zijn daardoor heel ongewoon. Persoonlijk wordt het nooit. Alles staat in het teken van het resultaat en de ontwikkeling van de ploeg. Het gaat alleen maar om de ‘verbeterpunten’. Hij vermijdt zoveel mogelijk het woord ‘ik’. Zijn ego is miniem. Nooit betrekt hij het succes op zichzelf, nooit haalt hij achteraf zijn gelijk.

De trainer van Ajax is een aardige, kundige en beschaafde man met een grote mate van zelfbeheersing. Niemand heeft dit eerder beleefd, het is nog net geen wonder.