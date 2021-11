Als Ajax in beweging is, is scoren een stuk makkelijker

Ajacied Antony maakt een mooie voetbeweging achter zijn standbeen, Luuk Wouters van RKC is het slachtoffer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was vooral geen fijne vooravond voor Luuk Wouters uit Schijndel, met rugnummer 34, 22 jaar en linksachter zondag bij RKC. Hij stond in het lege stadion tegenover Ajacied Antony, sinds kort international van Brazilië, getruct en uitdagend. Werkelijk een attractie om te aanschouwen, zo vol zelfvertrouwen bovendien dat het bijna zijn oren uitspuit. Een fijn koppel ook met Noussair Mazraoui, die zoveel meer is dan rechtsachter.

Antony ging binnendoor en buitenom, speelde de bal tussen benen door. Pingelen. Schieten, kappen. Hij is de speelsheid zelve. Totdat trainer Erik ten Hag hem in de 70ste minuut wisselde. Al is het beter voor hem, qua ritme en herstel, hij had het naar zijn zin op het mooie, met herfstbladeren versierde grasveld dat tweeënhalf jaar geleden het kunstgras verving, dankzij de opbrengst van de transfer van Ajax naar Barcelona van Frenkie de Jong. Die speelde nooit voor RKC, doch alleen in de gecombineerde jeugdopleiding met Willem II.

Wouters keek bewonderend naar de bewegingen van Antony. Zo’n rasvoetballer denkt op zo’n avond niet meteen van ach, ik heb vorige week nog gevoetbald tegen Argentinië en lang in het vliegtuig gezeten, het is wel lekker zo, een tijdje op de bank zitten in Waalwijk. Nee, Antony had best nog een paar keer langs Luuk Wouters willen flitsen, maar David Neres loste hem af.

Ontknoping

Het was dus de wedstrijd na al dat reizen met de nationale ploegen, na de ontknoping voor velen in de WK-kwalificatiereeks. ‘We hadden deze keer zelfs weer twee dagen kunnen trainen’, constateerde trainer Erik ten Hag van Ajax tevreden. Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Jurriën Timber en Steven Berghuis, al waren die laatste twee dan geblesseerd bij Oranje, plaatsten zich voor het WK. Dusan Tadic was de grote winnaar in de schitterende titanenstrijd met Portugal in Lissabon, waarin zijn gelijkmaker en beslissende voorzet vlak voor tijd op de fabuleus koppende Mitrovic tranen lieten vloeien bij Ronaldo.

Lisandro Martinez en Nicolas Tagliafico kwalificeerden zich aan de hand van Lionel Messi met Argentinië, Sébastien Haller liep het WK met Ivoorkust mis door van André Onana van Kameroen te verliezen en Edson Alvarez deed het niet best met Mexico, maar de Mexicanen zullen het toch wel redden uiteindelijk.

En bij RKC? Daar bleef bijna iedereen gezellig thuis in Waalwijk, op Saïd Bakari voor de Comoren en Ahmed Touba voor Algerije na. De anderen hadden twee weken om zich op Ajax voor te bereiden, maar wat kun je meer doen dan geconcentreerd verdedigen en hopen dat het meevalt, dat Ajax een paar kansen mist? RKC mocht best hoop koesteren, want Ajax speelde twee duels op rij 0-0, bij Heracles en thuis tegen Go Ahead. In de eredivisie was sinds 24 oktober, tijdens PSV-thuis, liefst 197 minuten niet gescoord. Die tendens moest anders, al was het alleen al om de koppositie op doelsaldo te behouden ten opzichte van PSV, terwijl Feyenoord zelfs een verliespunt minder heeft.

Opofferingslopen

‘We hadden ons voorgenomen met veel meer beweging te spelen’, aldus Ten Hag. ‘Spelers moeten de bereidheid hebben om te lopen, om ruimtes te creëren. Veel opofferingslopen en vervelende meters, in het samenspel.’ Hoewel het duel spanningsloos was, deed Ajax dat uitstekend en was het best een aardige wedstrijd, om het makkelijke combinatiespel van Ajax, om Antony, om RKC ook, dat meer wil dan zichzelf verschansen rond het strafschopgebied.

Sébastien Haller kopte voor rust in na een voorzet van Dusan Tadic, Steven Berghuis tikte binnen na een prachtige combinatie en scoorde na rust nog een keer, nadat doelman Etienne Vaessen de bal loste. Tussendoor, bij 0-1, was daar die werkelijk formidabele redding van doelman Remko Pasveer, op de kopbal van Michiel Kramer. Pasveer is een van de uitblinkers van Ajax dit seizoen, zelfs in zo’n wedstrijd waarin hij verder nauwelijks iets te doen kreeg.

Na rust scoorden Timber en nog eens Haller. Ajax heeft doelcijfers van 42-2, en toch negen verliespunten. Ten Hag: ‘We hebben nog te veel kansen nodig.’ Timber: ‘We doen het verdedigend best goed.’ De jonge verdediger scoorde zelfs, want aanvallen behoort ook tot zijn taken. ‘Dat zijn de eisen van de trainer. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is, maar je wordt er wel een betere speler van. Bij Ajax hoor je het hele pakket te hebben. Het is ook een Nederlands dingetje.’ Ten Hag, tevreden: ‘Dit is een basis om verder te gaan.’