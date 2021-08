Als 4-jarig jochie vloog hij door de tuin, 17 jaar later is Zweedse polsstokhoogspringer een legende

Met groot machtsvertoon wint Armand Duplantisde olympische titel in het polsstokhoogspringen. Beeld EPA

Het begon allemaal bij zijn vader in de tuin. Op een zelfgebouwde stellage werd zeventien jaar geleden de basis gelegd voor het succes van het Zweedse wonderkind Armand Duplantis. Dinsdag won de 21-jarige atleet met groot machtsvertoon de olympische titel in het polsstokhoogspringen.

‘Mondo’, zoals zijn bijnaam luidt, kon eerder springen dan dat hij kon fietsen. Het was zijn droom om de beste van de wereld te worden. Hij geloofde er als jochie van vier al in, toen hij zijn eerste sprongen maakte in de Amerikaanse achtertuin in Louisiana, waar hij opgroeide.

De buren zagen daar geregeld een ventje door de lucht vliegen. Zo natuurlijk als dat toen al ging, zo soepel ging het nu in de olympische finale. Duplantis had weinig tegenstand. Zijn grote voorbeeld Renaud Lavillenie, de voormalig wereldrecordhouder uit Frankrijk, was niet op zijn best. De 34-jarige veteraan had last van een pijnlijke voet, waar tussen de sprongen door een zak ijs op werd gelegd. En de regerend wereldkampioen uit Amerika, Sam Kendricks, ontbrak in Tokio door een coronabesmetting.

Duplantis was de enige die over zes meter kwam in het olympisch stadion. Hij sprong die afstand dit jaar al 22 keer en herhaalde dat in de olympische finale opnieuw met speels gemak. De Amerikaan Christopher Nilsen kwam tot 5.97 meter, waarmee hij het zilver pakte. Thiago Braz uit Brazilie haalde 5.87 meter en won daarmee brons. De Nederlander Menno Vloon eindigde in de finale met een hoogte van 5.55 meter als 13de.

Duplantis was al zeker van olympisch goud toen hij nog een poging deed om zijn wereldrecord van 6.18 meter aan te scherpen. In 2020 verbrak Duplantis het wereldrecord van Lavillenie van 6.16 meter uit 2014. Toen de Zweed in februari vorig jaar over die afstand sprong, zei hij dat dit nog maar het begin was. Daarna werd het 6.17, 6.18 en het lijkt een kwestie van tijd tot hij ook over 6.19 meter springt. In Tokio lukte het nog niet.

‘Het voelt nog steeds onwerkelijk’, zei Duplantis na het behalen van olympisch goud. ‘Dit wilde ik zo lang. Dat het eindelijk hier is en ik het gedaan heb, voelt gestoord. Ik hou al van deze sport sinds ik een klein kind was en ik heb er altijd in geloofd dat het me naar mooie plekken zou brengen.’

Tijdens zijn laatste poging om over 6.19 meter te springen, keken zijn concurrenten toe met bewondering. Het respect is groot voor het supertalent dat nu al een legende is. Lavillenie zat op de grond toe te kijken toen Duplantis voorbij liep voor een tweede poging om zijn wereldrecord aan te scherpen. ‘Wat ga je doen?’, vroeg de Fransman. ‘Hetzelfde, maar dan beter’, grijnsde Duplantis vol zelfvertrouwen.

Als zoon van een Amerikaanse polsstokhoogspringer en Zweedse meerkampster kon Duplantis, die een dubbele nationaliteit heeft, zowel voor Amerika als Zweden uitkomen. Hij koos voor het thuisland van zijn moeder na een belletje van de Zweedse federatie. Ze konden hem alles geven wat hij wilde en hij zou zich nooit zorgen hoeven maken over kwalificatie voor de Spelen.

Het laatste gaf de doorslag. In Amerika krijgen atleten maar één kans op olympische kwalificatie tijdens de beruchte trials. Wie daar niet goed is, heeft pech en gaat niet mee.

Ondanks zijn grote potentie waren de Zweden aanvankelijk sceptisch over de deelname van de polsstokhoogspringer voor Zweden. Duplantis groeide op in Amerika en sprak amper Zweeds, maar de sympathie is groter geworden. Duplantis heeft een relatie met een Zweeds model en spreekt inmiddels een aardig woordje ‘overlevings-Zweeds’, zoals hij het zelf noemt.

Duplantis zorgt steeds voor spektakel, ook in het coronajaar 2020 toen er bijna geen wedstrijden op het programma stonden. Samen met zijn concurrenten Sam Kendricks en Renaud Lavillenie deed hij vorig jaar mee aan een verzonnen tuinwedstrijd. De drie mannen probeerden in hun eigen tuin zo vaak mogelijk over vijf meter te springen in een half uur tijd. Het werd gevolgd via een livestream die provisorisch in elkaar geknutseld was.

Duplantis sprong in Louisiana 36 keer over vijf meter. Lavillenie deed hetzelfde vanuit Frankrijk, waar hij moest uitkijken dat hij niet op zijn dochter sprong die in de tuin aan het spelen was. Sam Kendricks kwam er 26 keer overheen, met een grazend paard in de wei ernaast als jurylid.

De baan van Duplantis lag er hobbelig bij en werd bijna overwoekerd door planten. Toch was dat de plek waar de basis werd gelegd, zeventien jaar geleden, toen hij als 4-jarig jochie voor het eerst door de tuin vloog. Nu is de wereld zijn achtertuin.