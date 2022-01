Almere City onderaan in eerste divisie: nog even geduld in de stad van de toekomst

Lance Duijvenstijn (m) van Almere City wint in de lucht van Jip Molenaar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ally de Aap, de mascotte van Almere City, is verkleed als pastoor. Kruis om de nek, borstel, emmer water. Het is immers zondag, Almere heeft sinds kort een Pastoor als trainer, Alex is zijn voornaam, en het volk is weer toegelaten tot de tempel in de polder. In dit geval een tempeltje, officieel het Yanmar Stadion. Ally is altijd in voor een verwijzing naar de actualiteit.

Genoeg aanleiding voor een gewijd moment, al blijft het 0-0 tussen Almere en Telstar. Almere City, ambitieus en een paar keer dicht bij promotie naar de eredivisie geweest, staat laatste in de eerste divisie. Grote trainers komen langs. Gertjan Verbeek is al ontslagen dit seizoen, toen Almere op de zeventiende plek stond, vooral door een ontstellend aantal tegendoelpunten. En nu blijft ook Pastoor, trainer sinds januari, wachten op zijn eerste zege na vier duels. Twee keer heeft hij dik verloren, eenmaal ging de club nipt onderuit, en nu is zijn eerste punt binnen, al had Almere op grond van het aantal kansen moeten winnen. Eén doelpuntje is gemaakt in vier duels.

‘Ajacieden op de fiets’, zeggen critici soms hatelijk tegen Almere City, vanwege het bescheiden karakter van de club. En de aanhangers zijn in hun hart toch voor Ajax. Neem Joop Heijtlager, 73 jaar, altijd bij Ajax geweest, de grote successen beleefd. Hij woont, als zoveel voormalige Amsterdammers, in Almere tegenwoordig. ‘Het is me te zwaar, de trappen lopen in de Arena. En het is duur bij Ajax. Ik vind het hier leuk, het is vijf minuten van huis en ik ben er even tussenuit.’ Dat Almere laatste staat, tja, dat kan gebeuren. Komt goed.

Lang getwijfeld

Vanuit de polder zie je het stadion nauwelijks liggen, totdat de rode letters opdoemen. Pastoor looft de faciliteiten. ’Ik heb lang getwijfeld of ik voor anderhalf jaar zou tekenen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. In de selectie zitten heel leuke, goede jongens, met potentie. Ze lopen de hekken uit de grond.’ Het vertrouwen was alleen weg. Verbeek is een dominante trainer. Het klikte op de een of andere manier niet, al was best verbetering te bespeuren, maar het ging blijkbaar te langzaam.

Pastoor oordeelt dat een wedstrijd het feestje van de spelers is. Hij wil dat ze vrij zijn in hun hoofd. Twee methodes, twee trainers, ongeveer dezelfde spelers, al zijn alweer nieuwelingen gekomen de laatste weken, onder wie de jonge spits Tijmen Wildeboer. Hij lijkt op Haaland en doet geen enkele poging dat te verbergen, met het staartje in het blonde haar. In het programmaboek laat hij afdrukken: ‘Ik word altijd vergeleken met hem.’ Gelukkig voegt hij toe: ‘Haha.’ Want qua voetbal is hij ver verwijderd van Haaland, al werkt hij hard en heeft hij een paar keer pech bij de afronding. In de vierde periode moet Almere klaar zijn, om toch nog een poging te doen de play-offs te bereiken.

Fysiek is het een pittig duel. De trainer van Telstar, Anthony Correia in plaats van de met corona kampende Andries Jonker, zegt iets over het slechte natuurgras. ‘Dat is niet meer van deze generatie.’ In de eerste divisie is de competitie bijna overgeleverd aan de kunstgrasboeren. Wie terugkeert naar natuurgras, krijgt kritiek op de mat. Mannen harken het doelgebied tijdens de rust. Almere wil eens naar de eredivisie, waar natuurgras heerst.

Vorig seizoen had Almere Thomas Verheydt met zijn doelpunten en Damon Mirani centraal achterin, om de ploeg te leiden. Nu is daar Ramon Leeuwin, maar dat is nog geen Mirani, die meteen aanvoerder werd bij koploper Volendam. Nog geen van de spitsen doet Verheydt vergeten.

Divers

Het publiek is gelukkig niet zo veel gewend. Het is al blij dat het stadion weer open is en dat het zonnetje schijnt. Onophoudelijk dragen supporters bier en andere lekkernijen langs de tribunes. De supporters Frank Iwema en James Bourke koesteren tijdens de rust de zon op het plein voor het stadion. Iwema: ‘Ik ben geboren en getogen in Almere. Nergens is het zo divers als hier, ook qua samenstelling van de bevolking.’ Bourke: ‘Wij hebben weinig geschiedenis. Die bouwen we zelf.’ Iwema: ‘Ja, hier kun je gewoon je quotes ophalen.’

Waarom het minder gaat, weten ze ook niet precies. Ze lachen met terugwerkende kracht om yogalessen van Verbeek. Dat zal je altijd zien. Als het goed gaat, is yoga het mysterieuze geheim. Zo niet, dan is het gekkigheid. Maar eens komt het goed. Iwema: ‘Almere is de stad van de toekomst.’ Dan kan het voetbal niet achterblijven.