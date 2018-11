Allrounder Patrick Roest (22) is op de 1.500 en 5.000 meter plotseling beter dan Sven Kramer

Het had alle schijn van een wisseling van de wacht. Patrick Roest domineerde de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker schaatsen in Thialf. En zo verdween het vertrouwde beeld van Sven Kramer abrupt naar de achtergrond.

Patrick Roest op weg naar een nieuw baanrecord waarbij Sven Kramer op een grote achterstand wordt gereden. Kramer rijdt de derde tijd. Beeld Klaas Jan van der Weij

In de zomer, als hij even niet wordt geleefd door het schaatsen, zit Patrick Roest het liefst op de trekker, op de boerderij bij zijn ouders in het Zuid-Hollandse Lekkerkerk. Mest rijden, gras inkuilen, dat werk. Dan is Patrick die aardige, lieve, zachtaardige jongen waar iedereen hem voor houdt.

Maar o wee, waarschuwt zijn coach Jac Orie, als Roest voor de wedstrijd zijn schaatspak aantrekt en de cap over zijn hoofd trekt. ‘Dan wordt hij heel iemand anders, let maar op.’ En inderdaad, Roest buiten de baan: een vriendelijke jongen. Roest op de baan: een killer.

De 22-jarige schaatser van Jumbo verbaasde afgelopen schaatsweekeinde in Thialf, bij de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker, iedereen, maar bovenal zichzelf.

Natuurlijk, vorig jaar werd hij in het Olympisch Stadion in Amsterdam al wereldkampioen allround. Maar dat was ná de Olympische Spelen, toen voor iedereen het hoogtepunt al voorbij was, en bovendien won hij omdat de Noor Sverre Lunde Pedersen op weg naar goud ten val kwam. Dus hoe goed was hij nou precies?

Het antwoord kwam in Heerenveen. Vrijdag troefde Roest op de 5 kilometer olympisch kampioen Sven Kramer af in een baanrecord, zaterdag was hij op de 1.500 meter sneller dan olympisch kampioen Kjeld Nuis en zondag won hij de 10 kilometer, ogenschijnlijk zonder al te veel moeite, door voormalig olympisch kampioen Jorrit Bergsma (2014) ruim voor te blijven.

Zijn ploeggenoot Kjeld Nuis twitterde zondag met een knipoog: ‘Straks de 1.000 meter. Gelukkig doet @patrickroest díe niet. Koning!’

Roest woont in Heerenveen, maar groeide op in Lekkerkerk. Om precies te zijn in buurtschap Opperduit. Zijn vader Wim bestiert er een melkveehouderij. Zondag, voordat hij ’s morgens naar Friesland reed om zijn zoon aan te moedigen, had hij alle koeien nog gemolken. Voor de middag had hij iemand anders geregeld, want toen schaatste zijn zoon de 10 kilometer.

En hoe! Was Roest iets sneller gestart, dan had hij zomaar een baanrecord in Thialf kunnen rijden. Nu breekt hij zijn eigen record (13.21,11) met meer dan dertig seconden (12.47,89). Virtueel: alsof hij zichzelf met een ronde heeft ingehaald. Op de tribune schudde vader Wim zijn hoofd. ‘Ik snap hier helemaal niks van.’

Zijn zoon leerde schaatsen op het slootje achter de boerderij en later op de ijsbaan in Den Haag, waar zijn zus Natasja regelmatig wedstrijden reed. Op het inrijbaantje zag vader Wim al snel dat zijn zoon talent had.

Van schaatsvereniging De Lekstreek ging het naar het gewest Zuid-Holland en van het gewest naar Jong Oranje. Twee keer werd hij wereldkampioen allround bij de junioren. Nee, met het talent zat het wel goed. Maar was de zachtaardige Patrick niet véél te aardig om te overleven in de wereld van de topsport?

In 2015 tekende hij een contract bij Lotto-Jumbo, de ploeg waar ook jongens als Sven Kramer en Kjeld Nuis rondliepen. ‘Daar had hij het wel even lastig mee, in het begin’, zegt vader Wim. ‘Patrick was echt nog een jong ventje. Kjeld en Sven zijn haantjes. Het heeft even geduurd, maar op een gegeven moment was die klik daar.’

Jarenlang was Roest het trainingsmaatje van Kramer. Die grapte eerder deze week: ‘Je moet een aap niet leren klimmen, luidt toch het spreekwoord? Nou, ik hem misschien wel iets té goed leren klimmen.’ Want na dit weekend heeft het er alle schijn van dat een troonswisseling aanstaande is. Kramer kampt al lange periode met een kwetsuur aan zijn rug. Zondag zegde hij af voor de tien kilometer.

Het respect naar elkaar is groot. En het is niet gespeeld. Vrijdagavond, nadat Roest Kramer had verslagen, aten ze met elkaar.

Roest: ‘Sven had gehoopt dat het wat meer een battle was geworden, zei hij. Het is en blijft een individuele sport, iedereen wil zelf winnen. Sven ook.’ Maar het heeft geen zin om buiten de baan onaardig tegen elkaar te doen. Vader Wim: ‘Net zat-ie nog met Sven te appen. Die twee kunnen het echt goed met elkaar vinden.’

Patrick Roest na zijn rit op de 10 km. Beeld Klaas Jan van der Weij

Volgens coach Orie zijn Roest en Kramer als schaatser totaal niet met elkaar te vergelijken. ‘Ze zijn allrounder, oké. Maar Sven is dat vanuit de tien kilometer geworden, Patrick vanuit de 1.500 meter.’

Misschien had Roest nu al nóg verder in zijn ontwikkeling kunnen zijn, als hij vorig jaar, in de voorbereiding op het seizoen, tijdens een skeelertraining niet keihard tegen een tractor was geknald, nota bene het voertuig dat hij zo lief heeft. Hij brak zijn onderarm. ‘Gelukkig doe je schaatsen met je benen’, zei hij destijds stoer. Maar het wierp hem verder terug dan gedacht. Orie, op z’n Haags: ‘Die pols was net appelmoes, joh. Pas nu is hij weer op die stijgende lijn gesprongen.’

En nu? Is Patrick Roest uit Lekkerkerk de kampioen van de komende jaren? Zelf blijft hij bescheiden. ‘Ik hoop niet dat ik nu mijn beste wedstrijd van het seizoen heb gereden, eerlijk gezegd. Er zit nog rek in voor mijn gevoel. ‘ Maar hoeveel? ‘Dat is voor mij ook een vraag.’ Zijn ontdekkingstocht is net begonnen.

Vader Wim weet het evenmin waar dit allemaal eindigt. ‘Ik heb werkelijk geen idee. Het enige dat ik telkens tegen hem zeg: geniet ervan, jongen. Het kan ook zomaar over zijn.’