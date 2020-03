Allez les Blues, schreeuwt de omroeper. Voor wie praat hij?

Sherida Spitse scoort. Beeld AFP

Voetballen in tijden van virussen is een vreemdsoortig tijdverdrijf. Frankrijk – Nederland is bedoeld als sportief stuk voor geamuseerd publiek, doch opgevoerd in een leeg theater in Valenciennes.

In bepaald opzicht is de interland voor vrouwen een zinloze exercitie, want profvoetbal is volksvermaak. Ruim tien jaar geleden speelde de vrouwenploeg vrijwel zonder publiek, maar toen was dat omdat bijna niemand het wilde zien. Dat is veranderd door de successen en de professionalisering. Daarom is deze wedstrijd een trendbreuk.

Frankrijk – Nederland (3-3) is ook een ervaring voor de oren. Aanvoerder Sherida Spitse commandeert in de holte van de leegheid, zoals het een aanvoerder betaamt. ‘Vooruit. Links. Rechts.’ Alles is te horen, van bijna iedereen: zijkant. Héhé. Goede actie. Je moet. En Eugénie le Sommer heeft hoorbaar pijn als Lineth Beerensteyn op haar voet staat.

De aanblik is bijna surrealistisch. ‘Allez les Blues’, schreeuwt de omroeper als de spelers het veld betreden voor de warming-up. Voor wie praat hij? In het stadion zit niemand, op wat journalisten na. De geschorste keeper Lize Kop mag op de tribune zitten. ‘In het sfeervak’, luidt de grap.

De omroeper volgt het protocol van normale wedstrijden. ‘Dames en heren, over twee minuten krijgt u de opstelling’. De Nederlanders leest hij rustig voor, maar als de Fransen aan de beurt zijn, verheft hij zijn stem. Dan schreeuwt hij, alsof een publiek te bespelen valt.

De afsluitende wedstrijd van het al voor de aftrap door Frankrijk gewonnen Tournoi de France gaat dinsdag ‘gewoon’ door, ondanks het in Europa om zich heen grijpende coronavirus. Zonder publiek is de restrictie, omdat massa’s het virus sneller verspreiden. De wereld komt in bepaald opzicht tot stilstand, maar in Valenciennes rolt de bal. Spookachtig oogt Stade du Hainaut, afgelopen zomer nog decor van vrolijkheid tijdens het WK, bij wedstrijden van Nederland tegen Kameroen en Italië. Geen oranje opsmuk deze keer. Lege parkeerplaatsen. Eenzame stewards.

Lineth Beerensteyn. Beeld BSR Agency

Keeper Sari van Veenendaal is als eerste van Oranje op het veld. Ze zwaait voor de grap naar niemand. Voor het duel waren ruim tienduizend kaarten verkocht. Alleen lege, rode stoeltjes zijn te zien. Bondscoach Sarina Wiegman: ‘Het is superjammer. Je speelt ook om het publiek te vermaken. Maar je moet met gezondheid geen risico nemen, dus de maatregel is begrijpelijk.’

Afgelasting is niet ter sprake gekomen. Bij de voorgaande twee speeldagen was publiek toegestaan, ook omdat het virus toen nog niet zover was in zijn opmars. En de televisie zendt de wedstrijd uit, ook nu er geen publiek zit. De kijkers zitten thuis, in hun eigen biotoop, zo ver van elkaar als ze zelf willen.

Natuurlijk, er is vaker in lege stadions gevoetbald, maar dan ging het meestal om een straf. Zo speelde de mannenploeg in december 1987 in een leeg stadion de Meer tegen Cyprus, nadat het eerste duel in de Kuip was ontsierd door een vlakbij de Cypriotische doelman ontplofte bom. Een half jaar later was Nederland Europees kampioen, mede omdat de UEFA de KNVB deze herkansing gunde.

Maar nu waart een virus rond, nu zoeken regeringen en sportbonden naar oplossingen en maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, en dat kan vooral door contact te beperken, zeker van massa’s zoals bij sport aanwezig zijn. Zo ontstaat deze sfeerloze bedoening in ragfijne regensluiers.

Wat in sportieve zin overblijft: oefenen, door de ploeg die zich voorbereidt op het staartje van de bijna geklaarde EK-kwalificatie en op de Olympische Spelen van Tokio. Nederland speelde in zijn basisploeg redelijk tegen Brazilië (0-0) en met een fors gewijzigd elftal matig tegen Canada (eveneens 0-0). Spelmaker Daniëlle van de Donk raakte geblesseerd en ook topschutter Vivianne Miedema keerde voor de wedstrijd tegen Frankrijk licht aangeslagen terug naar Londen, waar ze bij Arsenal voetbalt. Lieke Martens, die sinds de WK-finale ontbrak met een mysterieuze teenblessure, maakte haar rentree tijdens het toernooi.

Lang niet alles lukt tegen Frankrijk, dat met veel wijzigingen in de opstelling aantreedt en vooral na rust veel sterker is. Maar Nederland scoort eindelijk, eerst via de pas 19-jarige rechtsachter Lynn Wilms, die koelbloedig inschiet na een afgeweerd schot. Het enthousiasme klinkt mooi, ook na de benutte strafschop van Spitse even later. Nog voor rust flipt de omroeper na de 1-2 van Gauvin, na een te korte terugkopbal van Dominique Bloodworth. De 2-2 volgt uit een strafschop.

Het is wel fijn om de bal zo goed te horen. Dat blijft toch een van de mooiste geluiden van voetbal, het trappen tegen de bal. Het komt bijna ongefilterd binnen op deze aparte dag in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal.