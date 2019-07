Alleskunner Van der Poel wint EK mountainbike en finisht met een wheelie

Mathieu van der Poel houdt maar niet op met winnen. Zondagmiddag kroon­de hij zich in het Tsjechische Brno tot Europees kampioen mountainbike. ‘Dit was één van mijn doelen dit jaar’, zei Van der Poel. ‘Maar makkelijk ging het niet.’

Van der Poel won alleen al dit jaar het WK veldrijden in Denemarken, de wegklassiekers Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race en nu dus ook het Europees kampioenschap mountainbike. Het maakt hem in het wielrennen tot een alleskunner, die over twee maanden in Yorkshire ook tot de favorieten behoort op de WK op de weg.

Zonder wereldkampioen Nino Schür­ter gold Van der Poel als favoriet voor de Europese titel, een rol die hij meer dan waarmaakte. Op het stoffige, droge parcours in Brno kon zelf een val in de eerste ronde kon hem niet van de overwinning afhouden.

De 24-jarige renner van Corendon-Circus viel in een afdaling van zijn fiets (‘Ik ging iets te enthousiast naar beneden’), maar stond snel weer op en hervatte de wedstrijd, die voor hem zo goed was begonnen. Al bij het begin van de wedstrijd had hij een flink gat met de concurrentie geslagen.

De val kostte hem een paar plaatsen en had hem eventjes van zijn stuk gebracht, zei hij naderhand. ‘Ik moest mijn ritme weer vinden.’ Maar bij het ingaan van de tweede ronde had hij zichzelf weer onder controle en sloot hij aan bij de kopgroep die bestond uit zeven man.

In de derde ronde plaatste Van der Poel een nieuwe demarrage. Alleen zijn concurrenten Braidot, Litschert, Cink en Vogel konden hem volgen, maar een nieuwe versnelling van de Nederlander was hen te veel. Vanaf dat moment reed Van der Poel een gewonnen wedstrijd. Met een voorsprong van 19 seconden begon hij aan de vierde ronde van de in totaal acht ronden. Die voorsprong liep op naar bijna een minuut. Met een wheelie kwam hij over de finish.

In de schaduw van Van der Poel reed Milan Vader, de Nederlands kampioen mountainbike, naar de derde plek. De eerstejaarsprof van Ondrej Cink reed een sterke slotfase en moest alleen nog de 37-jarige Zwitser Florian Vogel voor zich dulden. Het brons van Vader, die een minuut achter Van der Poel binnenkwam, was goed voor een olympische nominatie.

Met zijn overwinning in Brno revancheerde Van der Poel zich voor zijn teleurstellende optreden van twee weken terug, in het Franse Les Gets, toen hij in een wereldbekerwedstrijd als zestiende eindigde. In paniek was hij nooit geweest. ‘We zijn rustig blijven doorwerken, want ik wist dat ik een terugslag had van een hoogtestage’, aldus Van der Poel. ‘Ik voelde dat ik beter en beter werd, dus daarom had ik vandaag een goede dag. Ik heb mij nooit zeker gevoeld, maar ik ben heel blij en trots dat ik het heb waargemaakt.’

Van der Poel heeft nu tien WK-en EK-medailles gewonnen op de mountainbike, op de weg en bij het veldrijden. De meeste daarvan behaalde hij bij het veldrijden. Daar pakte hij zeven medailles, waarvan vier gouden. Op de mountainbike won Van der Poel twee plakken en op de weg een. Voor de Olympische Spelen van Tokio richt hij zich op die discipline.

De komende weken rijdt hij nog de Wereldbekers, in Val di Sole (4 augustus) en Lenzerheide (11 augustus). Daarna keert hij terug op de weg. Zijn volgende doel is de WK in Yorkshire.