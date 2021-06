Alleskunner David Alaba zet Oostenrijk naar zijn hand

De Oostenrijkse sterspeler David Alaba bepaalt als een veldheer zijn positie in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Beeld DeFodi Images via Getty Images

David Alaba was 17 jaar en sprak heel beslist tegen Andries Jonker, de assistent van Bayern-trainer Louis van Gaal. Hij wilde als linkermiddenvelder spelen en niet meer als linksback, hoewel hij op die positie, als jongste Bayern-speler ooit, was gedebuteerd. ‘Maar als linkshalf hadden we Schweinsteiger al’, herinnert Jonker zich elf jaar later, ‘dus toen kwam David ernaast. Dat was zonde. Hij was elke training top, pikte alles razendsnel op, wilde extra dingen doen. Ideale prof, superjongen. Heel zelfbewust.’

Inmiddels is Alaba al een decennium met afstand de beste Oostenrijkse speler, won hij tien landstitels en twee Champions Leagues met Bayern waar hij uitgroeide tot defensiechef. Volgend seizoen speelt hij bij Real Madrid, dat andere topclubs aftroefde met een 5-jarig contract ter waarde van 60 miljoen euro.

Maar eerst hoopt Alaba (28) kwalificatie voor de volgende ronde van het EK veilig te stellen tegen Nederland, nadat de aanvoerder zondag Oostenrijk tegen Noord-Macedonië naar de eerste overwinning (3-1) ooit op een EK leidde.

Het is een carrière die Jonker hem al voorspelde, mits hij dus linksback wilde spelen. ‘Na zes weken keerde hij op zijn schreden terug. Toen stond hij er ook meteen in. Hij was al supervolwassen en werd onder de vleugels genomen door zijn flankgenoot Franck Ribéry, ook buiten het veld. Dat was een heel vrolijk, komisch duo.’

Ongekend veelzijdig

Alaba is onvoorstelbaar veelzijdig, kan ook als centrumverdediger, controlerende middenvelder, spelverdeler of linksbuiten uit de voeten. Hij is snel, slim, pezig, altijd fit, nooit geschorst en heeft zo’n goede techniek en is zo koelbloedig dat hij bij Bayern al snel de strafschoppen mocht nemen. Jonker: ‘Hij is eigenlijk alleen in de lucht kwetsbaar.’

In Oostenrijk geldt hij als de grootste voetbalster sinds Matthias Sindelar, de aanvoerder van het Wunderteam uit de jaren dertig. Hij staat boven vedetten als Hans Krankl, Toni Polster, Andreas Herzog en Herbert Prohaska.

De in Rotterdam geboren oud-prof en trainer Frenk Schinkels is al jaren een vooraanstaande analist op de Oostenrijkse tv en kent Alaba goed. ‘Hij was het toptalent van Austria Wien toen ik daar hoofdtrainer was, ik zat met hem in een tv-reclame en moest wat zeggen toen zijn wassen evenbeeld bij Madame Tussauds werd onthuld. Wat me opviel: totaal geen sterallures. Niemand van de familie.’

Terwijl ook Alaba’s vader en zus in de spotlights stonden als succesvolle muzikanten en zijn moeder in de jaren tachtig Miss Filippijnen was. Zijn Nigeriaanse vader kwam naar Wenen om economie te studeren voordat hij de eerste zwarte garde-soldaat in het Oostenrijkse leger werd. In Wenen ontmoette hij zijn vrouw, die verpleegster was.

Voorbeeldige jongen

‘Het was een arme familie toen David op zijn 15de van Austria naar Bayern ging’, weet Schinkels. ‘Heel verstandige mensen. Nog steeds. David is geen jongen die zoals Marko Arnautovic met een gouden Rolls Royce komt aanzetten of op een andere manier uit de bocht vliegt.’

Arnautovic is voor de wedstrijd tegen Nederland geschorst omdat hij na zijn doelpunt tegen Noord-Macedonië zich racistisch heeft uitgelaten tegen Ezgjan Alioski. De affaire overschaduwt de opgetogenheid in Oostenrijk over het dominante spel van Alaba als centrale verdediger, nadat hij op het vorige EK als middenvelder niet echt uit de verf kwam.

Alaba scheldt niet, hij schildert liever. Hij is gek van muziek, hield van een uitstapje met Ribéry. ‘Maar ik denk dat die jongen nooit een bacootje genomen heeft’, meent Schinkels. ‘Hij is erg op zijn hoede. In Oostenrijk is best wat jaloezie.’

Zijn brandschone reputatie vertroebelde enigszins doordat hij niet bijtekende bij Bayern. Schinkels: ‘In Oostenrijk zijn veel Bayern-fans. Het ging heel veel over geld. Ik begrijp hem wel, hij moet het nu verdienen.’

Black Lives Matter

Toch plaatste de grootste krant Kronen Zeitung, dat een ietwat populistisch signatuur heeft, Alaba levensgroot op de voorpagina bij de start van het EK. Het werd gezien als een doorbraak, zeker ook voor Oostenrijkers met een niet-westerse migratieachtergrond. Terwijl de jonge christendemocratische bondskanselier Kurz scoort met zijn strenge immigratiepolitiek, vragen donkere voetballers aandacht voor de Black Lives Matter-beweging.

International Valentino Lazaro, zoon van een Griekse moeder en Angolese vader, is daarin de voortrekker. Alaba riep een jaar geleden andere zwarte Bundesliga-spelers tegen racisme op te staan. Aan Bild vertelde hij zich uit zijn kindertijd ‘incidenten van racistische aard’ te herinneren, die hij ook nu nog meemaakt. ‘Het N-woord bleef opduiken, dat was zeker geen uitzondering.’

Schinkels, die al 36 jaar in Oostenrijk woont: ‘Zelf was ik de tweede niet in Oostenrijk geboren voetballer die het nationale elftal haalde. Ik heb me hier altijd enorm welkom gevoeld. Maar het is goed dat er steeds meer kleur komt in de nationale ploeg. Dat Alaba de aanvoerder is, is geweldig in de strijd tegen racisme. Ik vind persoonlijk dat er hier minder een anti-vreemdelingensfeer heerst dan een aantal jaar geleden. Dat is de verdienste van het voetbal. Van David vooral.’

