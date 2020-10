Alleskunner Anthony Davis neemt zelfs megaster Lebron James op sleeptouw

Anthony Davis stijgt boven iedereen uit in de tweede finalewedstrijd tegen Miami Heat. LA Lakers wint: 124-114. Beeld AFP

Het is weinig basketballers gegeven de beste te zijn in een team met LeBron James, maar op momenten krijgt Anthony Davis (27) juist dat voor elkaar. In zijn debuutjaar voor Los Angeles Lakers is de veelzijdige gigant hard op weg naar zijn eerste kampioenschap.

‘Dit is waarom ik naar Los Angeles ben gekomen’, sprak Davis vorige week in de coronavrije ‘basketbalbubbel’ in Disney World, Orlando, nadat hij zijn club met 34 punten aan een 1-0 voorsprong in de best-of-seven-serie met Miami had geholpen. In de nacht van zondag op maandag wordt bij de stand van 2-0 de derde wedstrijd van de NBA-finals gespeeld.

Volgens zijn teamgenoot James is hij een complete speler, de definitie van het woord alleskunner. Davis, 2.08 meter groot, dribbelt, scoort, pakt rebounds en passt op ongekend niveau. Driepunters en vrije worpen vliegen tegen een hoog percentage door de ring en door zijn oneindige armen (Davis heeft een ‘spanwijdte’ van 2.30 meter) herzien aanvallers hun koers richting de basket. Nee, nooit eerder had James een veelzijdiger wapen tot zijn beschikking.

Anthony Davis helpt LeBron James overeind. Beeld AFP

Een zomer geleden zetten de Lakers alles op alles om Davis, die zijn eerste NBA-finale speelt, naar Los Angeles te halen. De man uit Chicago moest de 35-jarige James in zijn nadagen aan een vierde kampioenschap helpen en de club aan een achttiende.

In zeven seizoenen bij New Orleans Pelicans haalde Davis slechts tweemaal de play-offs, waarin hij één keer een ronde overleefde. De sterspeler was klaar met de club, met de middelmaat in zijn team, en vroeg het bestuur om hem via een spelersruil uit zijn lijden te verlossen.

In Los Angeles, waar het laatste kampioenschap in 2010 werd gevierd, werd het bericht watertandend ontvangen. Na een maandenlange soap, waarbij de hoofdrolspeler mokkend op de bank plaatsnam, werd de deal gemaakt: Los Angeles stuurde zijn halve selectie naar New Orleans in ruil voor Davis. ‘That’s all folks’, stond op het T-shirt dat hij droeg op weg naar de uitgang.

De combinatie met James wordt na één seizoen al gezien als een van de besten in de historie van de NBA. Supporters van de Lakers omarmen het nieuwe superduo. Met Jerry West en Wilt Chamberlain, Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar en Shaquille O’Neal en Kobe Bryant zijn ze verwend geraakt. James-Davis is de nieuwste traktatie.

Feilloos vullen de twee elkaar aan, op en naast het veld. Wanneer de ‘unibrow’ van Davis, bijgenaamd ‘The Brow’, laag staat, kun je hem beter met rust laten, weet James. Staan de wenkbrauwen omhoog, dan is er geen vuiltje aan de lucht. ‘Ik wil hem succes laten ervaren dat hij nog niet kent’, zei drievoudig kampioen James over zijn jongere teamgenoot, die hem op zijn beurt ‘terug naar de finale’ wilde brengen. Het geheim van de samenwerking? ‘Van jaloezie is geen sprake’, zei James. ‘We gunnen elkaar alles.’

De jonge Davis moest knokken voor een toekomst als basketballer. In Chicago groeide hij op in Englewood, een van de gewelddadigste wijken in het zuiden van de stad. Om hem te behoeden voor de gevaren van zijn omgeving, hielden zijn ouders hem altijd in hun buurt. Basketballen deed hij op de oprit, of anders in een zaaltje in een nabijgelegen kerk, waar een oom een oogje in het zeil hield.

Als kind was hij klein van stuk. Davis speelde als spelverdeler, dribbelde veelvuldig en schoot vanuit de hoeken. Op de middelbare school werd hij verrast door een groeispurt zoals je ze alleen in stripboeken ziet. Van 1.83 meter schoot hij naar 2.08. Het bood mogelijkheden.

Aan zijn basketbaltalent twijfelden weinigen, maar het duurde even voor Davis werd ontdekt. Het supertalent speelde voor nietszeggende scholen, maar werd als tiener opgepikt door de prestigieuze universiteit van Kentucky. In zijn enige jaar aan het opleidingsinstituut werd hij geselecteerd voor het Amerikaanse team dat olympisch goud won op de Spelen van Londen. Als 19-jarige deelde hij de vloer met grootheden als LeBron James, Kobe Bryant en Kevin Durant.

In Los Angeles, de stad waar de schijnwerpers feller branden dan elders, bloeide Davis op onder de vleugels van James. Hij is niet meer de schuchtere jongen van weleer. Vorig jaar schoof hij aan in de talkshow van Jimmy Kimmel. In interviews etaleert hij de zelfverzekerde houding die hij afkeek van zijn mentor James, met wie hij een invloedrijke zaakwaarnemer deelt. Volgend jaar speelt hij een bijrolletje in de film Space Jam 2, waarin James de hoofdrol voor zijn rekening neemt (in navolging van Michael Jordan in het origineel).

Aan zelfvertrouwen heeft Davis momenteel geen gebrek. ‘I’m like this!’ galmde het door de zaal in Orlando toen hij in de halve finale tegen Denver Nuggets een winnende driepunter raak schoot. Het was alsof hij een examen had afgelegd. Na de zeven vruchteloze seizoenen in New Orleans bewees hij dat hij bepalend kan zijn op het grootste podium.

Het besef lijkt stevig ingedaald: in goeden doen is de NBA zijn speeltuin en kan hij, langer, sterker en vaardiger dan zijn tegenstanders, goedbeschouwd doen wat hij wil, wanneer hij maar wil. ‘Het beste van Anthony Davis hebben we nog niet gezien’, waarschuwde James. ‘Dit is nog maar het oppervlak.’