Alles wijst er op dat Frans Timmermans een betrokken clubman is, een topsupporter

Een van de beste scènes uit de film De Europeaan van Dirk Jan Roeleven speelt zich af in New York, voor het gebouw van de Verenigde Naties. In de agenda van Frans Timmermans, eurocommissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie en hoofdpersoon in de anderhalf uur durende documentaire uit 2016, staan ontmoetingen met twee politieke grootheden, Ban Ki-moon en Tony Blair. Dit is de Champions League van de internationale politiek.

Voordat Timmermans het VN-gebouw binnenloopt, checkt hij zijn telefoon. Zijn gezicht betrekt. Er is slecht nieuws. Roda JC staat met 2-0 achter tegen FC Twente, zegt hij. Timmermans is zwaar teleurgesteld.

Sindsdien is het Roda JC niet veel beter vergaan. Het afgelopen seizoen eindigde de club in de Keuken Kampioen Divisie (nooit de kans onbenut laten om Keuken Kampioen Divisie te schrijven) op de dertiende plaats. Ook is er weer eens geldgebrek. Eigenaar Frits Schrouff wil er de brui aan geven, een faillissement dreigt. Veel hangt af van de aandeelhoudersvergadering van aanstaande dinsdag.

Gelukkig er is nog hoop, meldde De Telegraaf vrijdag. Geldschieter Aleksei Korotaev mag, als het even meezit, binnenkort de Verenigde Arabische Emiraten verlaten. De Zwitserse Rus heeft een reisverbod, maar lijkt vrijuit te gaan in een fraudezaak. Er was iets met een vervalste handtekening.

Korotaev pompte al vier miljoen euro in Roda JC en is voor twintig procent eigenaar van de club. Eerder zegde hij toe dat hij, als zijn reisverbod wordt opgeheven, onmiddellijk naar Kerkrade zal komen. Waar heb je zin in, denk je dan, maar Frans Timmermans zal het begrijpen.

In De Europeaan wordt ook verslag gedaan van het bezoek van Timmermans aan een thuiswedstrijd van Roda JC. Timmermans is op weg naar het stadion, op de fiets. Om zijn nek wappert een clubsjaal. Onderweg komt hij een paar bekenden tegen. De begroeting is hartelijk.

In het stadion zingt hij het Limburgs volkslied uit volle borst mee (‘Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord’). Hij leeft fel mee met het spel en heeft de pest in na een tegendoelpunt. Alles wijst er op dat hij een betrokken clubman is, een echte supporter. Van Roda JC, een club die buiten Limburg niet altijd de meest positieve reacties losmaakt.

Het fragment uit De Europeaan is door Roda JC op YouTube gezet. Twee mensen lieten een reactie achter. Zoals Timmermans wel vaker overkomt is er zowel lof (‘Topsupporter’) als hoon (‘Stuk stront’).

In de aanloop naar de Europese verkiezingen was het ook even over Roda JC en PvdA’er Frans Timmermans gegaan. Dat was toen een andere partij, de SP, hem met een filmpje over ‘Hans Brusselmans’ belachelijk maakte. Toen bleek dat iedereen het een raar en vals filmpje vond, deed de SP een poging Timmermans te framen als elitaire supporter. Het, toegegeven, niet erg arbeideristische woord skybox viel. Er werd op gewezen dat SP-voorzitter Ron Meyer, toevallig ook een Roda-supporter, altijd tussen het gewone volk zit.

Mijn wantrouwen tegen mensen in skyboxen zal niet snel verdwijnen, maar in dit geval ga ik toch voor Frans Timmermans. Hij houdt van zijn club. Zijn uitzinnige vreugdedans (‘Heerlijk! Heerlijk! Heerlijk!’) en geknuffel met Roda-spelers op het veld na de overwinning op NAC in 2015, goed voor promotie naar de eredivisie, staat menigeen nog helder voor de geest.

Directeur Harm van Veldhoven vertelde vorig jaar tegen de regionale omroep L 1 dat hij regelmatig ongevraagd spelerstips krijgt van de eurocommissaris. De heer Timmermans heeft er kijk op, zei Van Veldhoven. Tot een transfer hebben de adviezen nog niet geleid. Roda JC kan de spelers niet betalen. Desondanks blijft Timmermans tips geven.

Ik durf wel te zeggen dat elke club zich een supporter mag wensen als Frans Timmermans. Om meer dan één reden is hij de supporter van het jaar.