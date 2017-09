Alles voor optimale trainingsbelasting: Kromowidjojo laat amandelen knippen

Zo kwam de gedachte bij Kromowidjojo om hetzelfde procedé te volgen. Wouda: 'We volgen natuurlijk het advies van de medici. Dat is leidend. Maar zwemster en coach kijken mee, naar het totaalplaatje. Want zo'n ingreep is best ingrijpend. Een kind is een paar dagen ziek. Als je 27 bent, dan kost je dat zeker tien dagen.'



Dat Kromowidjojo zo vaak last van haar keel heeft gehad, met ontstekingen waartegen het hele lichaam strijdt, heeft volgens de coach ook te maken met de zwem-omgeving. 'Het laagje lucht net boven het water is vol dampen die agressief zijn voor de keel en het bovenste gedeelte van de luchtwegen. Daar huizen de amandelen. Een gewone zwemmer heeft er geen last van. Maar iemand die twintig uur per week traint en hard zwemt, haalt voortdurend diep adem. Dat doet wel wat met je gezondheid', aldus Wouda.

