Alles voor goud – de BMX’ers krijgen een olympische baan in Papendal

Laura Smulders op de baan huidige BMX-baan van Papendal. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Wanneer de nieuwe piste wordt opgeleverd, is nog niet bekend, zegt Van der Biezen. ‘In mei is hier een wereldbekerwedstrijd en dan ligt de baan van Rio de Janeiro er nog. Maar daarna beginnen ze al snel met de verbouwing, als de organisatie van de Spelen het ontwerp naar buiten brengt.’

In aanloop naar de Zomerspelen van 2012 en 2016 lagen er ook kopieën van de olympische pistes. Het is een lastige onderneming volgens Van der Biezen. ‘We zullen het niet op de millimeter gelijk kunnen krijgen, maar we komen een heel eind.’

Het is belangrijk om veel trainingsuren te maken, zegt Niek Kimmann, wereldkampioen in 2015. Parcourskennis is daarbij een pluspunt. ‘Het gaat om de details. BMX is net shorttrack, maar daar hebben ze tenminste nog meer afstanden waarop medailles te winnen zijn. Hier hebben we maar één kans. En dan moet het gebeuren.’

De Nederlandse BMX’ers zijn al jaren zeer succesvol. Onder leiding van bondscoach Bas de Bever werden Kimmann en Laura Smulders wereldkampioen en won Jelle van Gorkom in Rio olympisch zilver. In januari 2018 raakte Van Gorkom zwaargewond door een val tijdens de training. Hij zal nooit helemaal herstellen. Dat heeft er ingehakt, zegt Kimmann. ‘Daardoor ben ik wel wat meer gaan relativeren. Er is een leven buiten de sport.’

De Bever kondigde in december plotseling aan te stoppen als hoofdcoach, na vijftien jaar in dienst te zijn geweest. Hij had het zwaar met het ongeluk van Van Gorkom. ‘Coachen is een fantastisch vak, maar het geeft ook de nodige stress. Mijn gevoel zegt dat het nu tijd is voor een nieuw hoofdstuk’, zei De Bever eerder over zijn besluit.

Assistent Van der Biezen neemt de taken voorlopig waar, samen met Rob van den Wildenberg. ‘Drie functies worden nu door twee personen uitgevoerd. Dat vraagt veel energie, maar het is een fijn team om mee te werken’, aldus Van den Wildenberg. ‘Het niveau is heel hoog.’

Dit jaar begint de kwalificatietermijn voor de Spelen van 2020. Het aantal Nederlandse BMX’ers dat in Tokio mag meedoen, hangt af van de positie op de landenranglijst. Die wordt bepaald op basis van de wereldbekerwedstrijden en de WK, deze zomer in het Belgische Heusden-Zolder.

‘We willen met een volledige ploeg van drie mannen en drie vrouwen naar Tokio’, zegt Van der Biezen. Dan moet Nederland bij de beste twee landen op de ranking eindigen. Van den Wildenberg heeft daar vertrouwen in. ‘Zeker. En op de Spelen is alles mogelijk. Daar kunnen we verschillende medailles halen.’