Alles valt samen voor judoka Sanne van Dijke: vreugde, verdriet, Europese titel

Sanne van Dijke Beeld EPA

Het is alsof de akelig lege Altice Arena in Lissabon ineens tot de nok toe is gevuld. Zo hard is de oerkreet die ontsnapt uit de strot van judoka Sanne van Dijke nadat ze in de klasse tot 70 kilogram Europees kampioen is geworden. In de kort maar krachtige uitbarsting zit alles gevangen: vreugde, verdriet, opluchting, pijn en geluk.

De 25-jarige judoka uit Brabant voerde het afgelopen jaar een gevecht op twee fronten. Op de tatami om het ene olympische ticket, waarin ze in een hevige strijd verwikkeld is met Kim Polling. Én daarnaast, na het grootste verdriet dat ze ooit in haar privéleven meemaakte. Op de EK in Lissabon, het laatste meetmoment om de selectiecommissie van de judobond te overtuigen voor Tokio, viel alles samen.

Moeilijke periode

‘Het is me gelukt om kracht te halen uit een heel moeilijke periode’, zei een geëmotioneerde Van Dijke na het behalen van haar tweede Europese titel in vier jaar. ‘Ik weet dat mijn geluk niet afhangt van een olympisch ticket of winst of verlies. Mijn geluk zit van binnen, bij mijn familie, vrienden en vriendin. Daardoor judo ik met veel meer vrijheid.’

Ruim een jaar geleden veranderde het leven van de breedgeschouderde judoka voorgoed door de zelfmoord van haar vijf jaar oudere broer Steven, door wie ze als klein kind ooit was gaan judoën. Diens zelfgekozen lot liet haar lange tijd niet los. Plots waren de Olympische Spelen, waarvoor ze alles aan de kant had gezet, niet meer het beste belangrijkste in haar leven.

Met de Europese titel kwamen voor haar gevoel beide werelden bij elkaar. In de verlaten judohal in Lissabon bewees de nummer vijf van de wereldranglijst dat alle tegenslag het beste in haar naar boven had gehaald. ‘Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dit voelt als een heel grote overwinning, ook omdat ik wist dat ik niet alleen om de Europese titel streed.’

Geduchte concurrent

Nederland mag deze zomer per gewichtsklasse maar één judoka naar Tokio afvaardigen. Met de 30-jarige Polling, drievoudig Europees kampioen, heeft Van Dijke een meer dan geduchte concurrent. Eind deze maand beslist de selectiecommissie na een drie jaar durend kwalificatietraject wie van de twee in de klasse tot 70 kilogram naar de Spelen mag.

Op de EK, het laatste toernooi dat meetelde voor de selectie voor Tokio, rekende Van Dijke in de finale af met de Française Margaux Pinot, van wie ze de vorige twee EK-finales had verloren. ‘Ik wist dat deze voor mij zou zijn. Ik ging er vrij in en ben zo ben ik er ook weer uit gekomen.’

Pinot, tweevoudig Europees kampioen, was in de halve finales te sterk voor Polling, die zich met een blessure afmeldde voor de strijd om het brons. ‘Als de selectiecommissie een objectief oordeel velt, sturen ze mij naar Tokio. Zo niet, dan is er sprake van subjectiviteit’, aldus Van Dijke.

Polling zei in aanloop naar de EK al niet zo bezig te zijn met de concurrentiestrijd, ongeacht het resultaat in de Portugese hoofdstad. De huidige nummer drie van de wereld is ervan overtuigd dat zij het meest heeft laten zien de afgelopen drie jaar. ‘Ook wint Sanne nu van Pinot, dan nog is er geen enkel toernooi waar ze van twee wereldtoppers heeft gewonnen’, zei Polling in de buik van de judohal terwijl Van Dijke zich opmaakte voor de finale.

Zo is de strijd om het olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram gestreden, maar nog niet beslecht. Wel wist Van Dijke al zeker dat ze met haar Europese titel haar broer een enorme eer had bewezen. ‘Ik draag elke overwinning aan hem op. Dus ook deze.’