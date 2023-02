Alles of niets, schreeuwen de fans, maar PSV hoort de oproep pas als het te laat is

Luuk de Jong zet PSV op een 1-0-voorsprong. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Op een avond dat PSV een vleugje ­opportunisme goed kon gebruiken, besefte de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij te laat wat er nodig was om de opgelopen achterstand in de heenwedstrijd tegen Sevilla ongedaan te maken. Een late 2-0-overwinning was niet voldoende om de 3-0-nederlaag van vorige week in de tussenronde van de Europa League weg te poetsen.

Het was onbegrijpelijk hoe voorzichtig PSV de haast onmogelijke missie dacht te volbrengen. Lange tijd leek het erop of PSV bang was om te verliezen, terwijl in werkelijkheid doelpunten bittere noodzaak waren in het Philips Stadion. Pas toen PSV de ballen in het laatste half uur ­ouderwets naar voren pompte, wist het Sevilla in verlegenheid te brengen.

Het was niet voldoende op een avond die sowieso al een gitzwarte rand kreeg, doordat een PSV-supporter in blessuretijd het veld bestormde en Sevilla-doelman Marko Dmitrovic belaagde. De Eindhovense club hangt een zware straf boven het hoofd. Algemeen directeur Marcel Brands vond het incident erger dan de uitschakeling van PSV.

Over de auteur Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

‘Alles of niets’, scandeerde het publiek vanaf het eerste fluitsignaal, maar die boodschap kwam niet aan bij de spelers op het veld. PSV speelde de bal achterin doelloos rond en zag hoe Sevilla de wedstrijd controleerde. In de slotfase werd nog maar eens duidelijk dat de Spaanse opponent, de huidige nummer twaalf van Spanje, niet meer de ploeg is van een paar jaar geleden.

Luuk de Jong en de ingevallen Fábio Silva scoorden in het laatste kwartier, toen PSV eindelijk de schroom van zich had afgegooid. Maar uiteindelijk werden Van Nistelrooij en zijn mannen gestraft voor de veel te angstige manier waarop zij het grootste gedeelte van de wedstrijd speelden.

Zo strandde PSV in de tussenronde van Europa League en kreeg de ploeg van Van Nistelrooij opnieuw een tik te verwerken. Ja, de club behaalde de doelstelling door te overwinteren in Europa. Maar nog voordat het tweede toernooi van Europa goed en wel weer op gang is gekomen, sneuvelde PSV donderdag.

PSV blijft wisselvallig, zo niet tegenvallend, presteren dit seizoen. Mede doordat er vaak te weinig lijn zit in het spel. Goede momenten worden afgewisseld met enorme inzinkingen. Winnen van Ajax, Feyenoord en Arsenal. Maar verliezen van Cambuur, Groningen en Emmen, de onderste drie ploegen van de eredivisie. Stabiel is het nooit bij de ploeg van debuterend coach Van Nistelrooij.

Geen Europa League meer en in de competitie moet de huidige nummer vier in twaalf wedstrijden een gat van zes punten met koploper Feyenoord zien weg te werken. De inmiddels opgestapte technisch manager John de Jong zei vol bravoure dat PSV het gat met regerend kampioen Ajax niet alleen wilde verkleinen, maar erover heen wilde. Zonder te vermelden dat PSV danig moest saneren.

Cody Gakpo

De verkoop in de winterstop van topaanvallers Cody Gakpo, die donderdag werd uitgezwaaid, en Noni Madueke was blijkbaar nodig om de finan­ciën op orde te brengen, maar de transfers deden wel afbreuk aan de sportieve ambities van de club. De van Borussia Dortmund gehuurde Thorgan ­Hazard, die zonder ritme naar Eindhoven kwam en het gat van Gakpo en Madueke moest opvullen, raakte al snel geblesseerd en staat een paar weken langs de kant.

PSV had een wonder nodig tegen ­Sevilla, recordhouder van de Europa League (6 keer winst), maar dit seizoen teleurstellend acterend in de Spaanse competitie. Los Rojiblancos bungelde lange tijd onderaan de ranglijst waarna trainer Julen Lopetegui werd ontslagen. Met de excentrieke Jorge Sampaoli heeft de ploeg de weg omhoog voorzichtig ingezet.

Sevilla liet de bal veel makkelijker rondgaan dan PSV, dat lange tijd aan een kansloze missie bezig was. Met De Jong heeft de ploeg een van de beste koppers van Europa, maar de keren dat PSV via het hoofd van de spits op zoek ging naar een treffer, waren op een hand te tellen. Eigenlijk gebeurde er lange tijd niets, omdat Sevilla de wedstrijd controleerde maar niet perse vooruit hoefde.

Zonder urgentie

PSV voetbalde het grootste gedeelte van de wedstrijd zonder urgentie, terwijl de nood hoog was. Pas toen Van Nistelrooij na een uur ging wisselen, kwam er enig leven in het spel van PSV. Plots kon de thuisploeg wel gevaarlijk worden door de ballen simpelweg hoog richting De Jong en de ingevallen Silva te spelen.

Een kwartier voor tijd viel de bal via het hoofd van Silva voor de voeten van De Jong, die de bal half vallend voorbij doelman Dmitrovic frommelde. Niet veel later schoot de spits op knappe wijze opnieuw raak, alleen werd zijn doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel.

Toch was er nog heel even hoop toen Silva diep in blessuretijd de 2-0 binnenschoot en nog maar één doelpunt nodig was voor een verlenging. Maar zover kwam het niet, waardoor de vraag bleef hangen hoe ver PSV was gekomen als het vanaf het begin een vleugje opportunisme aan het spel had toegevoegd.