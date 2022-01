Alles is moeilijk bij de rentree van Rai Vloet

Rai Vloet namens Heracles in actie tegen Willem II. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Trainer Frank Wormuth van Heracles zei het treffend in dagblad Tubantia, kort na het ongeval met Rai Vloet: ‘Een kind verliezen is het ergste wat er is. Tegelijk zie ik een mens dat met deze situatie moet leren leven.’

Dat is het intens verdrietige, onoplosbare dilemma. Rai Vloet (26), een van de beste spelers van Heracles, traint sinds maandag weer mee met de selectie van de club uit Almelo, in aanloop naar de hervatting van de competitie bij NEC, zaterdag. Dat gebeurt na het ongeval bij Hoofddorp, in de nacht van 13 op 14 november, waarbij hij en een passagier botsten tegen de auto van een gezin. Een kind van 4 kwam daarbij om het leven. Vloet, zo bleek, had te veel gedronken, al is het onderzoek nog niet voltooid. Pas daarna blijkt of er een strafzaak komt.

Vloet is hersteld van het ongeval, zo vertelde hij op een filmpje dat Heracles maandag plaatste op zijn website, op de dag dat ook bekend werd dat hij de chauffeur was. Heracles heeft overwogen hem te ontslaan. ‘Ook dat scenario is de revue gepasseerd, maar we vonden het niet passend, zonder dat ik daarop verder in wil gaan’, aldus technisch directeur Tim Gilissen. De club sprak met juristen, die adviseerden het recht zijn werk te laten doen. Heracles wil Vloet, wiens contract tot 2023 loopt, de kans bieden zijn leven als prof te hervatten. Teamgenoten verwijzen voor commentaar naar Gilissen.

Spreekkoren

Vloet denkt elke dag aan het ongeval en stelt dat hij niets liever zou willen dan de klok terugdraaien. Hij wilde snel na het ongeval contact zoeken met de getroffen familie, aldus Gillissen, maar daaraan bestaat vooralsnog geen behoefte. Ook Vloet moet verder, hoe moeilijk dat ook is. Straks, als het publiek terug is in de stadions, zullen de spreekkoren mogelijk meedogenloos zijn, zo bleek eerder bijvoorbeeld bij Patrick Kluivert, al is geen situatie vergelijkbaar.

Spits Kluivert reed, een paar maanden na het winnen van de Champions League met Ajax in 1995, veel te hard met een geleende auto en ramde een op de weg kerend voertuig, met daarin de directeur van de schouwburg in Vlaardingen. Die vond de dood. Kluivert kreeg te maken met spreekkoren. Zijn juridische straf was 240 uur dienstverlening, tijdelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij wist zijn loopbaan weer op te pakken, met succes bovendien. Een tijdlang was hij topschutter aller tijden van Oranje. Hij was ook assistent-bondscoach van Louis van Gaal, op het WK van 2014.

Nog feller waren reacties in Engeland, waar wij in 2016 met een vriendengroep toevallig getuige waren van de derby Exeter City-Plymouth Argyle. De staantribune achter het doel schreeuwde en schold dat het een aard had, richting de doelman van Plymouth. Ze riepen telkens ‘murderer’. De doelman, Luke McCormick, had in 2008 na een bruiloft twee kinderen dood gereden, met een te hoog promillage alcohol in het bloed. Hij werd veroordeeld tot ruim drie jaar celstraf. Nadat hij uit de gevangenis kwam, hervatte hij zijn loopbaan bij kleinere clubs, maar het publiek was weinig vergevingsgezind, zo bleek dus ook acht jaar na het ongeval.

Schuldgevoel

Vloet sprak al met een psycholoog, met familie en vrienden. Vader Wiljan Vloet, voormalig trainer, stelt uit respect voor de familie van het slachtoffer niets over die gesprekken met zijn zoon te willen vertellen. Performance-coach Remco Visscher, die werkt met meerdere profs (niet met Vloet), probeert de zaak in perspectief te plaatsen, hoe moeilijk dat ook is: ‘Het is nooit zijn intentie geweest om iemand dood te rijden. Die ene situatie definieert niet de mens Vloet. Iedereen maakt fouten. Alleen hebben ze bij de een ingrijpender consequenties dan bij de ander. Hij zal zich voor altijd schuldig blijven voelen, maar zal ook willen voorkomen dat zijn loopbaan voorbij is. Behandeling kan onder meer door te ontstressen; het ontdoen van emotionele lading.’ Volgens Visscher zijn daar oefeningen voor.

Patrick Kluivert vertrok in 1997 naar AC Milan. Vloet, vorig seizoen vijfde op de topschutterslijst van de eredivisie met zestien doelpunten, sprak eerder de ambitie uit hogerop te willen. Het is verleidelijk te veronderstellen dat het vertrek naar een buitenlandse club zal zijn, waar hij zijn verleden makkelijker kan ontvluchten. Vloet, in het filmpje: ‘Ik kan langzamerhand mijn leven oppakken, terwijl ik weet dat de familie dat niet kan. Dat maakt het elke dag lastig.’ Die uitspraak lijkt op die van Wormuth.