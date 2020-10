Alles gaat mis bij Feyenoord op mistroostige avond

Wolfsberger AC scoort zijn tweede doelpunt en passeert keeper Justin Bijlow van Feyenoord. Beeld AP

De hemel weende boven Rotterdam gisteravond, en ongetwijfeld deden voor hun televisie vele Feyenoordverslaafden mee. Op zeker moment zal er ook gescholden zijn. Feyenoord speelde de slechtste eerste helft van een toch al behoorlijk wisselvallig seizoen tegen Wolfsberger AC, de nummer 10 van Oostenrijk die geen enkele bijzondere speler herbergt, maar met een 1-4 zege naar de dorpsgenoten in Karinthië afreisde. Twee strafschoppen binnen elf minuten nekten Feyenoord al vroeg, ze werden erg makkelijk gegeven door de Servische scheidsrechter Jovanovic, die een door corona getroffen Oekraïense collega verving.

Maar het was schrijnend hoe weinig Feyenoord daarna creëerde. Hoe muurvast de ploeg zat. Hoe weinig zelfvertrouwen erin huisde. Hoe zelfs technici als Kökcü en Diemers zich verslikten in de simpelste aannames en passes, om over de balvaardigheid van de verdedigers en besluitvaardigheid van de aanvallers nog maar te zwijgen.

Alleen tien minuten na rust ontwaakte Feyenoord even uit de lethargie. Toen scoorde Berghuis en leek in de minuten daarna onder impuls van de Feyenoord-aanvoerder de 2-2 nabij. Maar ineens was Wolfsberger weer weg en sloeg het nogmaals toe. De eerste drie treffers kwamen allen van Michael Liendl, een 35-jarige middenvelder die na een kort verblijf werd weggehoond bij Twente. Kort na de 1-3 trapte Jovaljic de derde strafschop raak voor 1-4. Ook bij deze penalty zou een scherpe VAR de arbiter waarschijnlijk hebben ingelicht er nog eens naar te kijken, maar die is er in deze fase van de Europa League nog niet bij.

Het was pas de tweede nederlaag onder coach Advocaat die exact een jaar geleden werd aangesteld en een gedemoraliseerde ploeg nieuw leven inschreeuwde. Toch diende de verliespartij zich al even aan, na opeenvolgende benauwde remises tegen Sparta en RKC.

In de lege Kuip werd het gelijk van de coach in grote, warme schalen opgediend. Al zo vaak had Advocaat gewaarschuwd voor de krapte van de selectie in kwantitatieve en kwalitatieve zin. In plaats van spelers die echt iets extra’s toevoegen, kwamen er nauwelijks fitte gokjes en meer van hetzelfde.

Feyenoord keek aanvankelijk wel rond in een hoger echelon, maar de coronacrisis raakte de club financieel hard. Door de snode plannen om een gooi te doen naar de landstitel, plaatste de ervaren Advocaat heimelijk al een streep. Of alles en iedereen moest fit blijven en boven zichzelf uitstijgen. Ja, dan, heel, heel misschien.

Overwinteren in de Europa League is een ander doel en nog niet uit zicht doordat poulegenoten CSKA Moskou en Dinamo Zagreb gelijkspeelden.

Maar Feyenoord was gisteravond zo ver verwijderd van de gedroomde kwaliteitsnorm dat de onrust zal toenemen. Ingooien kwamen vaak niet eens in de buurt van een ploegmaat. Back Nieuwkoop was louter bezig zijn eigen fouten herstellen. Bij aanvaller Linssen is de branie vervlogen na het missen van tal van kansen, ook gisteravond weer. Een nieuw systeem (4-4-2) werd rap vervangen door het oude (4-3-3).

Feyenoord miste onder meer de spitsen Jørgensen en Bozenik en middenvelders Fer en Teixeira met diverse kwetsuren. Een aantal spelers blijkt matig belastbaar. Advocaat is er zichtbaar chagrijnig over. ‘Als jonge kerel moet je drie wedstrijden in de week kunnen spelen.’

Treffer

De geweldig aan het seizoen begonnen aanvaller Berghuis is plots ook zoekende, behoudens de opleving rond zijn treffer gisteravond. Volgens Advocaat komt dat door de teleurstelling van het uitblijven van een basisplaats bij het Nederlands elftal. Daarnaast had Berghuis in de zomer ’een soort van corona’ die hem lang parten speelde, onthulde hij en passant.

De coach waarschuwde voorts opzichtig voor de kracht van Wolfsberger, dat vorig seizoen in eigen land en in Europa vrij spectaculair presteerde, maar sindsdien aardig gereviseerd is.

Het vergaarde een punt in het eerste groepsduel tegen CSKA Moskou, zoals Feyenoord dat deed bij Dinamo Zagreb. Maar het is slecht begonnen aan de eigen competitie, de paniek zit er goed in door de huidige tiende plaats, compleet met een voorzitter die verhaal kwam halen bij de scheidsrechter.

Dat zal hij gisteravond niet gedaan hebben. Botteghin, die speelde voor de geschorste Senesi, leek wel contact te maken met de makkelijk vallende Wolfsberger-aanvaller Wernitznig bij de eerste strafschop na amper drie minuten voetbal. Maar Nieuwkoop blies negen minuten later slechts in de nek van Wernitznig. De derde strafschop was het grootste lachertje toen doelman Bijlow een bal wegbokste en er weer iemand omviel.

Advocaat was er woedend over. Maar Berghuis stak ook de hand in eigen boezem. ‘We geven de scheidsrechter zelf de aanleiding bij de eerste twee strafschoppen. Deze nederlaag heeft zeker niet aan hem gelegen. Het was moeizaam, ondermaats. Dit is niet waar we willen zijn met deze club. Maar het is wel de realiteit.’