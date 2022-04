Alles duurt langer dan het restant van Vitesse-Sparta. De warming-up, de praatjes na afloop, het douchen

Ook Vitesse-keeper Markus Schubert trekt mee ten strijde, maar het baat de thuisclub niet. Sparta wint met 1-0. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

‘Is this the real life? Is this just fantasy?’, opent Freddy Mercury zaliger zijn magnum opus Bohemian Rhapsody uit 1975. Al die stijlen van muziek versmolten tot 5 minuten en 55 seconden klassieke popmuziek. Eén liedje, lang en toch kort, slechts 19 tellen korter dan het restant van een voetbalduel, in maart gestaakt bij 0-1. Een minimini-wedstrijdje.

Niet eens aftrappen voor 6 minuten en 14 tellen, want de hervatting is met een doeltrap. Dit is het ware leven, dit is geen fantasie. Het is hoogstens apart. Alles duurt opeens langer dan het voetbal zelf. De warming-up, de praatjes na afloop. Het douchen. Het tikken van een stuk. Laat staan de busreis voor Sparta. De verliezende trainer Thomas Letsch: ‘Ik denk ik wel een uur heb gepraat met verslaggevers over een wedstrijd van 6 minuten en 14 seconden.’

Een leeg Gelredome. Het restant van de in maart gestaakte wedstrijd Vitesse - Sparta is van eminent belang, vooral voor Sparta, dat zonder kans weg te geven overeind blijft, luidop juicht, stijgt van de laatste naar de zestiende plaats in de eredivisie en vrijdag in Enschede tegen FC Twente voetbalt. Zeker 90 minuten.

Razende haast

De een heeft razende haast, de ander doet rustig aan. Doelman Maduka Okoye van Sparta begint met een doeltrap en weet meteen vijftien seconden te stelen. ‘Zoveel mogelijk tijd pakken, dat was de bedoeling’, zegt hij later met een glimlach. ‘Ik heb erop getraind.’ Letsch: ‘De tijd ging sneller dan verwacht. Zes minuten verdedigen is makkelijker dan zes minuten aanvallen. Ik had het gevoel dat het maar vier minuten waren.’

‘Het was heel vreemd’, aldus aanvoerder Adil Auassar van Sparta, ‘maar we zijn de wedstrijd goed aangevlogen.’ Op tijd weg uit Rotterdam, lunchen. Een kortere opwarming dan normaal, zonder het onderdeel afwerken. ‘Ik verwachtte niet dat we veel kansen zouden krijgen’, aldus de winnende trainer Henk Fraser. Kopsterke mannen achterin. Eerst met zijn allen goed staan, dan jagen. Vitesse krijgt geen fatsoenlijke bal voor het doel.

Het is een zeldzame voetbalavond. Auassar: ‘We rekenden ons al rijk.’ Zoveel mogelijk dezelfde spelers als op 4 maart, staat in het reglement. Beginnen dus met een doeltrap voor Sparta, want achter het doel van Okoye ging het vorige keer mis, met gegooid bier en vuurwerk, nadat ook al een supporter over het veld had gerend. Sparta had misschien gehoopt dat de KNVB de stand van toen als uitslag zou beschouwen, maar de belangen waren te groot, ook voor andere gegadigden voor degradatie.

‘Niet resoluut gehandeld’

Alleen Bram van Polen, de aanvoerder van PEC Zwolle, vond dat Sparta gewoon de punten hoorde te krijgen na het wangedrag van supporters van Vitesse. Auassar spreekt zijn waardering uit voor die geste van Van Polen. Fraser wilde eerder niet zoveel zeggen over de zaak, maar is na de 0-1 duidelijk: ‘De KNVB had een beslissing moeten nemen. In mijn ogen is niet resoluut gehandeld. Ze kwamen toen aan mij vragen of we verder wilden spelen. Nou, mijn spelers waren overal mee bezig, behalve met die laatste minuten.’

Zonder focus was het onmogelijk het duel uit te spelen. Had hij destijds de opdracht gekregen de wedstrijd te voltooien op dezelfde avond, dan was dat gebeurd en was het circus van dinsdag onnodig geweest. Nu moest het hele apparaat weer in beweging komen, voor die rottige 6 minuten en 14 seconden.

En circus is het. Okoye, de kampioen qua tijdrekken, pakt een paar voorzetten en gaat telkens uitgebreid op de bal liggen. Scheidsrechter Bas Nijhuis telt uiteindelijk slechts vier seconden bij de 6 minuten en 14 seconden die nog resteerden van de zeven minuten extra tijd uit maart.

Mindfucken

Het verschil in aanpak is opvallend. Vitesse traint voor het begin gewoon een uurtje in de Gelredome. Logisch. Vitesse staat achter en moet iets forceren. Auassar: ‘Het leek op mindfucken.’ De aanpak mislukt faliekant. Letsch had nog even overwogen geen doelman op te stellen, doch zag daarvan af. ‘We dachten: hoe kunnen we het onmogelijke bewerkstelligen. En toch was ik teleurgesteld na afloop, terwijl de waarschijnlijkheid dat je de lotto wint nog kleiner is dan dat je hier een doelpunt maakt. We hebben de wedstrijd al in het eerste deel verloren.’ Fraser: ‘We moesten die 0-1 over de streep trekken.’ Goochelend met een flesje chocomel stapt hij de bus naar huis in.

Het lezen van dit stukje in normaal tempo kostte u trouwens een kleine vier minuten.