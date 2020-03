Alles dreigt verloren te gaan, en dan opeens drie goals voor Ajax

Dusan Tadic juicht na het maken van zijn tweede doelpunt van de avond. Beeld BSR Agency

Doelpunten vanuit het niets, twee treffers ook van de aanvoerder die meestal niet eens in de schaduw kan staan van de Dusan Tadic van vorig seizoen. Ajax won zowaar weer eens een uitwedstrijd in de competitie, bij Heerenveen (1-3), met een fijne rol voor een 18-jarige debutant: verdediger Jurrien Timber.

Voetbal is een wonderlijk spel, met onvoorspelbare wendingen en mysterieuze krachten. Een doelpunt kan voor een ommekeer zorgen, kan veel ellende naar de vergetelheid drukken en het gemoed verlichten. In vijf duels in alle competities had Ajax twee doelpunten gemaakt. En nu drie treffers binnen zes minuten. ‘We hebben met elkaar gevochten’, concludeerde trainer Erik ten Hag. ‘We hebben mentaliteit getoond.’

Het scenario is als volgt, zaterdag: vroeg op de avond wint AZ met 4-0 van ADO, bijna spelenderwijs. AZ neemt dus drie punten voorsprong op Ajax en verkleint en passant de achterstand in doelsaldo. Het antwoord is aan de kampioen, die vormloos is en niet meer scoort. De druk is groot. Ajax moet kampioen worden. Dat is het verplicht aan zijn stand, aan de van geld bulkende portemonnee, aan zijn wil om de Champions League rechtstreeks binnen te mogen als kampioen. En uiteindelijk wint Ajax, om de koppositie op doelsaldo weer in te nemen.

Alles dreigt verloren te gaan

Wie Ajax een helft ziet spelen in het volle Abe Lenstra Stadion, kan niet anders concluderen dat het elftal ontmanteld lijkt. Geen samenhang, gelatenheid, grossierend in balverlies. Een elftal waaruit elk vertrouwen is gesijpeld, door een reeks van nederlagen in de competitie, Europa League en beker. Alles dreigt verloren te gaan, terwijl Ajax ruim twee weken geleden nog zes punten voorstond op AZ.

Het elftal dat bijna anderhalf jaar zo mooi kon voetballen, is in die eerste helft in Heerenveen een speeltuin. Maar dan geen mooie, veelkleurige speeltuin, maar een krakkemikkige verzameling waar niemand meer naartoe wil, waarvan het wachten is op sluiting, omdat de voormalige attracties een gevaar zijn voor elkaar en voor zichzelf.

Zie Tadic hoofd tegen hoofd staan met Sergino Dest. De jongeling krijgt ongenadig op zijn falie. ‘Het is goed om elkaar op scherp te zetten’, zegt Ten Hag over het lesje. En dan ineens, kort na een fabelachtige redding van André Onana op een schot van Joey Veerman, valt de bal min of meer toevallig een keer goed. Donny van de Beek rukt op en levert de steekpass, Hicham Faik raakt de bal verkeerd en Tadic kan van dichtbij scoren.

Heerenveen is nauwelijks bekomen van de schrik als Tadic nog eens scoort, uit een door Nicolas Tagliafico verlengde hoekschop van Hakim Ziyech. En dan keert iets van de brille terug, van het lef, de durf. Ajax leeft blijkbaar nog. Dan zet Tadic strak met rechts voor en scoort Quincy Promes met een keihard schot, nadat Lassina Traoré nog heeft gemist. Passes komen weer aan, althans meer passes komen aan dan voor rust. De ploeg durft weer vooruit te denken, waar het voor die tijd twijfel was tussen meer verdedigen of ruimhartiger aanvallen.

Medelijden

Heerenveen – Ajax is best spectaculair te noemen, om meer dan het ontstellende balverlies bij Ajax, opnieuw, en om het open karakter van de wedstrijd. Om de kansen voor Heerenveen voor rust. Het lijkt wel of de Friezen medelijden met Ajax hebben. Hoe Alen Halilovic kort voor rust mist, na de zoveelste actie van uitblinker Chidera Ejuke, dat kan bijna niet.

Ejuke plaagt Ajax met trucs en heerlijke sprints en dribbels. Hoe hij Daley Blind een keer wegzet, door de bal, staand met de rug naar zijn tegenstander toe, met effect langs Blind te spelen en weg te sprinten, zoals techniektrainer Simon Tahamata dat voorheen zo goed kon, dat is gewoon smullen.

Ten Hag had gezegd dat het elftal juist nu structuur nodig heeft, vastigheid. Een dag later is de opstelling op zes posities anders dan woensdag in Utrecht. Opvallend is het debuut van de 18-jarige, snelle verdediger Jurrien Timber. Hij voetbalt best aardig, hoewel hij al vroeg een gele kaart krijgt en zich weinig meer kan permitteren, tot hij met kramp het veld verlaat.

Perr Schuurs en Edson Alvarez zitten zodoende op de bank. Kik Pierie, bij Heerenveen vorig seizoen vaste kracht en gekocht door Ajax, verloor vrijdag met Jong Ajax met 4-0 van Volendam, in de eerste divisie. En Sven Botman op zijn beurt werd door Ajax verhuurd aan Heerenveen. Hij is sterk, zoals de spelers van Heerenveen sowieso vrijwel alle duels winnen voor rust. Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Daley Blind, ze maken onwaarschijnlijk veel fouten in de eerste helft.

Maar dan volgen dus die zes dolle minuten waarin Ajax op 0-3 komt, en scoort Mitchell van Bergen met een schitterend schot verdiend voor Heerenveen. Ajax houdt een voorsprong op doelsaldo (acht treffers) ten opzichte van AZ. Volgende week gaat de kampioensrace verder: Ajax thuis tegen FC Twente, AZ op bezoek bij VVV.