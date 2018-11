Alles draait om Eriksen bij Tottenham

Christian Eriksen, spil van Tottenham Hotspur dat vanavond PSV ontvangt, appt voor en na een wedstrijd altijd even met Almere Buiten. De Deen verbleef er van zijn zestiende tot zijn achttiende op een zolderkamer. Hij speelde er het liefst het karaokespel SingStar samen met de dochters uit het gastgezin waar hij verbleef, de familie Hrkac. ‘Heel gezellig, ontzettend fijne jongen. Al lag bij zingen zijn talent niet,’ vertelt moeder des huizes Carla Hrkac door de telefoon. ‘Hij klonk als een kraai.’

Diezelfde Christian Eriksen staat tien jaar later op de verlanglijst van Barcelona en Real Madrid, kan ook voor minimaal 160.000 euro per week bijtekenen bij Spurs en is aanvoerder van Denemarken. In die laatste rol was hij begin september een soort stakingleider bij een conflict met de Deense bond over premies, leidend tot het optreden van een Deens elftal vol amateurs en zaalvoetballers in de interland tegen Slowakije.

Diezelfde Christian Eriksen was een plaag voor PSV op 24 oktober in het Philips stadion, op bezoek met Spurs in het kader van de Champions League. Totaal ongrijpbaar, meester in het positiespel, levensgevaarlijk met praktisch elke aanraking. Door een laat doelpunt van Luuk de Jong kwam PSV met de schrik (2-2) vrij.

Beide clubs hebben nu een punt. Winst vanavond op Wembley is voor beide noodzakelijk in hun jacht op nummer twee in de poule, Internazionale dat zes punten heeft.

Bij Spurs draait alles om Eriksen, die nog steeds een jongetje lijkt. Hij kampte dit seizoen met een hardnekkige buikspierblessure en werd afgelopen weekeinde gespaard tegen Wolverhampton Wanderers, net als Deli Alli, Son Heung-min en Davinson Sánchez. Eriksen neutraliseren, zal de crux zijn voor PSV. Middenvelders Jorrit Hendrix en Pablo Rosario slaagden daar in Eindhoven totaal niet in.

Rosario sliep overigens op diezelfde zolderkamer in Almere Buiten, kort na Eriksens vertrek, zo zocht de NOS uit. Beiden speelden in de jeugdopleiding van Ajax, zo kwamen ze bij de familie Hrkac terecht.

Nog altijd is er wekelijks contact met Eriksen. Voor PSV - Spurs volgde er een uitnodiging van de inmiddels 26-jarige Deen om te komen kijken. Carla Hrkac: ‘Chris is altijd nuchter gebleven.’

Eriksen dankt herhaaldelijk Ajax als lanceerbasis voor zijn carrière. Martin Jol, de trainer die Eriksen op zijn zeventiende bij het eerste van Ajax haalde, vindt dat niet echt nodig. ‘Hij heeft gewoon een geweldig gevoel voor positie kiezen en de situatie om hem heen. Dat kun je niet leren.’

Jol en anderen voorspelden destijds dat Eriksen de beste nummer 10 kon worden die Ajax ooit heeft gehad. Zo ver kwam het niet. Eriksen vertrok in 2013 voor 13,5 miljoen euro naar Spurs, nog steeds met het predicaat toptalent. Voornaamste kritiek: veel balverlies en een beperkt rendement uit vrije trappen. Die minpunten zijn pluspunten geworden. Inmiddels, weliswaar in een ander financieel tijdgewricht, wordt zijn waarde op het tienvoudige geschat.

Jol was ook manager van Spurs, hij kent de historische noodzaak van aantrekkelijk voetbal bij die club. ‘Het spel van Spurs valt of staat met zijn meespelen. Hij is de verbindende schakel, schroeft het tempo op, hij heeft die moordenaarspass, alles gaat vooruit, bijna alles is goed.’

Zonder Eriksen is bijvoorbeeld Engels international Alli veel minder. ‘En Alli is de beste diepgaande middenvelder in de Premier League. Heb je Alli gezien op het WK? Welnee, toen miste hij Chris. Omgekeerd is Eriksen ook afhankelijk van Alli, al kan hij ook nog openen op spits Harry Kane en op de zijkanten. Maar het liefst zoekt hij Alli, dat tandem is dodelijk.’

Eriksen is geen klassieke nummer 10 die zich vooral centraal ophoudt en slechts geïnteresseerd is in bijdragen aan doelpunten. Jol: ‘Hij vraagt de bal vaak aan de zijkant, tussen de linies. De enige die daar een antwoord op had was het Manchester City van Pep Guardiola.’

Naast talent is er ook werkethiek. Eriksen loopt vaak dertien kilometer per wedstrijd. Jol: ‘Hij gaat met zijn man mee, is op tijd terug en dan weer in beweging. Dat zie je spelmakers niet zo snel doen. Je krijgt hem gewoon niet te pakken. Hij weet waar de zwakte van de tegenstander ligt en gaat dáár lopen.’

Het maakt Spurs tamelijk afhankelijk van Eriksen. Vandaar dat de Londenaren er alles aan doen de Deen langer aan zich te binden. Nuchter of niet, Spurs zal Eriksens huidige weekloon van 80.000 euro minimaal moeten verdubbelen om kans te maken, daar Kane inmiddels 225.000 euro per week toucheert en Alli 170.000.

Eriksen heeft geen haast. Medio 2020 loopt zijn contract af. Volgens de Deense legende Michael Laudrup is hij klaar voor een volgende stap, vertelde hij in de FOX-serie De Denen van Perez. ‘Hij heeft de kwaliteiten om in Barcelona of Real Madrid te spelen als een Iniesta of Modric. Daar heb ik geen twijfels over.’

Ook vanuit Madrid of Barcelona zal Eriksen blijven informeren naar het wel en wee in Almere Buiten, verwacht Carla Hrkac. ‘Christian blijft altijd Christian.’

