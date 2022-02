Allereerste olympische skeletonmedaille voor Nederland: Kimberley Bos raast naar het brons

Kimberley Bos in actie. Beeld AP

Ze kwam in haar razende vaart op de baan van het Yanqing National Sliding Centre in haar laatste run nog bijna los van haar slee. Het bleef maar lastig te bedwingen ijs, zeker in die aartsmoeilijke dertiende bocht. Maar het hield Kimberley Bos (28) uit Ede zaterdag niet af van een uitzonderlijke prestatie: haar bronzen medaille op het skeleton is na het goud van snowboardster Nicolien Sauerbreij in 2010 in Vancouver de tweede olympische plak voor Nederland buiten het schaatsen. Ze moest in China alleen de Duitse Hannah Neise en de Australische Jaclyn Narracott voor laten gaan.

Progressie

Euforisch juichend begroette ze zaterdag het brons. Het resultaat in China past naadloos in een patroon van bijna lineaire verbetering. Progressie kenmerkt haar sportcarrière op de slee, die in 2013 begon. Op de Spelen van 2018 in Pyeongchang, Zuid Korea, eindigde ze nog als achtste. Zelf was Bos vooraf wat afhoudend geweest over haar medaillekansen, hoewel ze als de winnares van de wereldbeker het afgelopen seizoen topfavoriet was. De wedstrijden in de worldcup hadden geleerd dat de onderlinge verschillen gering waren - op het podium stonden telkens andere deelnemers. Ze kon wel twaalf kanshebbers aanwijzen, zei ze. Ze stond zelf twee keer op de hoogste trede, beide keren in Winterberg, in december en in januari.

De gestage vooruitgang waarvan al jaren sprake is, balde zich samen in Yanqing. Vrijdag had ze nog wat problemen gehad op de baan. Zeker in de eerste run waren er nog wat ongewenste aanrakingen met de randen van het ijskanaal geweest. In de tweede afdaling bleven die op een uitzondering na uit. Op zaterdag deed ze in de derde heat met 1.01.86 goede zaken. Voor haar had ze belangrijke concurrenten ook onder de 1.02 zien duiken, de barrière die vrijdag nog niemand had geslecht. Een keerzijde was er ook. Waar de Duitse Tina Hermann en zeker de Chinese Dan Zhao terrein prijs gaven, zag ze Narracott en vooral Neise juist meer afstand nemen. De benjamin van de Duitse ploeg, nog maar 21, de wereldkampioen bij de junioren, stoof met 1.01,44 naar de koppositie. Bos, gestegen van plek zes naar vier, keek nu tegen een achterstand van zes tienden aan.

Op de beslissende run wist ze dan nog verder naar boven op te schuiven, met een tijd die slechts één honderdste langzamer was dan haar voorgaande afdaling. Hermann viel er met een matige beurt tussenuit. Na vier runs bleef Neise Bos 0,84 seconde voor, op Narracott was de achterstand van de Edese 12 honderdsten.

Grote toewijding

Het resultaat is het voorlopige sluitstuk van een traject, waarin Bos, aanvankelijk ver buiten de schijnwerpers, zich stoïcijns en met grote toewijding op haar sport concentreerde. Samen met Joska Le Conté - eerst een concurrent, tegenwoordig haar coach bij de baan - trok ze langs de banen in Europa, in een auto beschikbaar gesteld door een lokale dealer, de kofferbak vol met de slee, de pakken, proviand en spelletjes om ‘s avonds in het appartement de tijd te doden. De wedstrijden analyseren deden ze met elkaar. In de zomer werkt ze als fysiotherapeute, terwijl ze de afgelopen jaren er tussendoor nog met een zelfgemaakt karretje op atletiekbanen in Papendal en Ede trainde om de zo cruciale start te oefenen. Tijdens de eerste lockdown bleef ze op krachten door een camper de straat voor de ouderlijke woning in Ede uit te duwen, tot zes keer achter elkaar. Haar vader zat achter het stuur, hij trapte soms op de rem omdat het te hard ging naar zijn zin.

Gaandeweg ging het er steeds professioneler aan toe. Naast Le Conté is er al enige tijd de begeleiding van de Brit Kristan Bromley, bijgenaamd Dr Ice, een oud-skeletonner met een opleiding als ruimtevaartingenieur. Die ontfermt zich vooral over haar slee. Steun van NOCNSF, de Bob en Slee Bond Nederland en enkele sponsors verzekeren haar inmiddels van voldoende inkomen, maar maakten onder meer ook testen mogelijk in de windtunnel van TU Delft, waar een replica van haar lichaam werd gemaakt om de aerodynamica van slee en pak te optimaliseren. Dit seizoen, zei ze vorige maand in de Volkskrant, hoefde ze zich voor het eerst geen zorgen te maken of er wel genoeg geld binnenkwam. Niet langer is er sprake van een eenmansbedrijfje, maar staat er een Team Bos.

In 2013 daalde ze voor het eerst af op de slee, in Lillehammer, Noorwegen, en kwam bont en blauw beneden. Daarvoor zat ze in de tweepersoonsbob, maar met haar lichaamsgewicht van 70 kilo was ze voor deze discipline wat minder geschikt: te licht. Ze stelde vast dat het plateau meer bij haar past. Je kunt onderweg meer invloed uitoefenen op de gebeurtenissen onderweg dan in de bob. Drie jaar later haalde ze zilver op de wereldkampioenschappen voor junioren, op de WK in dat jaar verscheen haar naam in de uitslagenlijst bij de elite: ze werd achtste. Daarna begon ze zich steeds meer te manifesteren in wedstrijden om de wereldbeker. In het seizoen 2020/2021 belandde ze geregeld op het podium en eindigde als derde. Deze winter volgde de echte doorbraak: de twee overwinningen en haar eindzege in het wereldbekerklassement. Het brons op de baan van Yanqing mag gerust als het passende vervolg worden gezien.