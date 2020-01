Alleen voor Feyenoord gaat Sjaak Troost op een ondankbare plek zitten

Sjaak Troost, interim technisch directeur Feijenoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Sjaak, wat ga jij nou doen?’ Zijn twee boezemvrienden keken Sjaak Troost op 22 mei 2019 tijdens een diner ongelovig aan. Zojuist had Troost, op dat moment commissaris bij Feyenoord, verteld dat de vacature van technisch directeur bij Feyenoord eindelijk was ingevuld. En wel door hemzelf.

Nee, hij zat er niet op te wachten, vertelt Troost zeven maanden later, kort voordat hij afzwaait als interimdirecteur. ‘En dan druk ik me nog voorzichtig uit. Maar ik heb ooit in een Feyenoordliedje gezongen: we zijn voor niemand bang.’

De technisch directeur is normaliter de meest in het oog springende beleidsbepaler bij een voetbalclub. Primair is hij ervoor verantwoordelijk dat het eerste elftal goed presteert, maar feitelijk is dat slechts een onderdeel van een waaier aan verantwoordelijkheden.

Feyenoorddier

Bij Feyenoord was een ommezwaai gaande. Trainer Giovanni van Bronckhorst en technisch directeur Martin van Geel waren gestopt na lange dienstverbanden, medio juli volgde algemeen ­directeur Jan de Jong. Van Geel en De Jong hadden een niet al te ervaren trainer, Jaap Stam, aangesteld die er eind oktober de brui aangaf. En dan waren er nog de problemen die gaandeweg aan de oppervlakte kwamen. Troost: ‘Ik kan er een boek over schrijven.’

Troost, geboren in de Zuid-Rotterdamse wijk Charlois, groeide praktisch op in de Kuip, speelde 329 wedstrijden in de Feyenoord-defensie en maakte deel uit van de gouden EK’88-selectie. Toch had hij nooit de ambitie om op voetbaltechnisch vlak aan de knoppen te zitten. Toen Wim Jansen hem dertig jaar geleden vroeg de jeugd te trainen haakte hij na de eerste oefening af. ‘Geen geduld voor.’

Al tijdens zijn voetballoopbaan was hij actief in de sales, erna werd hij commercieel directeur bij Feyenoord. Aanbiedingen van andere clubs wees hij steevast af. ‘Ik ben een Feyenoorddier’, zegt hij in een hoekje van de brasserie van de Kuip. ‘Alleen de club kan me dingen laten doen die ik niet leuk vind. Me op ondankbare plekken neerzetten.’

Maar het technisch directeurschap oppakken ging wel erg ver, vonden zijn beste kameraden. Ook al was het voor een ruim halfjaar. ‘Je bent hartstikke gek, Sjaak’, zeiden ze. ‘Ik weet het, maar er wil niemand’, antwoordde Troost. ‘De club staat voor joker, er moet iemand instappen.’

Op 25 mei kwam het nieuws naar buiten. Troost liep met familie door EuroDisney. Zijn telefoon trilde onophoudelijk. ‘Allemaal felicitaties, vaak gevolgd door: ‘Zo, jij hebt lef.’ Of: ‘Waar begin je aan?’’

De transfermarkt was, toen hij op 1 juni officieel begon, nog maar drie maanden open, ook op andere terreinen moest er veel gebeuren. ‘Alsof ik meteen met een zuidwester aan bij de reddingsbrigade zat.’

De telefoon van Troost vibreert sindsdien onophoudelijk. Technisch directeuren van andere clubs, trainers, scouts, journalisten en vooral zaakwaarnemers en tussenpersonen. ‘Soms vijf op een dag, waarvan je er vier niet kent, en die allemaal met dezelfde speler aankomen. Na verloop van tijd laat je alleen de ­dingen die echt interessant klinken checken.’

Cv Sjaak Troost 1978-1991 Feyenoordspeler (329 duels/4 interlands)

1991-2006 commercieel ­directeur/commissaris Feyenoord

2006-2008 directeur holding investeringsmaatschappij ­Brinvest

2008-heden Sjaak Troost & Partners BV

2018-2019 raad van commissarissen Feyenoord

2019-2020 technisch interimdirecteur Feyenoord

De kunst is spelers vanuit verschillende kanten in kaart te krijgen. Via scouts, websites als wyscout en scout7, tipgevers en andere contacten. Troost kende al veel mensen in de voetballerij en leerde er nog meer kennen.

Bij de kwalitatieve weging van spelers is een belangrijk onderdeel het achterhalen van de fitheid en ‘mentale stabiliteit’. ‘Zo kom je tot een vanaf-prijs waar je mee op pad kan.’

Er zijn drie categorieën aanwinsten: transfervrije spelers, gehuurde spelers met een optie tot koop en spelers met een transfersom. ‘We hadden weinig geld dus keken we in de eerste twee categorieën.’

Zo kwamen scouts terecht bij verdediger Edgar Ié, die gehuurd werd met optie tot koop. Troost: ‘Ideaal. Edgar werd al gauw een lieveling. Ja, de laatste twee wedstrijden was-ie wat minder. Dat is wat wordt onthouden. Je moet verder kijken.’

Renato Tapia

Een ander onderdeel is afscheid nemen van spelers die de ploeg niet vooruithelpen of die hun aflopende contract niet willen verlengen. Zo’n speler was de Peruviaanse international Renato Tapia. Hij wilde blijven ondanks een aflopend contract en een bod van Lokomotiv ­Moskou.

Tijdens de open dag zei Troost tegen de regionale zender RTV Rijnmond dat hij zich ‘niet in de maling laat nemen door Tapia’. Troost sprak in de brandende zon met zwaar Rotterdams accent en sliste een beetje, hij dronk tussendoor van een flesje water. Het fragment werd keer op keer aangehaald in voetbalprogramma’s en in ­columns, waarna hij door menigeen direct werd afgeserveerd. Zeker toen trainer Stam Tapia daarna doodleuk opstelde.

Troost kijkt er met een glimlach op terug. ‘Zelfs in Peru kwam ik in het nieuws, gelukkig hoef ik daar niet heen op vakantie. Weet je, ik kijk zelf geen voetbalpraatprogramma’s. Ik denk dat dat een voordeel is. Via appjes van bekenden krijg je toch wat mee. Ik lig er niet wakker van. Het was een gesprek zoals ik ben. Misschien te Rotterdams. Te recht voor z’n raap. Zal me worst zijn. Ik heb in elk geval niks tegen die jongen. Dat heb ik hem ook uitgelegd. Maar ik vind wel: als je als speler en club een samenwerking aangaat, dan trek je samen op. Een club kan het zich niet veroorloven dat spelers transfervrij weg gaan. Of ze moeten veel betekend hebben.’

AD-columnist Hugo Borst schreef iets over zijn manier van praten. Troost haalt zijn schouders op. ‘Tijdens mijn voetbalcarrière heb ik geleerd: lees geen recensies over jezelf, want dan krijg je de pest in. Ik zie Hugo Borst zoals ik hem wil zien; iemand die opkomt voor de ouderenzorg. Dus complimenten. Voetbal is daarbij vergeleken een detail.’

Er kwam meer kritiek, onder meer van clubicoon Willem van Hanegem over de contractverlengingen van Nicolai ­Jørgensen en Jens Toornstra. Ze brachten nog weinig. ‘Ze misten door blessures cruciale weken in de voorbereiding’, meent Troost.

Daarna werd geschreven dat Rob ­Jansen de nieuwe huismakelaar was van Feyenoord. Hij vertegenwoordigt ­Toornstra, Jørgensen, de nieuwe derde doelman Nick Marsman én is de zaakwaarnemer van Dirk Kuijt, die weer een goede vriend en klankbord van Troost is.

Troost: ‘Ik ga niet iemand niet nemen omdat hij bij een zaakwaarnemer zit waar we al zaken mee hebben gedaan. Luister, onze keeperstrainer Khalid ­Benlahsen kwam met Marsman aan. Niet Jansen. Maar joh, ik ga niet op alle onzin reageren.’

Steven Berghuis

Troost belde ook veel met megamakelaar Mino Raiola, die gebrouilleerd is met Jansen. ‘Prettig. Hij weet precies wat hij wil en gaat niet voor minder, het was over en weer pittig, maar ik heb ook met hem gelachen. Het is een spel. Zodra je de deur uitstapt begint de komedie.’

Uiteindelijk lukte het om de door Raiola begeleide Steven Berghuis een nieuw contract te laten tekenen, ondanks warme interesse van PSV. ‘Hij is onze beste speler. Dan ben je even blij, maar je gaat meteen verder. Je bent nooit klaar.’

In totaal werden er acht spelers aangetrokken, de meesten transfervrij. Waar Leroy Fer en Marcos Senesi basisspelers werden, speelden George Johnston en Liam Kelly niet of nauwelijks. Aan Kelly, die kwam op voorspraak van Jaap Stam, zit Feyenoord nog 2,5 jaar vast. ‘Jaap kende hem goed, wilde hem graag. Het leven is geven en nemen. Jaap moest ons uiteraard wel overtuigen, onder meer met beelden. Hij kostte niet de hoofdprijs. Ik denk dat ze bij Ajax en PSV een aantal veel duurdere aankopen hebben gedaan die het nog niet laten zien.’

Feyenoord startte het seizoen beroerd, al bereikte het wel de groepsfase van de Europa League die het uiteindelijk niet overleefde. Stam belde Troost daags na het kansloze verlies tegen Ajax (4-0) dat hij ermee stopte.

Troost zei ervan te balen tegenover de toegestroomde media in de Kuip, maar sprak dezelfde avond af met Dick Advocaat die een halfjaar eerder nog afhaakte voor de job. De ervaren coach bracht ­Feyenoord terug naar de topvijf.

Hoewel verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie vielen de ­verliespartijen Troost niet zwaarder dan anders. ‘Ook in de periode dat ik er tien jaar niet werkte, had ik er op zijn Rotterdams gezegd de kolere in als Feyenoord verloor. Ik zit nu niet ineens met zweet in mijn handen. En als we winnen ben ik niet overmoedig. Ik merk wel dat ik dan meer ontspan.’

Natuurlijk was hij opgetogen als trainers hem appten dat ze blij waren met de aankopen. ‘Maar ik vind het ook leuk als Luis Sinisterra, die vorig seizoen weinig speelde, het goed doet en vertelt dat hij zo blij is dat we zijn moeder om de drie maanden laten overkomen. Dat wordt vergeten. Je kunt die spelers halen, maar je moet ook de voorwaarden creëren dat ze renderen.’

Het is een job die altijd maar doorgaat. Troost werd op 28 augustus zestig jaar. Vrienden regelden een surpriseparty. ‘Zat ik helemaal niet op te wachten, want het was drie dagen voor het sluiten van de markt. Terwijl het geweldig is dat ze het doen. Zit je toch veel met die telefoon aan je oor. En met Kerst ook, want dan begint de volgende transferperiode al bijna weer en moet je je huiswerk gedaan hebben.’

Niet alles bleek te managen. De drie ­assistent-trainers Makaay, Van Gastel en Landzaat moesten eind oktober hun ontslag vanuit de pers vernemen. ‘Als je respect hebt voor deze mensen moet zo’n ontslag ook met respect gebeuren. Dat is niet gelukt en dat vind ik heel ­kwalijk, heel laag. Iemand heeft dat ­gelekt.’

Arnesen past perfect bij Feyenoord Pas de zevende kandidaat, ­Arnesen, hapt toe. Vóór Troosts interimperiode als technisch directeur waren er zes kandidaten benaderd door voormalig algemeen directeur Jan de Jong. Troost: ‘Ik snap wel dat ze niet wilden. Het afbreukrisico is groot.’ Troost stelde daarna voor dat De Jong het td-schap erbij zou doen. ‘Jan kan goed onderhandelen, maar hij wilde niet.’ Toen de 63-jarige Frank ­Arnesen werd ontslagen bij ­Anderlecht, kwam hij al snel in beeld bij Feyenoord. Troost: ‘Ik denk dat ik inmiddels prima weet wat erbij komt kijken. Frank past perfect in het ­profiel.’

Frank Arnesen

Hij heeft er niet overdreven veel energie in gestoken om het lek te dichten. ‘Niemand zal zijn hand opsteken.’ Het was het onbetwiste dieptepunt. ‘Toen dacht ik wel even: wat nu? Hoe gaan we hier uit komen? Is uiteindelijk wel gelukt. Maar ik vind het nog steeds kloten hoe het gelopen is.’

Troost werd erop aangekeken. ‘Je weet van tevoren: de voetballerij is als een omgekeerde wasstraat, je gaat er schoon in en komt er vuil uit. Zeker op zo’n positie.’

Hij hoopt dat hij, als hij binnenkort het stokje officieel overdraagt aan Frank Arnesen (zie kader) en terugkeert in zijn rol als commissaris, snel weer ‘lekker anoniem’ over straat kan. Nu hoorde hij soms bij het binnenstappen van een telefoonwinkel: ‘Sorry we verkopen geen spelers’. ‘Maar supporters zal ik altijd te woord staan. We moeten geen club zijn die wegduikt. Ze praten geen onzin.’

Al met al is hij tevreden. ‘Nee, we moeten niet elk seizoen zo starten, maar de selectie wordt fitter en de sfeer op het trainingscomplex is flink verbeterd. Daar ben je óók verantwoordelijk voor, plus de scouting, de medische staf, de jeugdopleiding en tussendoor lobby je bijvoorbeeld nog bij de KNVB om jong Feyenoord op een hoger niveau te laten spelen. Maar iedereen kijkt alleen of onze duurste aankoop Marcos Senesi die ballen meteen een beetje lekker raakt. Die werd na een wedstrijd afgebrand, terwijl als we hem nu verkopen, de winst ons toelacht.’

Ja, uiteindelijk had hij er toch lol in. ‘Sterker: als ik tien jaar jonger was geweest, had ik het nog wel langer willen doen.’