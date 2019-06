Alleen Real Madrid speelde nog niet op dit jeugdtoernooi in Capelle aan den IJssel

Waar Landgraaf dankzij Pinkpop transformeert tot het internationale mekka van de muziek, is Capelle aan den IJssel de plek waar tijdens Pinksteren de grootste voetbaltalenten aanschouwd kunnen worden. Op Sportpark Couwenhoek, gelegen in een uithoek van het stadje onder de rook van Rotterdam, strijden de meest getalenteerde 12- en 13-jarigen van onder meer Barcelona, Manchester United, Schalke 04, Paris Saint-Germain, Internazionale, Ajax, Feyenoord, PSV en vaste Couwenhoek-bespeler CVV Zwervers om de zogeheten U13 Cup.

‘Ik vind het een ge-wel-dig toernooi’, zegt topscorer van Oranje aller tijden Robin van Persie maandagmiddag op het vipdek. Oud-prof en Feyenoord-jeugdtrainer Gaston Taument meent even verderop: ‘In Europa heeft dit jeugdtoernooi qua deelnemersveld en organisatie geen gelijke.’

Veel voetbalgeschiedenis kent Capelle niet, pronkinwoners zijn oud-premier Jan Peter Balkenende en artiest Ronnie Flex. Maar in het voorjaar hangen er ineens overal grote banners met clubemblemen die bekend zijn uit de Champions League in de wijken, plus het logo van Zwervers zelf. Alsof er een grappenmaker bezig is geweest, die ook nog een krantje met al die emblemen door alle brievenbussen propte.

Maar het is geen grap, zondag en maandag zijn inderdaad allemaal jongetjes met bovenmatig veel voetbaltalent zich in overbekende tenues aan het uitsloven op twee Capelse kunstgrasvelden voor ongeveer 4.000 toeschouwers. Hopend over een jaar of zes in de voetsporente treden van eerdere deelnemers als Frenkie de Jong, Ibrahim Afellay, Thibaut Courtois, Divock Origi en Georginio Wijnaldum.

Taument: ‘Ze leren hier lessen die ze nergens leren, je komt zo veel verschillende speelstijlen tegen. Barcelona speelt echt tiki-taka-voetbal, Inter is al echt geniepig, Paris Saint-Germain heeft flair en allemaal grote gasten.’

‘De meeste clubs melden zich nu vanzelf aan’, weet Zwervers-voorzitter Ger Jacobs. ‘Die status hebben we nu bereikt.’

Piet de Wit, verantwoordelijk voor het binnenhalen van de deelnemers, riposteert: ‘Ik ben er dagelijks mee bezig. Mailen, bellen, Facebooken, jeugdtoernooien en clubs bezoeken.’

Ineens zei Barcelona ja

Het begon allemaal in 1993, toen voorgangers van Jacobs en De Wit ­Borussia Dortmund, KRC Genk en Bayer Leverkusen zo gek kregen koers naar Capelle te zetten. In 2012 dreigde het einde door een organisatorische leegloop. Import-Capellenaren Jacobs en De Wit plus een leger vrijwilligers besloten hun tanden erin te zetten.

Het doel: alle grote clubs moeten een keer op Couwenhoek hebben gespeeld. De Wit: ‘Het is een soort kwartetten of Monopoly. Ik moet nu alleen nog Real Madrid.’

Met de eerste deelname van eindwinnaar Barcelona dit jaar ging een grote wens in vervulling. ‘Zit ik al zeven jaar achteraan. Telkens kreeg ik al in december een afmelding. Ze krijgen zeshonderd uitnodigingen voor toernooien uit de mooiste, rijkste plekken van de wereld. Wat moesten ze in ­Capelle doen?’

De Wit bleef het toernooi onvermoeibaar aanprijzen. ‘We hebben hier perfecte velden, kleedkamers, vrijwilligers, topdeelnemers, toporganisatie. Ik regel voor alle delegaties vluchten, busreizen en kamers in een viersterrenhotel.’

Ditmaal hoorde De Wit in december niets uit Catalonië. En toen ineens in januari was daar de verlossende mail: dear mister Piet, we komen naar uw toernooi. ‘Ik moest het wel tien keer lezen voordat ik het geloofde.’

Barcelona had wel wensen: ze wilden met dertig man in plaats van de gebruikelijke twintig komen en er moest een tour door Amsterdam worden georganiseerd, vertelt voorzitter Jacobs. ‘Voor Barcelona zetten we die extra stap.’ De kosten, ongeveer een halve ton, worden voornamelijk opgehoest door lokale sponsors. Er is voor het eerst ook entreegeld geheven: 6 euro voor twee dagen. Jacobs: ‘Extreem weinig, andere jeugdtoernooien vragen het drievoudige.’

Naast De Wit zit een delegatie van het concurrerende onder-13-toernooi Bassevelde uit het Belgische Assenede aan de huzarensalade. De Wit iets zachter: ‘Ik kwijlde altijd van hun deelnemersveld, nu zijn we ze aan alle kanten voorbij. Help ik hen aan mooie clubs.’

Wat luider tegen de Belgen: ‘We werken perfect samen of niet?’

De Belgen knikken. Straks zullen zij op jacht gaan naar teammanagers om ze warm te maken voor hun eigen toernooi.

Scouts

Op het complex hopen zo’n vijftig clubscouts en zaakwaarnemers ook zaken te doen. Jeugdvoorzitter Paul Geleijnse: ‘Doorlopend zeuren ze om lijsten waarop rugnummers aan namen zijn gekoppeld. Die geven we niet, dat vinden we niet netjes naar de deelnemende clubs.’

De trainers en teammanagers van finalist KRC Genk cirkelen als herders om hun spelers heen. Het is een extreem goede lichting, ze zijn in de finale eigenlijk beter dan Barcelona. ‘Laten we ze hier rondstruinen, dan komt er van alles op ze af’, zegt Genk-trainer David van Vuchelen. ‘Die scouts en zaakwaarnemers hebben vaak prachtige verhalen. Dit is een kwetsbare leeftijd, hun ouders zijn er niet bij. We willen ze met hun voetjes op de grond houden.’

Tijdens de laatste duels worden de beste Genk-spelers alsnog ontmaskerd, dankzij twee enthousiaste live-commentatoren. Capellenaar en vaste U13 Cup-bezoeker Astrando Kemble repeteert in zijn hoofd vast Cherif Souma en Robin Mirisola van Genk en Tomas Moreira van Barcelona. Zoals hij eerder al Warren Zaire-Emery van PSG en ­Shaqueel van Persie (de zoon van) van Feyenoord opmerkte. Kemble: ‘Toch gaaf als je die als jong ventje al hebt zien spelen in Capelle.’