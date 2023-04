Alleen Nederlandse verdedigers tellen nog mee in de Champions League

Denzel Dumfries (links) van Inter duelleert woensdag met Alex Grimaldo van Benfica. Beeld AP

Het gaat, als het om Nederlanders in de eindfase van het belangrijkste Europese clubtoernooi gaat, niet meer over aanvallers. Het is al tien jaar geleden dat Arjen Robben de finale besliste, met Bayern München tegen Dortmund. Nee, het gaat af en toe om middenvelders (Gini Wijnaldum, Liverpool 2019) en meestal om verdedigers. Virgil van Dijk, twee keer finalist en winnaar in 2019.

En nu dus: Denzel Dumfries in de halve finale tegen stadgenoot AC Milan, plus reserve Stefan de Vrij (ook een verdediger) en de woensdag tegen Benfica ingevallen halve Nederlander Robin Gosens. Bij Manchester City, dat Real Madrid treft, speelt Nathan Aké. Ook een verdediger. Dumfries is een zogenoemde wingback. Hij is in feite overal op de rechterflank.

Over de auteur Willem Vissers is ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

Goede statistieken

Kijk naar de beelden van het duel met Benfica. Dumfries staat vlak bij Nicola Barella, bij de 1-0, en in de buurt van Lautaro Martinez, bij diens 2-1. Hij is in het strafschopgebied van de tegenstander als Joaquin Correa 3-1 maakt. In defensief opzicht ziet hij te laat dat Fredrik Aursnes in het centrum vrij kan inkoppen voor 1-1.

Het bureau Statsperform rekende uit dat hij, op Giovanni Di Lorenzo van Napoli na, van alle verdedigers de meeste balcontacten had in het strafschopgebied van de tegenstander. Wat betreft schoten en kopballen op doel staat hij bij de beste verdedigers. En qua gewonnen duels staat hij zelfs bovenaan.

Dumfries, tien jaar geleden van de onder 19 van Smitshoek naar Barendrecht gegaan, en vervolgens via Sparta, Heerenveen en PSV naar Inter. In zijn tweede seizoen in Milaan speelt hij gemiddeld minder goed dan in het eerste, ondanks de cijfers in de Champions League. Zeker na het WK is zijn vorm matig, stelt Willem Haak, als journalist gespecialiseerd in de Italiaanse competitie.

Dumfries scoorde in de achtste finales van het WK tegen de Amerikanen en was onlangs tegen Frankrijk geschorst vanwege intimidatie tijdens de strafschoppenreeks tegen de Argentijnen, in de kwartfinales. Hij viel tijdens het WK op met zijn verhalen over mentale begeleiding, over hoe lastig het is om altijd te presteren en met kritiek om te gaan.

Nathan Aké

Bij City is Aké, dus ook een verdediger, een van de uitblinkers dit seizoen, al verliep zijn loopbaan dan totaal anders dan die van Dumfries. Hij gold juist als een exceptioneel talent. Als jongen van nauwelijks zestien vertrokken naar Chelsea, uitgeleend aan Reading, Watford en Bournemouth, de top gehaald bij City. Wie scoorde onlangs twee keer, in het duel met Gibraltar? Juist, verdediger Aké. Hij was een van de Nederlandse uitblinkers op het WK en behield zijn vorm bij City, waar hij bij trainer Guardiola een van de drie centrale verdedigers is.

Woensdag raakte hij geblesseerd aan de hamstring en het is de vraag hoeveel duels hem dat kost, uitgerekend nu de beslissende fase van het seizoen aanbreekt, in de FA Cup, titelstrijd en Champions League. Aké is volgens de cijfers trouwens een van de beste passers onder alle verdedigers en hij heeft zelfs het hoogste percentage gewonnen kopduels.