Alleen de zaakwaarnemers ageren tegen herverkiezing Infantino als Fifa-voorzitter

Omdat er geen tegenkandidaten zijn, wordt Gianni Infantino donderdag probleemloos herkozen als Fifa-voorzitter. Beeld Getty Images

Vraag Rob Jansen, voorzitter van de vereniging van Nederlandse spelersmakelaars Pro Agent, naar het hoe en waarom van nieuwe regels voor zaakwaarnemers in het voetbal en hij barst los over de grote initiator: ‘Het is de persoonlijke vendetta van Gianni Infantino. Hij wil daarmee scoren bij bevriende clubs en bonden. De keizer leeft op een wolk. Met iemand die voor het WK zei dat Oekraïne en Rusland tijdens het toernooi tijdelijk zouden moeten stoppen met de oorlog, ben je toch meteen klaar. Hij is ver afgedreven van de realiteit.’

De Fifa stelde nieuwe regels op voor zaakwaarnemers. Daartoe is in de ogen van Pro Agent, de vereniging van Nederlandse managers, onvoldoende overleg geweest met de beroepsgroep. Ze hadden geen inspraak en maakten geen deel uit van het Fifa-comité dat de regels ontwierp. De Fifa schafte de eisen voor een licentie juist af in 2015, ook om van eindeloze juridische zaken af te zijn. De wereldbond liet de vrije markt zijn werk doen. ‘Het wachten was op absurditeiten’, aldus Jansen. ‘Er was geen systeem meer, tot irritatie van de Fifa. Met nieuwe regelgeving wil de Fifa uit de impasse komen, maar ze hebben geen flauw idee van transfers en laten zich leiden door antipathie tegen makelaars.’

Eigen plan

Uiteindelijk trok de wereldbond vooral zijn eigen plan. Directe aanleiding voor het kort geding, dat dient op 17 april in Utrecht, is onder meer het verplichte examen voor zaakwaarnemers die na 2015 zijn begonnen. Sommigen bouwden sindsdien een goedlopend bedrijf op, met meerdere personeelsleden, maar dreigen nu ten onder te gaan. Bij proefexamens, waarbij onder meer gedegen kennis van Fifa-statuten wordt gevraagd, slaagde slechts 20 procent van de kandidaten.

Dan is er nog de zogenoemde in te voeren cap, het plafond van de vergoeding voor de zaakwaarnemer van 3 procent van het salaris van de speler. Te betalen, en dat verandert, door de speler. Nu nog is dat plafond min of meer vrij te bepalen en betaalt de club. Pro Agent, in samenwerking met de Europese koepel EFAA, vindt die regeling te rigide en in strijd met de wet. Pro Agent is niet per se tegen een stelsel van regels, al acht het een nieuw licentiesysteem niet nodig voor de Nederlandse markt, en protesteert vooral tegen de overhaaste invoering, zonder overleg, en vraagt om een uitspraak van de rechter vóór 19 april, als de eerste examens plaatsvinden in Zeist.

Jansen benadrukt dat de meeste zaakwaarnemers werken in de schaduw van een paar groten die miljoenen verdienen en de stemming over de beroepsgroep (samengevat: zakkenvullers) bepalen. De KNVB, die de Fifa volgt in het nieuwe stelsel, is verantwoordelijk voor de uitvoering in Nederland en wordt derhalve ook gedaagd. De nationale bond is niet blij met het kort geding, ook omdat daarmee de verhouding met de Fifa opnieuw op scherp komt te staan.

Geen tegenkandidaat

Jansen, met een ervaring van meer dan dertig jaar als zaakwaarnemer, is ervan overtuigd dat Infantino achter de plannen voor hervorming schuilgaat. Hij vindt het sowieso jammer dat Europa niet heeft gezocht naar een tegenkandidaat voor de Zwitser, al was het maar om een gebaar te maken. ‘Europa zou daarmee zeggen: wij willen een ander imago van het voetbal, een andere wijze van besturen. Nu is het één groot spel.’

Jansen vindt KNVB-voorzitter Just Spee niet de juiste kandidaat om Infantino tegenwicht te bieden. ‘Hij is dolblij met een foto met Infantino die hij in de kantine van zijn amateurclub kan laten zien. Als het Westen niets doet tegen Infantino laten we alles lopen en hebben we niets meer te vertellen in het voetbal. Dan krijgen we een WK vrouwenvoetbal (Nederland is met België en Duitsland kandidaat voor 2027) toegewezen, of een jeugdtoernooi. We kunnen in dat geval onze oranje pakken weer aantrekken, maar dat is het dan verder.’