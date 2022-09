Alleen de heel groten zegevieren in de Formule 1 op hun ‘thuiscircuit’

Max Verstappen moest de fans vrijdag bij de eerste trainingen teleurstellen. Na zeven rondjes begaf zijn versnellingsbak het. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Geplakt achter dranghekken, bij de ingang van het circuit, wachten fans hem vrijdagochtend rond 09.00 uur al op. In de paddock klinkt van alle kanten zijn voornaam als hij aan de tocht van teamgebouw naar garage begint. Er is geen plek op het circuit van Zandvoort waar Max Verstappen er dit weekeinde niet aan wordt herinnerd dat hij een thuiswedstrijd rijdt. Maar bestaat er zoiets als thuisvoordeel in de Formule 1?

Verstappen doet in Zandvoort in ieder geval zijn best om vooral niets anders te doen dan bij andere races. Zijn team Red Bull heeft hem bewust niet opgezadeld met extra media- of sponsorverplichtingen, om het weekeinde voor hem zo normaal mogelijk te maken. Zo kan hij zich volledig focussen op het racen.

Helemaal aan de gekte rond de Nederlandse GP ontkomt de hoofdpersoon alleen niet, zo blijkt donderdag meteen al. In de ochtend, bij vertrek vanuit Monaco, krijgt hij te horen dat hij in ‘nette kleding’ wordt verwacht in een hotel in Amsterdam. Daar wordt hij vervolgens verrast door sportminister Helder, die hem voor het oog van vrienden en familie benoemt tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

Bodyguards

Vervolgens vertrekt hij onder politie-escorte naar Zandvoort. In tegenstelling tot op andere circuits wordt hij dit weekeinde geflankeerd door bodyguards. ‘Omdat er wat meer mensen rondlopen die iets van je willen’, zegt Verstappen desgevraagd over de 110 duizend toeschouwers die de GP dagelijks trekt.

Hij kijkt nuchter naar racen voor eigen publiek. Het levert hem naar eigen zeggen ‘niet veel’ extra stress op. ‘Je weet dat iedereen verwacht dat je hier zomaar even gaat winnen, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Uiteindelijk kun je alleen maar je best doen. Dat is ook het enige dat je kunt controleren. Ik zie dus het nadeel niet, maar ook niet het voordeel’, zegt Verstappen.

Hij weet dat een coureur in een mechanische sport soms simpelweg machteloos is. Zo betekende zijn eerste training van vrijdag direct een domper voor de fans: na zeven rondjes voor de volle, oranje tribunes begaf zijn versnellingsbak het.

Hoewel Verstappen geen voor- of nadeel ziet in racen voor eigen publiek, is thuisvoordeel in de sport geen fictie. Er wordt al decennia onderzoek naar gedaan door wetenschappers. In elk geval in teamsporten hebben de thuisspelende ploegen profijt van het spelen in eigen stadions.

Een Britse sportwetenschapper bundelde samen met een statisticus in 1999 al eens de wetenschappelijke literatuur over thuisvoordeel. In hun artikel kwamen ze tot de conclusie dat tal van vermoedelijke redenen voor thuisvoordeel in de praktijk amper invloed hadden. Als voorbeelden noemden ze onder meer het nadeel van het reizen voor de uitspelende ploeg of het voordeel van het spelen in een vertrouwde omgeving voor de thuisploeg,

Effect supporters

Publiek bleef over als de factor met de meeste impact. Het was alleen lastig om conclusies te trekken over het precieze effect van supporters op de prestaties van de sporters. Het effect van publiek op beslissingen van de scheidsrechter was volgens de wetenschappers beter zichtbaar en dus ook de belangrijkste factor bij thuisvoordeel: ‘Want er hoeven maar twee of drie cruciale beslissingen de andere kant op te vallen om de thuisploeg de bovenhand te geven’.

Het is de vraag in hoeverre dat aspect van thuisvoordeel te plakken is op de Formule 1. Vanwege de helm op zijn hoofd, die zo’n beetje al het omgevingsgeluid dempt, hoort Max Verstappen de aanmoedigingen vanaf de tribunes niet. Scheidsrechters in de Formule 1 zijn weggestopt in een kantoor op het circuit. Ze krijgen nauwelijks iets mee van de sfeer op de baan, waardoor ze op papier amper te beïnvloeden zijn.

Tegelijk kan thuisvoordeel verlammend werken, zo blijkt uit onderzoek van twee Amerikaanse psychologen uit 2005. De onderzoekers maakten daarbij een onderscheid: joelende fans kunnen een positief effect hebben in sporten waarbij inzet doorslaggevend kan zijn voor succes. Het kan juist nadelig zijn als een sporter al zijn focus nodig heeft om een complexe handeling uit te voeren. De angst om fouten te maken overschaduwt dan de wil om succesvol te zijn. Juist dan gaat het mis. Vooral bij, zoals de onderzoekers schrijven, ‘innerlijke processen die normaal gesproken plaatsvinden door een automatische, geleerde, onbewuste uitvoering’.

Kortom: sporters gaan door de druk van het thuispubliek plots nadenken over automatismen waar ze normaal nooit over nadenken. Het besturen van een Formule 1-auto is te omschrijven als zo’n automatisme, in het geval van Verstappen geperfectioneerd door een combinatie van race-instinct en vele uren training. Om optimaal te kunnen presteren, moet hij zo min mogelijk aan zijn hoofd hebben. Het verschil tussen een perfecte en een verprutste ronde is in de racerij niet zelden een paar centimeter. Een procent minder concentratie met 300 kilometer per uur kan dan al funest zijn.

Slechte thuisscore in F1

Die ‘nadelige’ kant van racen voor eigen publiek lijkt de boventoon te voeren in de Formule 1, getuige de statistieken. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn bijvoorbeeld de enige twee coureurs die sinds 2015 thuisraces hebben gewonnen. Een journalist voor sportsite Bleacher Report analyseerde in 2014 alle prestaties van Formule 1-coureurs in thuisraces over een periode van tien jaar, tussen 2003 en 2013. De uitkomst? Coureurs finishten gemiddeld een halve positie lager in hun thuisrace dan bij andere GP’s.

In het onderzoek van de Amerikaanse psychologen wordt benadrukt dat het effect van de druk van een thuiswedstrijd kan verschillen per sporter. Het is mogelijk de verklaring voor de uiteenlopende meningen over thuisvoordeel in de Formule 1. Zo liet enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell, jaren favoriet van de Britse racefans, in zijn autobiografie optekenen dat racen op zijn thuiscircuit hem ‘een seconde per ronde’ sneller maakte. Zevenvoudig kampioen Michael Schumacher zei bij zijn laatste in Duitsland, in 2012, dat er in zijn ogen niet echt iets als thuisvoordeel bestond. ‘Maar wel een thuisracegevoel.’

Australiër Daniel Ricciardo keek steevast juist op tegen racen in ‘zijn’ Melbourne. Hij had het gevoel dat hij er niemand - van fans tot media - mocht teleurstellen, waardoor racen bijzaak werd. Hij kan inmiddels beter omgaan met die druk, zei hij begin dit jaar tegen de Australische krant The Age. Maar helemaal normaal zal het nooit worden: ‘Dus je zult altijd een compromis moeten vinden tussen óf alles doen, of je volledig afsluiten’.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen had als Fin nooit een thuisrace in de Formule 1. Of dat een nadeel of voordeel was? ‘Nou ja, ik woon al dertig jaar in Monaco. Finland is mijn thuisland, maar Monaco is mijn thuis, dus dat voelde altijd een beetje als mijn thuisrace’, zegt Häkkinen over de race die hij één keer won. ‘En toen ik in Hongarije racete, kwamen daar ontzettend veel Finnen naartoe. Dus dat voelde ook een beetje als een thuisrace. Het gaf mij altijd een ontzettend goed gevoel. Ik ervoer het als een positieve druk. Je moet die energie opslurpen.’ Die mindset bepaalt volgens hem ook het verschil tussen een coureur die vecht om titels en een rijder die in de koningsklasse niet verder komt dan veldvulling.

Grootste coureurs excelleren thuis wel

Het is vanuit dat oogpunt geen toeval dat de grootste coureurs uit het verleden ook vaak excelleerden op hun thuisbanen. Zo won Lewis Hamilton (zeven titels) liefst acht keer op Silverstone, zegevierde Michael Schumacher (zeven titels) negen keer in Duitsland en won Alain Prost (vier titels) zes keer in Frankrijk.

En Max Verstappen was vorig jaar dus direct bij zijn eerste poging succesvol in Zandvoort, bij de terugkeer van de Nederlandse GP na ruim drie decennia. Hij erkende in een interview met Ziggo Sport, een paar dagen na het winnen van de wereldtitel, wel dat de race voor meer onrust had gezorgd in zijn hoofd dan hij in dat weekeinde deed voorkomen. ‘Toen ik over de lijn kwam, had ik zoiets van: pff, het is klaar’, zei hij.

Dat had volgens hem ook voor een groot deel te maken met het verloop van het seizoen: Verstappen stond vol onder druk van Mercedes en moest wel winnen in Zandvoort om zicht op de titel te houden. Dit jaar is die titeldruk aanzienlijk minder groot, gezien zijn riante voorsprong van bijna honderd punten in de WK-stand.

Het betekent niet dat hij nu opeens wel nadenkt over iets als thuisvoordeel. Het zegt iets over de stoïcijnse mentaliteit van de aanstaande meervoudig F1-kampioen: ‘Want het maakt mij niet veel uit of ik thuis of ergens anders ben’, zegt Verstappen. ‘Ik zou ook niet weten waarom dat zo moet zijn. Want als je dat zegt voordat je begint, is het al foute boel, toch? Ik geloof niet in dat soort dingen. Als je weet wat je moet doen, in welke sport dan ook, maakt het niet uit waar je bent.’