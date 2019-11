Alle spelers kunnen hun portemonnee spekken met vernieuwde Davis Cup

Rafael Nadal poseert met een traditioneel Madrileense pet, voorafgaand aan de Davis Cup. Beeld EPA

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft volgens Paul Haarhuis nog nooit een cent aan zijn carrière overgehouden. Dat verandert nu Nederland deze week in actie komt in de finaleweek van de vernieuwde Davis Cup. Ook de Nederlandse nummer 198 van de wereld profiteert flink van het miljoenenfestijn in Madrid. Zelfs als de Nederlandse ploeg deze week slecht speelt, incasseren de spelers een check van zo’n 550.000 euro.

Het 119 jaar oude landentoernooi is dit jaar op de schop gegaan. In plaats van vier wedstrijdweekenden verspreid over het jaar is er nu één kwalificatiemoment en een finaleweek met achttien landenploegen. Dat moet aantrekkelijker zijn voor het publiek en beter passen in de drukke agend’s van topspelers. De vijfsetters zijn verdwenen (duren te lang) en er is een enorme prijzenpot.

Davis Cup-captain Haarhuis sprak met de spelers af dat ook Scott Griekspoor en Matwé Middelkoop een deel krijgen. Zij ontbreken in Madrid, maar waren wel van de partij toen Nederland zich in februari plaatste voor de eerste Davis Cup Finals.

Robin Haase noemde de nieuwe opzet eerder ‘absurd’. Hij is bang dat de charme van de Davis Cup na 107 edities verdwenen is, onder meer omdat de traditionele uit- en thuisduels zijn verdwenen. Hij is wel blij met de verdiensten. ‘Financieel is het heel goed. We kunnen hier ontzettend veel geld verdienen. Als je je hier niet voor kan opladen, dan heb je wel een probleem.’

Hoogste niveau

Haase wil er ook bij zijn om een andere reden. Hij tuimelde dit jaar voor het eerst sinds 2015 uit de mondiale tophonderd en weet niet hoeveel jaar hij nog te gaan heeft op de baan. In de Davis Cup ontmoet hij weer tegenstanders van het hoogste niveau. ‘Dit is misschien mijn enige kans om op zo’n evenement nog een keer te spelen. Je weet nooit hoe het gaat in de toekomst.’

De 32-jarige geboren Hagenaar staat nu op de 161ste plek van de wereldranglijst en probeerde in de afgelopen weken op het lagere niveau van de challengers aan zijn ranking te werken. Het viel vies tegen. Hij won drie van de negen wedstrijden en voelde zich mentaal opgebrand. ‘Ik was er helemaal klaar mee. Ik struikelde over mijn eigen benen.’

Een van de dieptepunten was de wedstrijd in Hamburg tegen landgenoot Jelle Sels, nummer 368 van de wereld. Haase ging in drie sets ten onder, maar weinig mensen hebben daar iets van gemerkt. ‘Dan speel je in een hal en kijken er twee mensen. Dat zijn de trainers.’

Knieklachten

Ondanks alles denkt Haase zich volgend jaar terug te kunnen werken in de tophonderd. Hij zegt nog liever te stoppen dan zich alleen op het dubbelspel te richten. Haase heeft al jaren knieklachten en merkte op de drie graveltoernooien die hij na de US Open speelde dat hij op die ondergrond amper nog kan spelen. ‘Gravel is een groot probleem. Het was opeens zo erg. En dan ook nog eens op een lager niveau. Dat was een bittere pil.’

Nu de kopman van het team aan het worstelen is, realiseert ook coach Haarhuis dat het bijzonder is dat Nederland de finaleweek mee mag maken. ‘Hoe gaaf is het dat we er bij zijn. We krijgen nu een kans om dit evenement mee te maken in plaats van dat we van anderen moeten horen hoe de sfeer was en welke impact het heeft. We proberen er nog vele jaren bij te zijn. Maar ik kan niet in de toekomst kijken.’

Opvolgers van Haase zijn nog steeds niet doorgedrongen tot de top. Bij het kwalificatieduel in februari tegen Tsjechië profiteerde de ploeg van een afzegging van wereldtopper Tomas Berdych die in het weekend zijn tennispensioen aankondigde. '

Kunstheup

Naast Haase heeft bondscoach Haarhuis Tallon Griekspoor (176ste op de ranglijst), Botic van de Zandschulp (198) en dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer geselecteerd voor de wedstrijden in de Caja Magica in Madrid. Dinsdag speelt Nederland eerst tegen Kazachstan. Woensdag volgt Groot-Brittannië met Andy Murray, die een succesvolle comeback heeft gemaakt met een kunstheup. Donderdag speelt Kazachstan tegen Groot-Brittannië en kan het Nederlandse team op de tribune kijken.

De achttien deelnemende landen zijn verdeeld over zes poules van drie. Per dag worden twee enkelpartijen en een dubbelpartij gespeeld. Legendarische vijfsetters zullen er niet meer zijn: er worden maximaal drie sets per wedstrijd gespeeld. De zes beste landen gaan door naar de kwartfinale, net als de twee beste nummers twee. Aan het einde van de week is er een officieuze wereldkampioen.

Nadal en Djokovic zijn voorstanders van de nieuwe opzet, maar Andy Murray twijfelt net als Haase of de sfeer hetzelfde blijft. Komen er wel voldoende fans nu er op een centrale plek wordt gespeeld? Roger Federer is er niet bij omdat hij verstek liet gaan toen Zwitserland zich moest kwalificeren.