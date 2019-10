Alle rumoer bij Valencia laat keeper Jasper Cillessen koud

Jasper Cilessen begin september. Beeld Getty Images

Trainingscomplex Paterna, even buiten Valencia, baadt in zonnestralen. Jasper Cillessen (30) is goedgeluimd. ‘Het is heerlijk om wekelijks te spelen.’ Onrust in zijn club Valencia, over een ontslagen trainer, een onpeilbare eigenaar en een stadion waarvan de bouw stilligt, gaat aan hem voorbij. ‘Ik speelde bij Ajax tijdens de strijd tussen Cruijff en Van Gaal. Frank (de Boer) zei altijd dat we ons moesten focussen op het veld.’

Woensdag ontvangt hij met zijn nieuwe club Valencia zijn oude werkgever Ajax, in een kraker voor de Champions League. Jasper Cillessen uit Groesbeek. International en eindelijk basisspeler in Spanje, na drie jaar van tegenstrijdige gevoelens bij Barcelona. Ja, werken in de voetbalhemel. Nee, meestal op de bank zitten, terwijl voetbalgod Messi toverend door die hemel dartelde.

Stadion Mestalla van Valencia is eveneens een tempel. Tv-presentator Sander de Kramer is seizoenkaarthouder, enthousiast als hij werd van verhalen van de zoon van voormalig topvoetballer Faas Wilkes. ‘Ik zit boven in de vleermuis’, legt hij uit. De vleermuis is het symbool van de stad, afgebeeld met de stoeltjes van de steile tribune. Zwart op oranje. ‘Ik had niet zoveel met Cillessen. Hij was van Ajax geweest en ik heb ook een seizoenkaart van Feyenoord. Dat gevoel heb ik twee dagen laten bezinken. Toen stuurde ik hem een appje om hem te verwelkomen. Hij reageerde leuk. Jasper is ontspannen en zijn populariteit groeit, al is tweede doelman Jaume Domenech ook populair na de bekerwinst vorig seizoen. Ik heb Jasper een retroshirt uit oprichtingsjaar 1919 beloofd.’

Onverschrokken

Cillessen is de wat zenuwachtig ogende perfectionist. Student geweest aan de ALO, met brede interesse. Via een kennis bezocht hij in juni de handbaltraining van de vrouwenploeg, met speciale interesse voor keepers. Zij krijgen van korte afstand ballen met 100 (vrouwen) tot 140 kilometer (mannen) per uur op zich afgegooid. De keepers zijn onverschrokken, met snel voetenwerk en lenigheid. Alleen tegenhouden telt. Vangen is onnodig, onmogelijk meestal.

Over zijn bezoek aan Papendal: ‘Ik was daar door een gemeenschappelijke kennis, een mental coach. We hebben over van alles gesproken. Je denkt na over wat je kunt meenemen naar je loopbaan, over de manier waarop zij sport benaderen.’ Zowaar, in de vorige interland tegen Duitsland leek hij soms een handbalkeeper, onder meer bij een schot van Reus dat 2-0 had kunnen betekenen. ‘Maar ik weet niet of ik dat bij die training heb gezien.’

Hij ging van de Treffers naar NEC en van NEC naar Ajax, om de strijd aan te gaan met Kenneth Vermeer. Toen die allang gewonnen was, zocht hij het hoger. ‘De bij Heracles behaalde landstitel (2014, red.) was mijn hoogtepunt bij Ajax. Mijn titel. Bij andere kampioenschappen was ik geen basisspeler. En ik ben twee keer speler van het jaar geweest.’

Bekerduels

Bij Barcelona kon hij niet winnen van Marc-André ter Stegen. Hij mocht meedoen in bekerduels en leerde van trainingen op het allerhoogste niveau. Messi schoot op hem. Poe. Beweegt de doelman te snel, dan deponeert Messi de bal in de andere hoek. Wacht hij op het schot, dan is hij bijna te laat.

Cillessen lijkt minder gestrest dan voorheen, alleen al door de gezonde kleur van de Spaanse zon. Zijn kenmerkende wallen onder de ogen zijn minder zichtbaar. Geregeld krijgt de familieman bezoek van zijn ouders. Vorige week zagen ze opeens dat hun zoon op de bank zat tegen Getafe. ‘Ik was niet helemaal fris’, aldus Cillessen.

Zijn plek in Oranje raakte hij nooit voor langere tijd kwijt. Op 52 interlands staat hij. Bondscoach Ronald Koeman acht ritme voor zijn doelman minder belangrijk dan voor spelers. Maar Cillessen wilde meedoen, en dus moest hij Barcelona verlaten.

Strafschop

Knullig was alleen dat ze in Valencia meteen lucht kregen van zijn reputatie om ‘nooit’ een strafschop te stoppen. Uit statistieken blijkt: 36 penalty's in competitie en Europa Cup, waarvan 30 benut. Van de zes missers gingen er drie over of tegen het aluminium.

Uitgerekend bij zijn kennismaking, bij de openingswedstrijd van het seizoen tegen Inter om de Trofeo Naranja, kwam het aan op strafschoppen. Eindstand 1-1, met een strafschop voor Inter in de slotfase. Toen de beslissende serie. ‘Cillessen, Cillessen, zong het stadion’, hoorde De Kramer. Twaalf strafschoppen op rij gingen in het doel. Daarna miste Garay voor Valencia en scoorde Inter.

Cillessen, in de kwartfinales van het WK in 2014 gewisseld door Tim Krul toen de strafschoppenserie tegen Costa Rica aanstaande was, maakte een hulpeloze indruk. Hij bewoog snel naar de hoek en verloor zo vaak het mentale spel met de speler. Als hij de goede hoek koos, kon hij net niet bij de bal.

Maar in de openingsronde van de Champions League tegen Chelsea, gewonnen door Valencia, miste Barkley in de slotfase. Via de lat over. Cillessen maakte een pompend gebaar met zijn arm. Het was toch een overwinning.