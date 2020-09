Alle renners kunnen van start, Tourbaas Prudhomme wel besmet

Er zijn geen positieve coronagevallen tijdens de tests die maandag tijdens de rustdag in het peloton zijn afgenomen. Beeld EPA

Na negen dagen koers werden op maandag alle renners en hun begeleiding getest op corona. De uitkomsten van die test werden dinsdagmorgen bij de ploegen bekendgemaakt en, veel later dan eerder aangekondigd, door de wedstrijdorganisatie gemeld. Uiteindelijk kwam de organisatie een dik half uur voor de start van de etappe met de officiële uitkomsten van de tests.

Van de 841 afgenomen tests hebben er vijf een positief geval opgeleverd. De opvallendste besmetting was van Tourbaas Prudhomme, in het persbericht van de ASO anoniem ‘technisch dienstverlener’ genoemd. Hij zal een week de Tour verlaten en zich opnieuw laten testen. Zijn taken worden waargenomen door François Lemarchand.

Daarnaast testten vier stafleden van vier verschillende teams positief. Het gaat om medewerkers van Team Cofidis, AG2R La Mondiale, Mitchelton-Scott en Ineos Grenadiers, de ploeg van de Tourwinnaar van vorig jaar Egan Bernal. De besmette medewerkers hebben de Tour inmiddels verlaten.

Regels

De regels in de Tour zijn, op last van de Franse overheid, streng. Bij twee positieve gevallen binnen één ploeg, renners en alle begeleiding meegerekend, en binnen zeven dagen wordt het complete team uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. Dat betekent dat de vier ploegen met een besmetting op scherp staan. Nog één coronageval in de komende week en de Tour zit er voor hen op.

Overigens staat het volgende verplichte testmoment pas over een week weer gepland, net buiten die zevendaagse termijn. In de tussentijd zijn de ploegen zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een test als iemand in het team of in de staf coronasymptomen vertoond.

Foutje

Bij de Belgische ploeg Deceuninck-Quickstep was dinsdagmorgen nog wat onduidelijkheid toen de chauffeur van de ploegbus in een ambulance werd meegenomen. Even later liet de ploeg weten dat er de dag ervoor een foutje gemaakt was in het testlaboratorium en dat de man opnieuw getest moest worden. De opluchting was groot toen de uitslag negatief bleek.

Ontspanning na de stressvolle rustdag heeft de etappe van vandaag nauwelijks te bieden. De tiende etappe van Ile d’Oléron naar Ile de Ré is vlak, maar er loert overal gevaar door het riskante parcours en omdat de wind het peloton wel eens kan doen verbrokkelen.