‘Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel. En dat heeft hij zelf aangezwengeld’

Beeld BELGA

Ha Robert, je bent in Brest, waar de Tour vandaag begint. Leeft het al een beetje?

‘Het is niet zozeer Brest, maar eigenlijk heel Bretagne waar de Tour begint. De eerste vier etappes zijn ook in Bretagne, daar zijn ze hier heel trots op, omdat er in het verleden veel succesvolle Bretonse renners zijn geweest.

Er zijn gele banners, pleintjes en parken die speciaal zijn ingericht om kinderen aan het fietsen te krijgen. Bij het Village Départ is een heel circuit aangelegd, met een groot podium. Maar ik ben benieuwd hoe druk het zo meteen is bij de start. Het leeft nog niet echt.

Donderdag was de ploegenpresentatie, die werd slecht bezocht. Dat kan door corona komen, maar vergeleken met vorig jaar zijn er weinig restricties, behalve het dragen van een mondkapje. Het kan ook komen door het slechte weer, of een gebrek aan belangstelling. Maar het is niet echt een grand départ zo. Dat vertelde een van de renners die debuteert mij ook, die hoorde van zijn meer ervaren collega’s dat het dit jaar een beetje lou loene is.’

Update vanuit de haven van Brest De sfeer begint er toch in te komen, meldt Robert Giebels later op de dag. ‘Ik ben nu bij de start en daar is het behoorlijk druk. In ieder geval drukker dan ik op basis van de ploegenpresentatie had verwacht. Het is ook droog, misschien dat dat helpt. Er hangt een goed verwachtingsvol sfeertje in de haven van Brest.’

Op de eerste Tourdag moet iedereen er nog een beetje inkomen dus?

‘Nou, het is best bijzonder wat er vandaag gebeurt. De meeste Tours beginnen met een proloog, een korte tijdrit. Of anders een vlakke etappe met een eindsprint. Dan is die gele trui de bonus, dat levert nog enige spanning op.

Maar wat is hier het geval? Het wordt geen massasprint, maar een hele lastige etappe, met steile, felle klimmetjes. Mathieu van der Poel vergeleek het met een Vlaamse klassieker. Daarmee is het een tamelijk unieke beginetappe voor de Tour.

De klassementsrenners moeten meteen enorm uitkijken dat ze er niet uit worden gereden. En dan heb je ook nog de etappefavorieten zoals Van der Poel en Alaphilippe, die de gele trui willen pakken. Dus iedereen wil heel graag. Ik ben ook wel bang voor veel valpartijen, zeker als het gaat regenen.’

Waarom is er gekozen voor zo’n opening?

‘Dat weet ik niet precies, maar de Tour zou eigenlijk beginnen in Kopenhagen. Dat is afgeblazen omdat we midden in een EK voetbal zitten en Kopenhagen een van de speelsteden is. Dat kon de stad niet aan. Op een gegeven moment is toen gekozen voor Bretagne. Ik vermoed dat ze hebben gedacht: we maken van de nood een deugd, we gaan het een keer anders doen. Want een vlakke etappe is hier niet echt mogelijk.’

Wat kunnen we van de Nederlandse renners verwachten?

‘Alle ogen zijn gericht op Mathieu van der Poel. En dat heeft hij zelf ook wel aangezwengeld. Ze hebben de ploeg donderdag gepresenteerd in een retrotenue dat doet denken aan het tenue waar de opa van Van der Poel in reed. Dat was Raymond Poulidor, een legendarische wielrenner die vaak op het Tourpodium stond, maar de Tour nooit won en ook nooit de gele trui aan heeft mogen trekken.

Poulidor overleed in 2019 en Van der Poel heeft het daar heel lastig mee. Die retrotenues dragen bij aan de symboliek van de kleinzoon die bij z’n allereerste etappe van z’n allereerste Tour wél de gele trui kan pakken.’

Nog niet zo heel lang geleden was je chef van onze economieredactie. Hoe kom je nu opeens bij de Tour terecht?

‘Haha, sportjournalistiek is verhalen schrijven en dat begon ik als chef wel enorm te missen. Wielrennen is mijn passie, ik kijk al heel mijn leven naar de Tour. Ik ben begonnen in 1995 als stagiair op de sportredactie en dat heeft altijd gesluimerd. Het hoort wel bij de rugzak van het journalistieke leven om de Tour te doen.’

Hoe heb je je voorbereid op je Tourdebuut?

‘Je gaat natuurlijk altijd veel lezen en zo veel mogelijk mensen spreken. Maar ik moet er ook rekening mee houden dat ik door de coronarestricties renners vaak net lang genoeg voor één citaatje kan spreken. Dus ik heb renners van wie ik veel verwacht al langer gesproken, zodat je materiaal hebt voor de stukken die je in de loop van de Tour gaat schrijven. Maar je bent wel heel afhankelijk van het Tourverloop, het moet wel refereren aan wat daar gebeurt. Daarbij kijk ik al sinds 1980, dus ik heb ook heel wat van de geschiedenis in m’n hoofd zitten. Dat moet er nu uitkomen.’

De Tour, een reizend circus, lijkt mij ook wel een bijzondere uitdaging voor een verslaggever.

‘Ik geloof niet dat er een vergelijkbaar journalistiek project is. Het is enerzijds enorm georganiseerd en anderzijds moet je heel veel improviseren. Het is een flinke logistieke puzzel om overal op het juiste moment te zijn, de juiste plekken te kiezen en dan ook nog de deadline van de krant te halen. Het is voortdurend keuzes maken en af en toe ook gokken.

Ik heb ook de Giro gedaan. Dan stond ik op een berg in Italië. Ik stond goed dacht ik, want hier is de finish, dus hier ga ik mijn stuk maken. Toen bleek dat daar geen bereik was, dus toen moest ik weer helemaal naar beneden. Dat soort pietluttige beslissingen kunnen belangrijk zijn. Het maakt het spannend.’

De inwoners van Brest moeten er nog even inkomen, maar volgens mij heb jij daar geen last van.

‘Nee hoor, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er heel veel zin in.’