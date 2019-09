Alle kaarten op WK-debutant Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel ( links ) wint vanuit een vrijwel hopeloze positie de Amstel Gold Race met een hele lange en verschroeiende eindsprint. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het is bepaald niet gebruikelijk dat een debutant in het wereldkampioenschap voor eliterenners het onbetwiste kopmanschap krijgt toebedeeld, maar op de WK in Yorkshire ligt binnen de Nederlandse selectie de rolverdeling vast. Mathieu van der Poel (24) kan ervan uitgaan dat zondag zijn zeven ploeggenoten in zijn dienst rijden, terwijl hij zelfs nog nooit een volledig seizoen op de weg heeft gereden en er landgenoten zijn die ook wel op het parcours vol klimmetjes uit de voeten kunnen.

Neem Niki Terpstra, oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Hij is op de weg terug na zijn zware valpartij in de Tour de France. Bauke Mollema werd dit jaar vijfde in de Giro d’Italia en begin deze week in Harrogate wereldkampioen in de gemengde ploegentijdrit. Bij Team Ineos ontpopt Dylan van Baarle zich als een veelzijdige renner, met onder meer een ritwinst in het Critérium du Dauphiné en een derde plek in de tijdrit van de Tour of Britain, eerder deze maand.

Op donderdagmiddag houden de renners zich schuil op hun kamers in The Old Swan, een in donkere steen opgetrokken victoriaans hotel, pal tegenover de boog van de laatste kilometer in het parcours. Van hieraf slingert de weg het centrum in, met een stevige bult voor de finish als laatste belangrijke horde. Ze hebben even getraind deze morgen. Zonder Van der Poel. Die heeft nadat hij van Antwerpen naar Leeds was gevlogen het parcours verkend met de vrouwen.

Volgens bondscoach Koos Moerenhout schaarde de voltallige afvaardiging zich zonder tegenwerpingen in een ondersteunende functie. ‘Ik heb er op geselecteerd. Ik heb bedongen dat er een ploeg staat waarin iedereen zijn rol kent.’ Hij was het die Van der Poel wist te verleiden tot deelname, na zijn winst in de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen. ‘Het is niemand ontgaan dat Mathieu een afmaker is. Hij heeft in de Amstel zijn positie al afgedwongen. Het parcours in Yorkshire vertoont veel overeenkomsten. Dit is echt iets voor hem.’

Dumoulin

Veelzeggend is dat ook Tom Dumoulin bereid was zich weg te cijferen. Bij Eurosport verklaarde de voormalige Giro-winnaar dat ook hij in zijn contacten met Moerenhout had aangeboden voor Van der Poel te gaan rijden. Dat was nog voordat zijn in de Giro opgelopen knieblessure deelname in Yorkshire onmogelijk maakte.

Waar bij de vrouwen in het recente verleden Marianne Vos herhaaldelijk de uit te spelen troef was, komt het binnen de Nederlandse mannenselectie minder vaak voor dat alle kaarten op één renner worden gezet. Op de WK in Verona in 1999 wist Michael Boogerd iedereen achter zich. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld van dienstbaarheid was tijdens het WK van 1979 toen Jan Raas door zijn teamgenoten bij de vele passages de Cauberg omhoog werd geholpen.

Vorig jaar had toenmalig bondscoach Thorwald Veneberg, tegenwoordig algemeen directeur van de KNWU, in Oostenrijk nog de beschikking over drie azen: Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wout Poels; ook de twee laatstgenoemden ontbreken in Groot-Brittannië. Leo van Vliet, bondscoach van 2009 tot 2013, spreekt van een unieke situatie in Yorkshire. ‘We hadden de afgelopen jaren veel goede renners, maar een echte potentiële winnaar ontbrak. Dat is met Mathieu nu heel anders.’

Bondscoach Moerenhout sluit niet dat het koersverloop zondag gaandeweg toch vraagt om een andere strategie. Als een Nederlander in een kopgroep belandt die niet meer kan worden achterhaald, zal die toch voor zijn kansen mogen gaan rijden. Van der Poel zei eerder deze maand niet te verwachten dat alle renners hem de volle 285 kilometer zullen beschermen. ‘Als een groep weg is en er zitten er twee of drie van ons bij, dan is het mijn fout dat ik er niet bij ben. Dan kan ik moeilijk het gat gaan dichtrijden.’ Hij gelooft dat het er uiteindelijk toch om draait het op eigen kracht te doen.

Financiële verleiding

Van financiële verleiding vooraf zou geen sprake meer zijn. Volgens Moerenhout is de tijd voorbij dat een kopman premies in het vooruitzicht stelt om zich van steun te verzekeren. Het staat hem wel vrij na afloop zijn teamgenoten te belonen, niet per se in de vorm van een financiële tegemoetkoming, maar een cadeau zoals een horloge of een onder renners populaire koffiemachine. KNWU-directeur Veneberg is ervan overtuigd dat het prestige van de regenboogtrui ‘voldoende drive’ vormt. ‘Iedereen rijdt hier echt voor de eer.’

De KNWU stelde in het verleden wel premies beschikbaar. Zo kon Raas destijds 25 duizend gulden verdelen na zijn zege in Valkenburg. Onder regie van bondscoach Leo van Vliet, die in 1979 zelf knechtte voor Raas, werd in 2009 de bonus vastgesteld op 100.000 euro. Er werd een verzekering voor afgesloten, die de bond 10.000 euro kostte. ‘Zo’n pot motiveert toch extra.’ Hij had een sponsor bereid gevonden het bedrag te verdubbelen. Die constructie stuitte volgens hem later op bezwaren van de Rabobank, die de nationale selectie al financieel steunde. Na twee jaar kwam er een eind aan het vooruitzicht op een uitkering.

Dat het met de huidige salarisschalen in het wielrennen op een WK meer om prestige lijkt te gaan, weerspiegelt zich in het prijzengeld. Voor de winnaar van zondag ligt een bedrag van 7.750 euro gereed. Het rendement ligt meer in het vervolg: mogelijk zit er een contractverbetering in en worden er hogere startgelden betaald.