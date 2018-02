Alle deelnemers van de snowboardcompetitie slopestyle vallen door wind: 'Het was onverantwoord'

'Als de hele wereld zit te kijken, wil je mooie sport op een hoog niveau laten zien' Cheryl Maas

Volgens de snowboarders dient skifederatie FIS zogeheten slechtweerdagen op te nemen in het vooraf vastgestelde wedstrijdschema. Dan kunnen wedstrijden gemakkelijker worden uitgesteld tot een later tijdstip, desnoods een week later. Dat soort dagen bestaan in het skiën ook: de afdaling stond zondag op het programma maar is nog steeds niet gehouden vanwege het slechte weer.



Door de harde kritiek zag de FIS zich genoodzaakt zich te verantwoorden in een persbericht. 'De eerste prioriteit van de FIS is de veiligheid van de sporters. We zouden nooit een wedstrijd houden als die niet veilig is.'



Later op de Spelen komt de 33-jarige Maas nog in actie op het onderdeel big air. 'Hopelijk staat er dan weinig wind en wordt er veel spektakel geleverd. Als de hele wereld zit te kijken, wil je mooie sport op een hoog niveau laten zien.'