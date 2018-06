Alle BN'ers zijn voor Marokko, maar hoe zit het met de rest van Nederland?

Ongeveer op het moment dat ik in een pub in Ierland de 32 vlaggetjes aan het plafond probeerde te koppelen aan de deelnemers aan het WK en noodgedwongen Google moest inschakelen – Panama? – werd op internet razendsnel een filmpje van Louis van Gaal verspreid. Hij richtte het woord rechtstreeks tot de kijkers.

Van Gaal zei dat hij een groen poloshirt had aangetrokken (dat klopte) en dat wij best wel wisten waarom. Eerlijk gezegd had ik geen idee. Het shirt was mintgroen, een kleur die hem niet erg goed stond.

Het groen, legde hij uit, zit in het shirt van Marokko. Maar ook in dat van Portugal, waar ik woon, lichtte Van Gaal toe. Er begon me iets te dagen.

Van Gaal is de komende weken fan van Portugal en Marokko, ‘omdat Marokkanen heel veel vertegenwoordigd zijn onder het Nederlandse volk.’ Hij hoopt dat beide landen in de finale komen, ‘Oesoud Atlas, mabroek Maghreb, yallah!’

Volgens een geraadpleegde collega betekent dit ‘Leeuwen van de Atlas, van harte Marokko, hup!’ Met de manier waarop Van Gaal yallah uitsprak en zijn gelaatsuitdrukking met wijd opengesperde ogen, hebben we het hoogtepunt van dit WK helaas alweer achter de rug.

Het bleek een filmpje te zijn van het tv-programma De Nieuwe Maan en Alle ballen op Ziyech, een talkshow die op Facebook wordt uitgezonden op de dagen dat Marokko op het WK een wedstrijd speelt. Ook Wesley Sneijder, Ruud van Nistelrooij en Patrick Kluivert schaarden zich in filmpjes enthousiast achter Marokko, evenals Johnny de Mol, Jandino Asporaat, Arie Boomsma en Humberto Tan.

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad en Willem Vissers van de Volkskrant trokken eveneens, letterlijk, een shirt aan van Marokko voor iets wat steeds meer op een goed doel begon te lijken. Tikje overdreven allemaal, als je het mij vraagt, hoewel de filmpjes grappig zijn en zonder twijfel met de beste bedoelingen zijn gemaakt.

Het ontbreken van de Nederlandse vlag in Rusland doet zich pijnlijk voelen. Als de coach die vier jaar geleden Oranje naar de derde plaats op het WK leidde een mintgroen poloshirt uit zijn kledingkast vist om zijn liefde voor Portugal en Marokko te onderstrepen, gaapt er ergens een grote leegte.

Fan ben je bovendien niet van het ene moment op het andere. Zo werkt dat niet. De meeste mensen die nu plotseling voor Marokko zijn, doen maar alsof, vermoed ik.

De steun voor Marokko in de media was deze week desondanks overweldigend. Metro presenteerde vrijdag zelfs een volledige voorpagina in rood en groen: de Marokkaanse vlag. Over de ster in het midden stond de tekst ‘Hup Marokko hup’, en daaronder de tekst ‘Laat de Leeuwen van de Atlas niet in hun hempie staan.’

EenVandaag deed ondertussen onder ruim 22 duizend leden van het eigen opiniepanel onderzoek naar de WK-beleving. Het grootste deel, 29 procent, sprak zijn voorkeur ouderwets uit voor België – en dat zonder mediacampagne van Bekende Nederlanders. Duitsland staat op de tweede plaats met 19 procent, Brazilië is derde met 6 procent. Marokko wordt niet eens genoemd.

Nog opvallender is het overzicht van de vijf minst favoriete deelnemers aan het WK. In dit klassement eindigde Marokko op de vierde plaats, achter Rusland, Iran en Saoedi-Arabië. In antwoord op de vraag welk land een WK-titel het minst wordt gegund, bracht een op de vier deelnemers aan het onderzoek een stem uit op Marokko.

Het plaatste de actie Heel Holland achter Marokko in een geheel ander perspectief; het perspectief van de racistische drek die donderdag massaal op Facebook werd gestort nadat Metro de Marokkaanse voorpagina had geplaatst.

Toen was ik ook om. Dan zelfs nog liever Henk Spaan die in een heuvelachtig landschap net iets te enthousiast zingt dat we de Atlasleeuw niet in zijn hempie moeten laten staan.