Alle belangrijke wielerwedstrijden zijn in ‘kalender van de hoop’ gepropt

De slotetappe van de Tour de France vorig jaar. Beeld EPA

Als het aan de mondiale wielerunie ligt, dan wordt het seizoen op 1 augustus hervat met Strade Bianchi. Drie maanden later, op 31 oktober, is de Ronde van Lombardije de laatste koers van het jaar. Daartussen staan alle voorjaars- en najaarsklassiekers en de drie grote rondes gepland.

De Tour de France gaat in het herziene schema op 29 augustus van start en eindigt op 20 september. De Giro d’Italia (3 tot 25 oktober) en de Vuelta ( 20 oktober tot 8 november) zullen elkaar overlappen. Hetzelfde geldt voor het slotweekend van de Tour en de start van de WK wielrennen (20 tot 27 september) in Zwitserland.

Dat de Amstel Gold Race samenvalt met de Giro d’Italia vormt voor geen organisator Leo van Vliet geen beletsel. ‘Die dag is een vlakke etappe in Italië, we zullen niet veel tv-kijkers kwijtraken.’ Dat een dag later Gent-Wevelgem op de rol staat, vindt hij evenmin een probleem. ‘Daar rijdt een ander type renner. Deze datum had onze voorkeur. Hoe verder in het jaar, hoe groter de kans is dat we corona onder controle hebben. Bovendien kan de toerversie voor recreanten nu ook doorgaan. Nog later in het najaar zou het te koud zijn geworden. Het belangrijkste is dat we weer iets hebben om naar uit te kijken.’

Om die reden wordt het nieuwe schema van de UCI ook wel ‘de kalender van de hoop’ genoemd. ‘Hoop en onzekerheid’, zegt Thorwald Veneberg, directeur van de KNWU. Want de mondiale wielerunie mag dan wel nieuwe data voor wedstrijden hebben vastgesteld, het is door corona nog maar de vraag of de koersen daadwerkelijk zullen doorgaan.

De UCI heeft het weekend van 22 en 23 augustus ingepland voor de nationale kampioenschappen, maar in Nederland zijn grootschalige sportevenementen tot 1 september verboden. Veneberg: ‘We zouden een andere datum kunnen prikken, maar dan ga je concurreren met andere wedstrijden en krijg je een NK zonder toppers. De vraag is of je dat moet willen.’

In het nieuwe schema is de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober vastgesteld, Parijs-Roubaix een week later. Voor het eerst in de geschiedenis zal dan ook een vrouweneditie van ‘de Hel van het Noorden’ worden verreden. Het wordt al met al dringen geblazen op de nieuwe kalender, maar dat was volgens Van Vliet onvermijdelijk. ‘En welke sport kan nu zeggen dat ze in elk geval al een nieuwe kalender hebben?’

Zes wedstrijden zijn gesneuveld. Het betreft de E3 BinckBank Classic, de Ronde van Romandië , de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Catalonië, de Ronde van het Baskenland en de Clássica San Sebastián.