Alle ballen op kopwonder Tobias Lauritsen, luidt het adagium bij Sparta

Alweer scoort Tobias Lauritsen namens Sparta met het hoofd, nu tegen FC Twente. Bijna altijd komt de 25-jarige Noor als winnaar tevoorschijn uit een kopduel. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Tobias Lauritsen, die in de zomer overkwam van Odds BK, is nauwelijks af te stoppen door de lucht. Naast zijn doelpunten is het spel van Sparta, de verrassende nummer vijf van de competitie, voor een belangrijk deel afgestemd op de specialiteit van de 25-jarige Noor.

Terwijl in Nederland de lange bal over het algemeen wordt gezien als een laatste redmiddel, schaamt Sparta zich er niet voor om de bal met enige regelmaat vanuit achter in een keer richting Lauritsen te spelen. En niet zonder succes: Sparta noteerde dit seizoen de meeste succesvolle lange ballen (1070).

Verdedigers hebben de nodige moeite om een kopduel van Lauritsen te winnen. De tengere, maar boomlange spits won dit seizoen al 264 kopduels. Ter vergelijking: geen enkele andere speler in de eredivisie wist vaker dan 102 keer als winnaar uit een luchtduel te komen. ‘Wij proberen op te bouwen, maar als we onder druk worden gezet is de lange bal op Tobias een geweldige uitwijkmogelijkheid’, zegt trainer Maurice Steijn.

17 luchtduels gewonnen

Ook tegen het fel jagende Twente zette Sparta het wapen in wanneer het nodig was. Lauritsen won zeventien kopduels. Het was de vijfde keer dat een speler zoveel luchtduels in een eredivisiewedstrijd in zijn voordeel beslechtte, sinds statistiekenbureau Opta vanaf 2010 de data verzamelt.

‘In onze wedstrijdbespreking zeg ik ook altijd dat de andere spelers moeten anticiperen en alvast moeten gaan lopen zodra Tobias een luchtduel aangaat, want de kans is heel groot dat hij die wint’, aldus Steijn. ‘Als hij de bal verlengt met zijn hoofd, kunnen we diep op de helft van de tegenstander weer gaan voetballen.’

Voor Lauritsen zelf is elk kopduel een wedstrijd binnen de wedstrijd. ‘Ik leg de lat hoog voor mezelf en eis dat ik elk kopduel win’, zegt hij in de catacomben van de Grolsch Veste. ‘Ik geniet van de strijd in de lucht, omdat ik weet dat ik op die manier belangrijk kan zijn voor de ploeg.’

Zijn geheim? ‘Ik probeer er niet al te staan, maar juist in beweging te zijn als ik het duel aanga. Dan is het voor een verdediger moeilijk om tegen mij aan te springen of op mijn schouders te leunen’, zegt hij. ‘Daarnaast heb ik er veel op getraind.’

Gouden zet

Dat laatste doet hij pas sinds een paar jaar. Lauritsen speelde in de jeugd altijd als middenvelder. Pas toen Pors Grenland, dat uitkomt in de derde divisie in Noorwegen, halverwege het seizoen zijn spits kwijtraakte, besloot de trainer de destijds 19-jarige Lauritsen een linie naar voren te schuiven.

Het bleek een gouden zet: Lauritsen scoorde 33 keer in 28 wedstrijden en speelde zich in de kijker van Odds BK, de club die twee jaar eerder nog afscheid van hem had genomen. Maar als spits zag de club wel iets in hem. ‘Na de training bleef ik vaak op het veld om extra kopoefeningen te doen.’

Ook bij Sparta trainen ze regelmatig op het wapen van Lauritsen. Naast de vormen waarmee Steijn het positiespel bij zijn ploeg erin wil slijpen, oefent hij op de lange bal richting de spits. De buitenspelers moeten dan in de diepte sprinten. ‘Je traint op bepaalde situaties, zodat spelers die tijdens wedstrijden gaan herkennen.’

Sparta pikte Lauritsen afgelopen zomer na vijf seizoenen op het hoogste niveau in Noorwegen voor iets minder dan een half miljoen euro op bij Odds BK. Steijn wilde graag een sterke spits en zag in de Noor het ideale puzzelstukje. ‘Hij is in eerste instantie onze targetman, maar alleen daarmee zou je hem tekort doen. Hij kan ook wel wat met zijn voeten.’

Knappe volley

Dat bewees Lauritsen tegen Twente. Naast zijn kopdoelpunt zette hij Sparta, na een achterstand, op slag van rust met een knappe volley op voorsprong: 1-2. Het was alweer zijn elfde doelpunt van het seizoen. Heel nuchter: ‘Daar ben ik blij mee.’

Na rust leek Twente de winst alsnog te pakken en de vijfde plek van Sparta over te nemen. Sparta-verdediger Abels schoot in eigen doel en een minuut later zette Cerny de thuisploeg op voorsprong: 3-2. Maar in blessuretijd maakte Sambo nog gelijk (3-3) en stapten de Rotterdammers als morele winnaars van het veld.

Dat vond ook Lauritsen, die geniet van zijn eerste seizoen in de eredivisie. ‘De verdedigers kunnen hier allemaal goed voetballen en ze proberen altijd op te bouwen. Maar ze zijn over het algemeen fysiek minder sterk en niet zo groot als de verdedigers in Noorwegen. Dat is in mijn voordeel.’