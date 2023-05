Algemeen directeur Van der Sar vertrekt bij Ajax na rampzalig seizoen en bestuurlijke chaos

Edwin van der Sar (tweede van rechts) tijdens FC Groningen - Ajax op 16 mei. Beeld Pro Shots

Ajax maakte het vertrek van de algemeen directeur dinsdagochtend bekend. Van der Sar heeft zelf besloten te stoppen. Ajax verloor zondag kansloos van FC Twente en eindigde zodoende op de derde plaats in de eredivisie. Met 69 punten beleefde Ajax het slechtste seizoen in veertien jaar. Voor het eerst sinds 2017 zal Ajax komend seizoen niet meer in de Champions League actief zijn.

Van der Sar had nog een contract tot 2025, maar is ‘op’, zo verklaart hij in het bericht op de website van Ajax. ‘We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest.’

Van der Sar kreeg het afgelopen jaar veel kritiek op zijn manier van leidinggeven. Lang was onduidelijk wie precies verantwoordelijk was voor het sportieve beleid bij de club. Bovendien trad Van der Sar weinig naar buiten over de onrust bij Ajax. Op de momenten dat hij wel in de media verantwoordelijk aflegde, maakte Van der Sar doorgaans geen beste beurt. Bij de laatste thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht, werd de directeur uitgefloten door een deel van het Ajax-publiek.

Van der Sar zegt ‘afstand te willen nemen’ van Ajax. ‘Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan’. Voorzitter van Ajax’ raad van commissarissen Pier Eringa zegt in het persbericht dat hij graag had gezien dat Van der Sar was gebleven. ‘Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding.’

Uittocht

Met het vertrek van Van der Sar is er niets meer over van de organisatie die Ajax de afgelopen jaren tot nationale en internationale successen dreef. Directeur spelerszaken Marc Overmars vertrok vorig jaar vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag, trainer Erik ten Hag ging afgelopen zomer aan de slag bij Manchester United.

Ook in de raad van commissarissen en in de functies van hoofd scouting en hoofd jeugdopleiding vertrokken de afgelopen tijd belangrijke mensen bij Ajax. Bovendien is de verwachting dat Ajax op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Vanaf eind januari was John Heitinga interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder. De prestaties van het eerste elftal onder Heitinga zijn niet wat Ajax nastreeft.

Een veelgenoemde kandidaat voor het Ajax-trainerschap, Peter Bosz, zou na een eerdere periode bij Ajax niet meer overweg kunnen met Van der Sar. Zijn aanstelling lijkt met het vertrek van de algemeen directeur nu makkelijker.

Grote successen

Van der Sar, die als doelman grote successen met Ajax beleefde en onder meer in 1995 de Champions League won, begon in 2012 in het Ajax-bestuur. In 2016 werd hij algemeen directeur. Onder zijn bewind haalde Ajax de finale van de Europa League, de halve finale van de Champions League en eindigde de club vier keer op de eerste plaats in de eredivisie.

Het is nog niet bekend wie Van der Sar opvolgt. Hij treed donderdag al officieel uit zijn functie, Eringa zegt na 1 augustus een nieuwe algemeen directeur aan te willen stellen. ‘Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen’, aldus Eringa.