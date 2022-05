Alfred Schreuder volgt Erik ten Hag op als coach van Ajax, tekent voor twee seizoenen

Alfred Schreuder. Beeld BELGA

Schreuder was tussen begin 2018 en de zomer van 2019 assistent van Ten Hag in Amsterdam. Ajax pakte in het seizoen 2018-2019 de dubbel en bereikte de halve finales van de Champions League.

Schreuder werd daarna hoofdtrainer van de Duitse club Hoffenheim, maar moest een jaar later vertrekken. Hij ging vervolgens als assistent van Ronald Koeman mee naar FC Barcelona. Na het ontslag, eind vorig jaar, van Koeman, vertrok ook Schreuder uit Camp Nou. Begin dit jaar stelde Club Brugge hem aan als hoofdtrainer. Met die ploeg koerst hij momenteel af op de Belgische titel.

In een verklaring noemt Schreuder zijn aanstaande functie ‘eervol en een geweldige kans’. ‘Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt.’

In de overeenkomst met Schreuder, die als voetballer actief was voor onder andere RKC, NAC Breda en Feyenoord, is een optie opgenomen voor een derde seizoen.

‘Alfred staat bij ons bekend als een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof’, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. ‘Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities. We hebben er veel vertrouwen in.’