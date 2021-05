Alfred Schreuder heeft sinds zondag ‘hoofdcoach Barcelona’ op zijn cv staan

Alfred Schreuder zondag als hoofdtrainer van Barcelona. Beeld EPA

Laat Alfred Schreuder maar schuiven. Schuiven met magneetjes die denkbeeldige spelers voorstellen op een bord. Dan is de assistent-trainer van FC Barcelona in zijn element. Tegen Valencia afgelopen zondag en in de topper tegen Atlético Madrid komende zaterdag staat de Barnevelder (48) als hoofdcoach op het formulier door een schorsing van Ronald Koeman. ‘Hoger kun je niet komen als coach. Maar Alfred is niet ijdel, Alfred is een voetbaldier’, zegt Youri Mulder, Schreuders assistent bij FC Twente.

Bij Twente moest hij weg in 2015, met pek en veren. Enorme rookwolken en beledigende spandoeken (‘Alfred, laat je grote hoofd werken, rot op om de schade te beperken’) in de Grolsch Veste lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. De lokale pers vilde hem. Zijn trainerscarrière leek al klaar voordat die goed en wel begonnen was.

Zes jaar later staat hij voor een magnetenbord in de kleedkamer van FC Barcelona met wereld- en Europees kampioen Sergio Busquets te bedenken hoe verschillende speelwijzen van de tegenstander het best bestreden kunnen worden. Schreuder geniet als hij ziet op welk niveau Busquets denkt. Of als hij bemerkt dat Lionel Messi aan een half woord genoeg heeft als hij een tamelijk ingewikkelde oefening uitlegt. Als hij de Argentijnse vedette weer ziet lachen, maar ook hard werken op het trainingsveld, mede door de oefeningen van Schreuder, eerder assistent van Ajax-coach Erik ten Hag tijdens het succesvolle seizoen 2018-2019.

Duurste coach

‘Het zijn oefeningen die plezierig en uitdagend zijn en spelers onbewust superfit maken’, legde Schreuder al eens uit. Hij leerde ze van Julian Nagelsmann, de duurste coach ter wereld.

Barcelona oogt zoveel fitter, gretiger en uitgebalanceerder dan voordat Koeman en Schreuder neerstreken in Catalonië. De titel is zelfs vol in het zicht gekomen, terwijl dit eigenlijk een transitiejaar is.

Schreuder kende als speler zijn piek bij NAC. Zijn benen wilden niet zo snel als zijn hoofd. Afgelopen zondag zag hij vanaf de bank Barcelona na rust een achterstand ombuigen in 3-2 winst. Mulder: ‘Is toch mooi hoe hij de boel in de rust kennelijk heeft opgemonterd. Al is het natuurlijk ook prettig om zoveel ervaring in de ploeg te hebben. Maar dan moeten ze je wel serieus nemen, hè. Ze kunnen je ook laten vallen. Alfred gaat geen rol spelen, hij heeft de bagage om topspelers voor zich te winnen. Vraag maar aan Ziyech, Tadic en De Ligt.’

Kriebelen

Mulder werd zelf ook eens van assistent de tijdelijke hoofdtrainer bij Schalke. ‘Het kriebelde vooral even als ik de spelers het speelplan moest uitleggen, iedereen kijkt ineens naar je. Met de media ging het me best makkelijk af. Ik had al bij Schalke gespeeld, spreek de taal goed. Die voordelen had Alfred niet toen hij bij Barcelona kwam.’

Mulder was, samen met Mike Büskens, aanvankelijk heel succesvol. ‘Hoe nuchter je ook bent: als het loopt, krijg je wel een enorme kick van de macht die je hebt.’

Ook René Meulensteen weet wat het is om ineens vol in de schijnwerpers te staan bij een topclub. Het overkwam hem toen Manchester United-manager Alex Ferguson geschorst was. ‘Hij zat in de bestuurskamer. We hadden contact via zo’n ouderwetse witte draaitelefoon met een snoer. Die hing naast mijn stoel. De andere assistent lag in een deuk, want telkens als ik opnam, legde Ferguson de hoorn net neer en vice versa. Gelukkig hadden we alles doorgesproken. Het was een moeizaam duel tegen Sunderland, dat we nipt wonnen. Pas na afloop kreeg ik Ferguson aan de lijn. Ik antwoordde met: ‘Hello, pizza express, how may I help you?’ Hij hing meteen op, snapte er niets van.’

Pas later had Meulensteen door hoe ‘grotesk’ het allemaal was. ‘Op dat moment moet je gewoon doen wat je moet doen.’

Tijdelijk instappen

Die instelling had Andries Jonker ook bij Bayern München waar hij tijdelijk instapte voor de ontslagen Louis van Gaal, die hij al eerder assisteerde bij FC Barcelona. ‘In Barcelona zou ik al een keer hoofdcoach zijn bij een oefenwedstrijd. Door de regenval werd die verplaatst van het kleine stadion naar Camp Nou. Ik wreef me al in mijn handen. Dacht echt: zo, dit is top, hé. Maar ook dat veld stond blank. Zelfs op het kunstgras konden we niet terecht.’

Geen ‘hoofdcoach Barcelona’ op zijn cv. Maar bij Bayern stond hij liefst drie maanden voor de groep. ‘Ik deed al delen van trainingen, en de analyses van de tegenstander toen Louis er nog was dus ik was gewend te spreken voor de groep. Ik had de steun van Louis, de clubleiding en de aanvoerders. Er was een geweldige persvoorlichter die precies wist wat er speelde, welke vragen er kwamen; een groot voordeel.’

Jonker kreeg complimenten en later een aanstelling als hoofdcoach bij het ambitieuze VfL Wolfsburg. ‘Zo raar kan het lopen, want eigenlijk vond ik er niets leuks aan. Ik wilde met Louis door bij die club, en niet alleen.’