Alfred Schreuder: ‘Als je trainer van Ajax mag worden, kun je alleen blij zijn’

Alfred Schreuder keek vrijdag vooral veel tijdens zijn eerste training als hoofdcoach van Ajax. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik me moet bewijzen. Ik wil dit graag doen.’ Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Als bestaat niet meer’, zegt Alfred Schreuder bijna poëtisch, tijdens het gesprek met verslaggevers in de bestuurskamer van Ajax, na de eerste training van het seizoen. Het gaat over spelers die al dan niet vertrekken in roerige transfertijden. Een uittocht? ‘Ik weet dat het goedkomt.’ Voetballers komen en gaan, al hoopt hij dat toppers als Jurriën Timber en Antony blijven. Maar zelfs Ajax staat straks gewoon met elf man op het veld.

De kampioensschalen blinken in keurige rijen aan de hagelwitte muur. Zijn uitspraak over als, dat niet meer bestaat, is de weerslag van de transformatie tot volwassen, evenwichtige hoofdtrainer. Hij is overtuigd van zijn kwaliteiten en weet dat hij overal rekening mee hoort te houden, terwijl delegeren cruciaal is, ook als het om het aantrekken van topspelers gaat. ‘Ik heb spelers nodig die graag bij Ajax willen spelen, omdat hier een volgende stap mogelijk is.’

Of het een goed instapmoment is, na jaren van successen onder Erik ten Hag, met PSV en Feyenoord als steeds verbetener jagers? ‘In het leven moet je proberen te kijken naar wat je wel hebt, in plaats van wat je niet hebt. Wat je niet hebt, voelt vaak negatief.’ Zo wil hij niet denken. Hij zegt dat hij genoeg heeft meegemaakt. Dochter Anouk stierf in 2006 op 6-jarige leeftijd aan hersentumor.

‘Klagen helpt ook niet. Wat je hier wel hebt, is extreem veel. De club is gezond, er loopt veel talent, de selectie is sterk. Als je trainer van Ajax mag worden, kun je daarvan alleen blij zijn.’ Natuurlijk, de internationale kalender van komend seizoen is ‘gekkenwerk’, maar ‘we moeten er het beste van maken.’

Psycholoog

Schreuder houdt van eenvoud. Hij ontmoette zijn vrouw Esther op de kermis in de plaats waar hij is geboren, getogen en nog steeds woont, Barneveld. Of het toeval is, al die trainers en directeuren voetbalzaken (eerst Overmars, nu Huntelaar/Hamstra) van ver buiten Amsterdam? ‘Ik denk dat het niet veel uitmaakt waar je vandaan komt. Maar Erik (ten Hag, uit Haaksbergen) en ik hebben allebei als voetballer op dezelfde positie gespeeld. Dat geldt voor veel latere trainers: ze waren verdediger of middenvelder. Als aanvoerder van NAC bijvoorbeeld wilde ik dat iedereen zich op zijn gemak voelde, of ze nu uit Brazilië of Hongarije kwamen. Als je warmte geeft, kun je ook veel eisen. Als je investeert in de mens achter de speler, heb je een grotere kans van slagen. Dat is mijn profiel, dat ik een verbinder ben. Daarvoor hoef je niet speciaal uit het oosten of het midden van het land te komen.’ Geregeld praat hij met een psycholoog, om dicht bij zichzelf te blijven.

Schreuder observeert vrijdag vooral, tijdens de eerste training. Assistent Michael Reiziger voert het woord tussen al die spelers, onder wie de fit ogende Mo Ihattaren. Ajax is nog zonder de internationals. Algemeen directeur Edwin van der Sar schudt handen. Ja, het is druk, met al die in- en uitgaande transfers. Schreuder vertrouwt op het proces van loven en bieden.

Hij voelde al jong dat hij trainer zou worden, als logische afslag na een leven als prof. Ja, hij kan ook vertellen over het boerenleven in Barneveld, vlakbij Stroe (‘bij mij om de hoek’) waar deze week de protesten tegen de stikstofwetten van het kabinet zich concentreerden. Hij heeft het over vogels, wormen in de grond en injecties. Hij doet alleen geen gedetailleerd verslag, omdat hij het fijne niet weet. Maar hij heeft sympathie voor de boeren. Dat zeker.

Alleen: voetbal is zijn ding, bij de grootste club van het land, waar hij hoopt gelouterd te zijn, dankzij de gevonden rust. ‘Je moet kunnen loslaten, omdat je weet dat er goede mensen aan boord zijn.’ Hij heeft veel geleerd in drie seizoenen dat hij weg was bij Ajax, waar hij eerder assistent was van Ten Hag. Vooral Ronald Koeman was een leermeester bij Barcelona. ‘Hij durfde echt los te laten. Onder de allerhoogste druk bleef hij rustig. Hij zei altijd: op sommige zaken heb je toch geen invloed.’

Bij Club Brugge pakte hij afgelopen seizoen de landstitel. Bij Ajax voelt het weer ‘vertrouwd’. ‘Ik heb niet het gevoel dat ik me moet bewijzen. Ik wil dit graag doen. Een bepaalde rust creëren op de werkvloer en filteren: wat is belangrijk voor mij?’

Rustig blijven

Bij Hoffenheim, nadat hij Ajax in 2019 verliet om hoofdtrainer te kunnen zijn, liet hij zich verleiden door onrust. ‘We stonden zevende. Drie wedstrijden voor het einde ging het fout. Ik was intern te veel bezig met de selectie op orde krijgen voor volgend seizoen. Ik werd daar onrustig van. Daarvan heb ik veel geleerd. Rustig blijven, mensen vertrouwen die het beleid bepalen. Mijn business is het elftal prepareren en werken met mensen die allemaal hun specialisme hebben.’

Julian Nagelsmann, van wie hij eerder assistent was bij Hoffenheim, ‘was weer extreem goed in het ontwikkelen van trainingsmethodes en het variëren van systeem of veldbezetting.’ Mede daarom trok Ajax Matthias Kaltenbach van Hoffenheim aan voor de staf, hetgeen ten koste ging van Winston Bogarde. ‘De intentie van veel oefenvormen zal hetzelfde blijven, alleen de vorm kan anders zijn. Hij kan een nieuwe saus toevoegen, dat is goed voor spelers. Verfrissend.’

Ja, uiteindelijk wil hij de Champions League winnen, hoe onrealistisch dat ook moge klinken. Want winnen, daar gaat het om bij Ajax. ‘Overal de lat hoog leggen. We zullen proberen elke prijs te winnen.’