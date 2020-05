Alexander ­Münninghoff liet schaakgemeenschap in Wijk aan Zee stralen

Dinsdag overleed Alexander ­Münninghoff, een man die een schaaktoernooi veranderde als hij op bezoek kwam. Zijn vrolijkheid, energie en grote liefde voor het spel waren zo aanstekelijk dat ook op de ­humeurigste gezichten de zon doorbrak. Graag liet hij zich meeslepen door de kunst van de grootmeesters, al speelde hij nog liever zelf. Hij was een trouw lid van de Haagse vereniging DD, die in het Nationaal Schaakgebouw resideert, het mooiste clublokaal van Nederland.

Münninghoffs (76) nalatenschap aan de schaakgemeenschap is groot en waardevol. Zijn artikelenreeks Schaken in de Sovjetpers in het tijdschrift Schaakbulletin droeg bij aan de dringend noodzakelijke de­mythologisering van de naoorlogse Sovjethegemonie. Hij was de biograaf van Max Euwe en Hein Donner en hij schreef een boekje over de vergeten tweekamp ­Donner – Prins, uit 1951 in Den Haag.

Eeuwig trouw was hij aan het Hoogovenstoernooi, de voorloper van het Tata Steel Chess. In januari 1993 was Münninghoff het middelpunt van het gelukkige gezelschap dat in San Lorenzo de El Escorial de finale van het kandidatentoernooi tussen Jan Timman en Nigel Short bijwoonde. De zon scheen, de match was spannend en de maaltijden waren feesten. Toch vertrok hij voortijdig. Hij moest naar Wijk aan Zee om mee te doen aan het jaarlijkse journalistenkampioenschap.

Met Lex Jongsma was Münninghoff co-auteur van het boek 60 jaren Hoogovens Schaaktoernooi, dat in 1998 verscheen. Hij zal erop hebben aangedrongen dat hij het verhaal mocht schrijven over de editie in 1964, waarin zijn lievelingspartij Ivkov – Larsen, volgens hem ‘de absolute topper uit 60 jaar Hoogovens’, werd gespeeld.

Ivkov – Larsen

Beverwijk 1964

1.e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6

Deze partij zorgde ervoor dat de door Larsen gekozen opening Münninghoffs lijfvariant werd.

5. Pc3 Lg7 6. Le3 Pf6 7. Lc4 d6 8. f3 Pd7 9. Lb3 Pb6 10. Dd2 Pa5 11. Dd3 0-0 12. 0-0-0 Pxb3+ 13. axb3 a5 14. Pa4 Pxa4 15. bxa4 Ld7 16. Pb5 Tc8 17. h4 Lxb5 18. Dxb5 Tc6 19. c4 Dc7 20. b3

Diagram links

20 ... Tc5

Münninghoff geeft deze zet drie uitroeptekens. Hij noemt Larsen `de uitvoerder van een idee dat hem als een vorm van genade toevalt. Dit is het onbereikbare waarom een mens schaakt.’

21. Lxc5 dxc5 22. Td5 e6 23. Dxc5 Dg3 24. Tg5 Df4+ 25. Kc2 f5 26. exf5 exf5 27. Td1 b6 28. De7 Dxh4

Diagram rechts

29. Td7?

Met twee minuten op de klok voor twaalf zetten maakt Ivkov de beslissende fout. Larsen noemt 29. De3 de enige zet, al is volgens hem het toreneindspel na 29 ... Lh6 30. f4 Lxg5 31. fxg5 De4+ 32. Dxe4 fxe4 33. Td6 Tf5 nog niet zo gemakkelijk voor wit.

29 ... Lf6 30. De6+ Kh8 31. Dd6 Df2+ 32. Kd1 Df1+ 33. Kc2 De2+ 34. Kc1 Db2+ 35. Kd1 Db1+ 36. Ke2 Te8+ 37. Kf2 De1

Mat.

‘IJzingwekkend’, schrijft Münninghoff.