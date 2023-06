Alcaraz pakt op Queens eerste grastitel, gaat Djokovic voorbij op wereldranglijst en tankt zelfvertrouwen voor Wimbledon

Carlos Alcaraz strekt zich voor een bal in de forehandhoek. Beeld AP

Met zijn zege op de Australiër Alex de Minaur (6-4, 6-4) sloot de 20-jarige Spanjaard een perfecte week af op de baansoort waarmee hij nauwelijks ervaring heeft. Tot vorige week had hij alleen gespeeld op het gras van Wimbledon: hij behaalde de afgelopen jaren de tweede en vierde ronde. Na Queens staat op hij elf graspartijen, bijna een verdubbeling in ervaring.

Hoewel Djokovic zich in het verleden zowel op Queens als in het Duitse Halle heeft voorbereid op Wimbledon, liet hij zich afgelopen week nergens zien. Hij verkoos een rustige aanloop op het prestigieuze toernooi dat hij voor de achtste maal hoopt te winnen, eenmaal vaker dan voormalig grasspecialist Pete Sampras en even vaak als recordhouder Roger Federer. Aan zijn ervaring zal het niet liggen: hij heeft 115 duels gespeeld op de snelle ondergrond die vroeger bij drie van de vier grandslamtoernooien werd gehanteerd.

Belangrijkste concurrent Djokovic

Gezien de progressie van Alcaraz op gras lijkt de jonge Spanjaard de voornaamste concurrent van Djokovic. De Australiër Nick Kyrgios, vorig jaar verliezend finalist, worstelt met blessures en heeft al twee grastoernooien op rij afgezegd. Matteo Berrettini, in 2021 verliezend finalist tegen Djokovic, is evenmin in goeden doen. Tweevoudig winnaar Rafael Nadal herstelt van een chronische heupblessure.

Het zelfvertrouwen van Alcaraz is dankzij zijn vijf partijen op Queens enorm gegroeid. De eerste ronde overleefde hij ternauwernood: pas in tiebreak van de derde set versloeg hij de Fransman Arthur Rinderknech. Daarna verspeelde hij geen set meer. De Tsjech Jiri Lehecka, de Bulgaar Grigor Dimitrov en Amerikaanse Sebastian Korda bleef hij in twee sets de baas, net als grasspecialist De Minaur in de finale.

De enkelvoudig grandslamwinnaar (US Open 2022) gaf na zijn zege op Lehecka, in de tweede ronde, al aan dat hij zich thuis begon te voelen op Queens. Hij voorspelde dat hij goede resultaten zou behalen, ook al dwingt het gras hem zijn bewegingspatroon aan te passen. Hij kan niet glijden zoals op gravel en heeft minder grip dan op gravel of hardcourt.

Daar staat tegenover dat Alcaraz graag naar het net komt en veel beter volleert dan de meeste tennissers. Het gras past ook bij zijn temperament: hij zoekt met zijn slagen graag de aanval. ‘Ik begon de week niet zo goed, maar heb mijn bewegingen aangepast en heb de week met veel energie afgesloten. Ik voel me heerlijk op gras. Ik ben blij dat ik meer ervaring heb opgedaan.’