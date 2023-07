Alcaraz kraakt op Wimbledon de code van Djokovic en pakt als 20-jarige de titel

Carlos Alcaraz zakt even door de knieën na het binnenhalen van zijn eerste Wimbledontitel. Beeld Getty

Hij had kunnen wachten. Carlos Alcaraz is pas 20 jaar, staat aan het begin van zijn tenniscarrière en heeft nauwelijks graspartijen in zijn benen. Verliezen was geen schande, op Wimbledon, tegen de recordhouder met 23 grandslamtitels op zijn naam. Maar waarom wachten, als de favoriet nu te verslaan was?

In een zinderende vijfsetter won Alcaraz zondagavond zijn eerste Wimbledonfinale van Novak Djokovic. Het werd op het Centre Court 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4. De jeugd, de aanvoerder van een nieuwe generatie, met voor aanvang slechts de ervaring van één gewonnen grandslamfinale op zak (US Open), won het van de tennisgrootheid die zondag zijn 35ste grandslamfinale speelde.

Onhandig probeerde Alcaraz na afloop zijn opponent te prijzen, ten overstaan van een gevuld stadion. ‘Ik begon ooit met tennisspelen door naar jou te kijken.’ Djokovic, 36 jaar, keek gepijnigd, het publiek begon te lachen. Alcaraz: ‘Nee, nee. Ik werd geboren toen jij toernooien won.’ Waarna Djokovic demonstratief de zilveren schaal, de prijs voor de verliezend finalist, tegen zijn oor drukte.

Eerdere deceptie

Het had zo anders kunnen lopen. Eerder op de middag leek het nog een saaie wedstrijd te worden. Alcaraz en Djokovic zijn de nummers één en twee van de wereldranglijst. De enige keer dat Alcaraz een grandslamtitel won was een jaar geleden, op de US Open. Djokovic ontbrak daar. Op Roland Garros, waar de twee elkaar ongeveer een maand geleden troffen in de halve finale, eindigde de wedstrijd in een deceptie voor Alcaraz. De spanning sloeg de jonge Spanjaard in de benen, met een krampaanval en een verliespartij tot gevolg.

Zondag op het Centre Court begon Djokovic volgens verwachting: vastberaden, doelgericht, met nauwelijks fouten. De Serviër presteert goed onder druk. En Alcaraz wist niks in te brengen, het werd 6-1.

Maar in de volgende set keerde Alcaraz het tij. Zoals hij in de halve finale tegen Daniil Medvedev na een set verlost was van de spanning en zichzelf inprentte vooral te blijven lachen, ging hij nu ook vrijer spelen. Lachen heeft hij nodig, de kunstenaar, de creatieveling, de man die onmogelijk geachte ballen alsnog haalt en vervolgens moeiteloos langs zijn verbouwereerde tegenstander binnen de lijnen speelt. Alles draait om plezier in het spel, soms met onnodige fouten tot gevolg, maar dat is dan maar zo.

Het niveau was hoog, ze deden nauwelijks onder voor elkaar en uiteindelijk eindigde de tweede set in een spectaculaire tiebreak. Dat leek in het voordeel van Djokovic. Vijftien keer op rij wist hij een tiebreak te winnen op een grandslam - niemand deed hem dat ooit na. Hij was zich bewust van de ongeslagen reeks, vertelde de Serviër twee dagen eerder. Hoe langer het record standhield, des te groter zijn vertrouwen. ‘En ik denk dat mijn tegenstanders er ook van weten, dus dat maakt het mentaal anders.’ Maar deze dag brak jeugd de ervaring, brak plezier het zelfvertrouwen: met 8-6 won Alcaraz de tiebreak. Aan de reeks van vijftien gewonnen tiebreaks op grandslamtoernooien maakte Alcaraz een einde.

Set binnen game

Vervolgens verslapte Djokovic even, Alcaraz daarna weer, maar het niveau bleef hoog. Bijzonder was de vijfde game in de derde set. Een set binnen een game. Waarin Djokovic zijn eerste poging tot serveren staakte en geïrriteerd opkeek na geluiden uit het publiek. Waarin Alcaraz als een springveer omhoog en omlaag bewoog, uit frustratie na een nipt uitgeslagen bal. En op dat moment, vroeg in die game, wisten beide spelers niet eens welke bizarre ontknoping nog zou komen.

Het werd een gevecht dat uiteindelijk bijna zevenentwintig minuten zou duren, een game waarin de umpire liefst dertien keer ‘deuce’ zou roepen. Lange rally’s en prachtige punten wisselden elkaar af. Ze maakten soms wanhopige armgebaren in de lucht, richting het dak dat deze middag open was gebleven.

En ondertussen raakte het publiek andermaal deze middag in vervoering. Acht gamepunten kreeg Djokovic, maar de altijd zo stabiel en doelgericht lijkende Serviër sloeg niet toe. Alcaraz wel, hij benutte zijn zevende breekpunt en brak Djokovic voor de derde keer deze dag – dat was net zo veel als in zijn eerste zes wedstrijden op Wimbledon in totaal. Djokovic leek gekraakt. Een bal waar hij eerst nog voor zou lopen, liet hij gaan. In Djokovic’ volgende servicegame brak Alcaraz hem weer. Het werd 6-1.

De set daarna moest Alcaraz weer aan Djokovic laten en zo kreeg de grootse finale het verdiende einde: een bijna vijf uur durende vijfsetter. Waarin de onervaren grasspecialist het won van de 36-jarige routinier. Alcaraz is met zijn winst sneller dan bijna alle grote kampioenen: de finale was pas zijn dertiende partij op Wimbledon-gras. Landgenoot Rafael Nadal, door een zware blessure afwezig, had er ooit 26 nodig voor zijn eerste titel. Björn Borg deed het in 20 partijen. Federer won Wimbledon in zijn 15de duel op het gras van de All England Club.

‘Dit is heel snel in mijn carrière’, zei Alcaraz dan ook. ‘Ik ben trots op mezelf. En ik ben verliefd geworden op gras.’