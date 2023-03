Alcaraz is na eclatante toernooizege in Indian Wells weer de beste tennisser van de wereld

Carlos Alcaraz zondag in zijn finalepartij in Indian Wells tegen Daniil Medvedev. Beeld Getty Images via AFP

De 35-jarige Djokovic weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en is nog altijd niet welkom in de Verenigde Staten. Hij probeerde een vrijstelling te krijgen, maar die werd afgewezen door de Amerikaanse regering. Djokovic mist ook het mastertoernooi van Miami, dat deze week plaatsvindt.

‘Het betekent veel voor mij dat ik weer de nummer één van de wereld ben. Het was niet makkelijk, maar het maakte het wel makkelijker dat Djokovic hier niet meedeed’, zei Alcaraz na zijn overwinning (6-3, 6-2) in de finale tegen Daniil Medvedev.

Over de auteur

Guus Peters schrijft sinds 2014 over voetbal en tennis voor de Volkskrant.

De 27-jarige Rus had negentien partijen op rij gewonnen en wordt beschouwd als een van de beste spelers op hardcourt van zijn generatie, maar moest lijdzaam ondergaan hoe Alcaraz hem overklaste. ‘Daniil haalde duidelijk niet zijn beste niveau, maar ik ben blij met mijn eigen prestatie’, aldus Alcaraz.

Medvedev, die recent de toernooien van Rotterdam, Doha en Dubai won, klaagde eerder in het toernooi al over de trage banen van Indian Wells. ‘Het zou verboden moeten worden om hier te spelen’, zei de US Open-winnaar van 2021 tijdens zijn partij tegen Alexander Zverev. ‘Dat ze dit hardcourt durven te noemen, is een schande.’

Derde eindzege

Voor Alcaraz, die in september de US Open won, was zijn derde eindzege op een mastertoernooi de bevestiging dat hij helemaal terug is. Het supertalent beleefde vorig jaar zijn ultieme doorbraak: hij pakte in New York zijn eerste grandslamtitel en werd als tiener de jongste nummer één van de wereld ooit.

Maar in de weken na de euforie ervoer hij ook de grillige realiteit van tennissen op het hoogste niveau. Alcaraz kende zowel mentaal als fysiek een moeilijke periode: na zijn eerste grandslamtitel voelde hij zich naar eigen zeggen een beetje voldaan en ook zijn gespierde lichaam stribbelde tegen. Hij kampte met een buikspier- en hamstringblessure.

Hij miste eind vorig seizoen de ATP Finals en meldde zich begin dit jaar als nummer één van de wereld af voor de Australian Open. Djokovic profiteerde optimaal in Melbourne: hij won er niet alleen zijn 22ste grandslamtitel, maar heroverde ook de eerste plek op de wereldranglijst. Alcaraz: ‘Ik heb een aantal toernooien gemist die ik graag gespeeld had, maar ik ben hard blijven werken met mijn team.’

De Spanjaard, die door zijn energieverslindende spel mogelijk vatbaarder is voor blessures, keerde na vier maanden blessureleed in februari terug op twee kleine toernooien in Zuid-Amerika. Hij won in Buenos Aires en haalde de finale in Rio de Janeiro, waar hij opnieuw kampte met hamstringklachten. Zonder Djokovic en Nadal, die zich wegens een blessure had afgemeld, was de tiener de vedette in Indian Wells - zo snel rijst diens ster.

Manier van spelen

Het stadion, dat plaats biedt aan ruim zestienduizend toeschouwers, zat vanaf de eerste partij van Alcaraz vol. Ter vergelijking: Iga Swiatek, de Poolse nummer één van de wereld bij de vrouwen, speelde haar eerste partij voor nagenoeg lege tribunes. ‘Ik probeer de mensen te laten genieten van tennis’, zei Alcaraz na zijn partij in de eerste ronde. ‘En ik denk dat ze wel houden van mijn manier van spelen.’

Ook tegen Medvedev, voormalig nummer één van de wereld, toonde Alcaraz zijn veelzijdigheid: hij wisselde de vernietigende slagen met zijn forehand af met gevoelige dropshots en kwam regelmatig naar het net om Medvedev, de verdediger pur sang, uit zijn evenwicht te brengen. Op weg naar zijn titel in Indian Wells stond Alcaraz geen set af.

Het is de vraag of hij zijn dominantie kan voortzetten tijdens het Europese gravelseizoen, dat in april begint. Nadal heeft zijn rentree aangekondigd en mikt op Roland Garros op zijn vijftiende zege in Parijs, terwijl ook de ongevaccineerde Djokovic dan weer van de partij is.