Alcaraz en Ruud spelen in finale US Open om plek één van de wereldranglijst

De Spanjaard Carlos Alcaraz ligt uitgeteld op de baan nadat hij na 4 uur en 18 minuten de Amerikaan Frances Tiafoe heeft verslagen in de halve finale van de US Open. Beeld AP

‘Het zou het eerlijkst zijn als we allebei de finale halen’, zei Ruud nadat hij vrijdagavond (lokale tijd) in vier sets (7-6, 6-2, 5-7, 6-2) had afgerekend met de Rus Karen Chatsjanov. ‘Dat zou ideaal zijn. Maar als ik straks naar bed ga als de nummer één van de wereld, zal ik ook wel lekker slapen.’

Het kwam er niet van. De Noor zal zondag om de koppositie moeten spelen, want ook Carlos Alcaraz bereikte later de finale met een zwaarbevochten winst op de Amerikaan Frances Tiafoe (6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3). Alleen als de 19-jarige Spanjaard het niet had gered, was Ruud verzekerd van de nummer-één-positie. Nu kan ook Alcaraz die zondag grijpen.

Daarmee verliep de US Open volgens een droomscenario. Voorafgaand aan het toernooi was er sprake van een unieke situatie. Liefst vijf mannen - Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Ruud en Alcaraz - maakten in New York kans om nummer één van de wereld te worden. Ruud en Alcaraz bleven het langste overeind, en spelen zondag dus niet alleen voor hun eerste grandslamtitel.

Spektakel

Vooral Alcaraz en Tiafoe zorgden vrijdag in hun halve finale voor spektakel. Het punt waarmee de Spanjaard in de eerste set een tie-break afdwong, een reeks dropshots, een diepe bal van Tiafoe en daarna een dodelijke passeerslag van Alcaraz, zou thuishoren in een tennismuseum, en kreeg een staande ovatie van het New Yorkse publiek.

Het was de opmaat naar een kraker waarin Tiafoe, aangemoedigd door de aanwezige Michelle Obama, halverwege leek te bezwijken, maar zijn huid uiteindelijk duur verkocht. ‘Ik heb alles gegeven wat ik kon, maar hij was te goed’, zei Tiafoe, voor hij zich tot Alcaraz richtte. ‘Jij gaat nog veel grand slams winnen.’

Voor Alcaraz was het de volgende marathonpartij in New York. In de achtste finale stond hij tot 02.23 uur (lokale tijd) op de baan om de Kroaat Marin Cilic te verslaan, in de kwartfinale nog wat langer, tot 02.50 uur, om zich langs het Italiaanse toptalent Jannik Sinner te knokken. Pas na vijf uur en vijftien minuten waren de twee klaar. ‘Je moet vechten tot de laatste bal’, zei Alcaraz na het veiligstellen van zijn finaleplek. ‘Het maakt niet uit hoe lang een partij duurt.’

Aan de koppositie van de ATP-ranking wilde de jonge Spanjaard nog niet te veel denken. ‘Dat voelt nog heel ver weg’, zei hij. ‘Ik speel zondag tegen een geweldige tegenstander.’

Gravelspecialist Ruud

Ruud, eigenlijk gravelspecialist, hield het zakelijker in zijn partij tegen Chatsjanov. Het absolute hoogtepunt was een rally van liefst 55 slagen, de langste van het toernooi. Het was setpunt voor Ruud, die een minuut en zeventien seconden moest knokken om de boel over de streep te trekken.

Voor Ruud wordt het zondag zijn tweede grandslamfinale, nadat hij eerder dit jaar die van Roland Garros speelde. De Noor verloor toen kansloos van Rafael Nadal. ‘Ik weet nu beter wat me te wachten staat’, zei hij. ‘Het was allemaal nieuw voor me, hopelijk ben ik er nu meer klaar voor.’ Mocht hij winnen, dan wordt Ruud de eerste Noor die een grand slam op zijn naam schrijft.

Ook Alcaraz kan geschiedenis schrijven. De jongeman uit Murcia kan de jongste grandslamwinnaar worden sinds Nadal in 2005 zijn eerste van veertien Roland Garros-titels won. Wordt hij de nieuwe nummer één van de wereld, dan is hij de jongste lijstaanvoerder sinds Lleyton Hewitt in 2001. De Australiёr was toen twintig jaar oud.

Het verloop van de US Open bewees de afgelopen week bovenal dat het mannentennis na het sluiten van het tijdperk Federer-Nadal-Djokovic in goede handen zal blijven. Dat onderstreepten Ruud en Alcaraz, maar ook Tiafoe en Sinner. Wat ook vaststaat, is dat het toernooi een verse winnaar krijgt. ‘Ik zal mijn zenuwen moeten bedwingen’, blikte Alcaraz alvast vooruit, ‘maar ik ga vooral proberen om ervan te genieten.’