Alcaraz - Djokovic, de mooist denkbare sport

Alcaraz - Djokovic is een bijna vijf uur lang durend, over heilig gras in Londen bewegend kunstwerk van onwaarschijnlijke schoonheid. Overlevingskunst. Eerlijke sport vol levens- en strijdlust, met gekreun op het veld en op de tribunes, open monden, geknepen ogen, ongelooflijke rally’s, spanning die bijna onbeschrijfelijk is.

Het is in zekere zin de sportwedstrijd van het jaar, die zich ontrolt in een bijna verslavend ritme. Eigenlijk duurt het te lang, zo’n duel. Vijf uur. Pfff. Anderzijds: kan het alsjeblieft eeuwig duren, deze ode aan topsport? Dit gesublimeerde generatieconflict bovendien, tussen de man die het begrip eeuwige jeugd nieuwe dimensies geeft en de jongen die zondag op Wimbledon definitief man wordt.

Als je denkt dat Novak Djokovic eenvoudig zal winnen, in het begin van de partij, staat Carlos Alcaraz op, als brok springerige energie uit Spanje met zijn gedurfde aanvalsspel. En als het vermoeden postvat dat Alcaraz de mentaal schier onwankelbare Djokovic zal vloeren, schudt de Serviër met het lijf en tovert hij nieuwe energie tevoorschijn. Hij is immers al een tijdje de mentale meester van het spel, de beste tennisser aller tijden sowieso qua grandslams. Ook fysiek heerst hij al een tijdje, met zijn stoet aan begeleiders, trainers, doktoren en familie.

Maar die ene val van Djokovic blijkt symbolisch, in de derde game van de vijfde set, als hij wegglijdt tijdens de rally, nadat Alcaraz hem weer naar een uithoek heeft gejaagd. Razendsnel staat Djokovic op voor de return, doch uiteindelijk verliest hij het punt, als inleiding tot de beslissende break. Hij slaat zijn racket doormidden tegen de staander van het net, als inbreukje op de sportiviteit, als teken van frustratie, in het besef dat dit mogelijk de beslissing is.

Het is ook de aflossing van een generatie. De jongeling van 20, in Parijs door Djokovic uitgeschakeld in de halve finales mede omdat hij kramp kreeg, rammelend aan de kettingen van de hegemonie, in Londen klaar voor de fysieke en mentale oorlog, al is oorlog het verkeerde woord voor dit treffen van grote sportiviteit.

De ene arm van Alcaraz, de rechter, is zoveel gespierder dan de linker. De turbo’s van dijbenen passen nauwelijks in het broekje met een forse inkeping onderaan de zijkant, zodat hij genoeg bewegingsvrijheid houdt. Hij is razendsnel en zo compleet. Hij beheerst elk type slag, is atletisch en verrassend in zijn repertoire. Zijn liefde voor het dropshot is aanbiddelijk. Nooit vergeet hij het subtiele wapen van het dropshot, zelfs niet als Djokovic het een tijdje onschadelijk maakt.

Zo zachtjes als Alcaraz de bal dan raakt en vlak achter het net legt, terwijl hij verrassende sturing meegeeft. Zo met gevoel, als de geliefde die de met gesloten ogen zonnende partner een speels kusje geeft en met een rillerig schokje doet ontwaken. Met het cruciale verschil dat de ander hier een tegenstander is, geen geliefde.

Alcaraz rolt over het heilige gras na de zege en beklimt als Pat Cash vroeger de tribune om al die betraande familieleden, coaches en begeleiders te omhelzen. Het is een moment om nooit te vergeten, wetende wat vooraf ging aan het tranendal.