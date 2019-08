Albon glundert vooral nu hij naast Verstappen zit

Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen en Alexander Albon van Red Bull tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van België. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Journalisten gingen als bijen naar honing naar de hoofdrolspelers. Met allerlei vragen, behalve over de race die aanstaande zondag wordt verreden in de Belgische Ardennen. De voorsprong van 62 WK-punten die vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft op de WK-ranglijst lijkt met nog negen races te gaan onoverbrugbaar. Dus ging het donderdag voornamelijk alvast over volgend seizoen.

Zo maakte topteam Mercedes bekend dat Valtteri Bottas ook in 2020 teamgenoot is van Hamilton. Renault kondigde aan oudgediende Nico Hülkenberg na dit jaar in te ruilen voor het Franse talent Esteban Ocon. En Alexander Albon mocht eindelijk spreken over hoe het is om bij Red Bull de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te zijn, nadat Red Bull na de laatste race in Hongarije besloot de tegenvallende Pierre Gasly na een half seizoen te vervangen.

Iets dat Albon, die overkomt van satellietteam Toro Rosso, niet zag aankomen, zei hij donderdag tegen een zaal vol journalisten. De gehele persconferentie zat hij te glunderen naast Verstappen, als een kind in een snoepwinkel.

Een half jaar geleden moest hij zijn eerste Formule 1-race nog rijden. Nu bezit hij plots een auto waarmee hij races kan winnen. ‘Weinig coureurs krijgen die kans’, zei hij. De Thai krijgt de rest van het seizoen om te laten zien dat hij goed genoeg is ook volgend seizoen naast Verstappen te zitten. Om snel te leren gaat hij in ieder geval ‘veel met Max praten’. De twee kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke karttijd. ‘Alleen toen was ik altijd de ervarene’, zei Albon, die anderhalf jaar ouder is dan de Nederlander, lachend.

Verstappen, die zich in de VS oplaadde voor de tweede seizoenshelft, hield zich op de vlakte toen hij werd bevraagd over de stoelendans naast hem. ‘Ik heb Alex heel hoog zitten. Dat geldt alleen ook voor Pierre’, zei hij, doelend op zijn oud-teamgenoot. Om daar nog aan toe te voegen: ‘Verder wist ik het al een tijdje’.

Het team had het besluit al meegedeeld aan Verstappen voordat Gasly of Albon hoorden wat hen te wachten stond. Het onderstreept dat Verstappen de absolute kopman is van Red Bull. Een goede teamgenoot is voor hem essentieel voor volgend seizoen, als hij een serieuze gooi naar de titel wil doen. Het is zijn laatste kans de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Sinds donderdag weet Verstappen dat hij dat in het langste seizoen ooit moet zien klaar te spelen. Op de voorlopige kalender voor 2020 die de Formule 1 donderdag rondstuurde, stonden 22 races. Dat zijn er meer dan ooit, met de Nederlandse GP in Zandvoort op 3 mei als eerste Europese race van het jaar.

Daarnaast zijn liefst zeven van die races zijn zogenoemde back-to-back-races, oftewel wedstrijden waar slechts een week tussen zit. Bijvoorbeeld tussen die in Australië en Bahrein (ruim 12.000 kilometer). Het zal voor Verstappen hoe dan ook een slopend seizoen worden die het maximale vraagt van zowel hemzelf als zijn materiaal.