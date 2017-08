Alberto Contador stopt na de Vuelta met wielrennen

De Spanjaard, tweevoudig winnaar van de Tour de France, rijdt komende maand alleen nog de Vuelta. Daarna is het mooi geweest, zo liet hij via een filmpje op Instagram weten. 'Ik heb goed nagedacht over deze beslissing en er is niets beter dan afscheid nemen in een thuiswedstrijd. Ik ben ervan overtuigd dat het drie mooie weken gaan worden.'



Behalve vanwege zijn talrijke zeges - Contador wist in zijn carrière alle drie de grote ronden op zijn naam te schrijven - zal hij toch vooral ook worden herinnerd als de man van de 'Zero, zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero zero cinco gramos'- uitspraak. Contador doelde hiermee op het aantal gram clenbuterol dat in zijn bloed was aangetroffen. Als gevolg daarvan werd hij in 2012 door de TAS (International Sporttribunaal) voor twee jaar geschorst. Volgens Contador had de minieme hoeveelheid clenbuterol in besmet vlees gezeten. Vanaf dat moment werd hij vegetariër.