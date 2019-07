Alaphilippe kraakt en de Tour ligt voor het eerst sinds de hegemonie van Sky weer open

In de Tour wisselen de kansen voortdurend. De trotse geletruidrager Alaphilippe moest zondag voor het eerst zijn concurrenten laten gaan. Steven Kruijswijk, zaterdag soeverein op de Tourmalet, kwam dichterbij Alaphilippe in het klassement maar zag tegelijkertijd rivalen Pinot en Bernal naderen. Kanshebbers in overvloed in de slotweek.

‘Iemand nog ideeën?’, vroeg Steven Kruijswijk zaterdagmiddag met een flard van wanhoop in de optrekkende nevels rond het skioord La Mongie, iets onder de top van de Tourmalet. De vraag was geweest of er een manier bestond om Julian Alaphilippe te kraken, de geletruidrager die zich zojuist op de Pyreneeënreus had geweerd als een duivel in een wijwatervat. Dat was nota bene op een lange klim tot voorbij de 2000 meter, toch niet echt zijn favoriete terrein. Suggesties bleven uit. Het was meer hopen. Hij heeft geen ploeg die hem lang bergop kan bijstaan, hij zal vast wel veel energie hebben verspeeld na al die dagen in de leiderstrui.

Een dag later, in de bergen rond het klammige Foix, zo’n 150 kilometer oostwaarts, bleek de concurrentie dan toch in staat het sloopproces in te zetten. Had hij op de Tourmalet zijn voorsprong op titelverdediger Geraint Thomas, die kampte met een mindere dag, tot meer dan twee minuten uitgebouwd, zondag op de Prat d’Albis moest hij terrein prijsgeven. Thomas en Kruijswijk kropen dichterbij en staan nu op 1.35 en 1.47. Het vrolijk en uitdagend spelevaren veranderde op de laatste helling in spartelen, grimassen en schuddebollen om de schade beperkt te houden.

Zaterdag drong zich vooral de kwestie op of Alaphilippe dan toch in staat kon zijn het geel naar Parijs te brengen, sinds zondag bestaat er een heel kluitje met kanshebbers. Achter Thomas en Kruijswijk dringen Thibaut Pinot, Egan Bernal en Emanuel Buchmann aan. De Tour is voor het eerst sinds de hegemonie van Sky een open koers geworden.

Drieste poging

Zaterdag maakte Jumbo-Visma nog grote indruk – in de laatste kilometers sleurden de Nieuw-Zeelander George Bennett en de Belg Laurens De Plus zo hard aan kop van het gezelschap met grote namen dat zelfs Kruijswijk ze toeriep of het niet wat rustiger aan kon. Een dag later zat de kopman op de slotklim vroeg in zijn eentje. Zondag was het slim ploegenspel van Movistar dat leidde tot de terugkeer van Mikel Landa in de top 10. Marc Soler en Andrey Amador wachtten hem op, toen hij op de Mur de Péguèr begon aan zijn onderneming zich weer terug te vechten in de rangschikking. Team Ineos, voorheen Sky, de ooit zo onverbiddelijke regisseur van het peloton, kon niet veel anders dan reageren op de gebeurtenissen.

Alaphilippe, de chouchou van het Franse publiek, vertoonde zijn eerste moment van zwakte tijdens deze Tour op de Prat d’Albis, toen hij zich vergaloppeerde in een wat al te drieste poging Pinot bij te houden. Die ging op jacht naar Landa. Kruijswijk en Thomas pasten, maar Alaphilippe kon de verleiding niet weerstaan erachter aan te gaan. Hij moest dat verderop bekopen. Zijn naaste belagers in het klassement kwamen langszij en passeerden hem.

Thomas en Kruijswijk hadden even contact met elkaar. Ze wisten dat dit het moment was waarop ze hadden gehoopt: de eerste knak. Kruijswijk: ‘We zeiden: laten we nu maar zoveel mogelijk tijd terugpakken.’

Pinot deelt tik uit

Alaphilippe ontkende na afloop dat hij een fout had gemaakt. ‘We hadden ingecalculeerd dat ik tijd zou gaan verliezen. Zoveel is het niet.’ Hij voorziet wel dat het zwaar wordt de komende week, met etappes in de Alpen waarin een trits cols van boven de 2000 meter op het programma staat. ‘Mijn doel is genieten van elke dag die ik in het geel rijd.’ Zijn ploegleider bij Deceuninck-Quick-Step, Tom Steels, vindt het ook lastig te peilen wat nog de mogelijkheden zijn. ‘Hij kan het podium halen, maar ook zomaar 20 minuten verliezen.’

In het laatste geval zou Pinot hem ook in populariteit voorbij kunnen steken. Die was op de Tourmalet al ritwinnaar en deelde zondag nog een tik uit. Boven Foix bleek de met overgave koersende kopman van FDJ, tot zijn ergernis achterop geraakt in de waaieretappe naar Albi, de beste klimmer te zijn.

De uit een grote kopgroep ontsnapte Simon Yates kon hij niet meer achterhalen – de Brit boekte zijn tweede ritwinst in de Tour – maar hij liep in op al zijn concurrentie en staat nu vierde, op drie seconden van Kruijswijk.

De Brabander, die na zijn finish met een sjaal om en een extra jasje aan de 13 kilometer naar Foix was afgedaald om de douche in de bus op te zoeken, was ‘niet 100 procent tevreden’ over het resultaat. ‘Ik ben nog steeds derde, ik sta er nog goed voor. Maar het was vandaag niet mijn beste dag. Pinot was heel sterk, er staan nog meer gevaarlijke jongens achter me. Het gaat nog spannend worden.’

Hij vond niet dat zijn ploeg te vroeg, op de voorlaatste klim, in de wedstrijd de controle had gegrepen, waardoor hij steun in de slotfase moest ontberen. Bennett en De Plus konden niet de rol spelen die ze op de Tourmalet wel zo overtuigend etaleerden. ‘Die jongens hebben super hun werk gedaan. We konden Landa niet de vrijheid geven. We wilden ook dat de koers zwaar zou worden. Dat zou in mijn voordeel zijn. Maar Pinot was beter.’

Hij hoopt in de komende Alpenetappes het gevoel dat hij op de Tourmalet een dag eerder had, weer te hervinden. ‘Dat zijn ook beklimmingen waarin je een ritme kunt vinden.’

De euforie in de ploeg na het machtsvertoon van zaterdag is niet volledig geweken. Bennett: ‘Het was een goede dag. Stevie heeft tijd gepakt op Alaphilippe. Maar dat Pinot dichterbij staat is minder.’ Wie nu de grootste uitdagers zijn? Bennett: ‘Alaphilippe? Pinot? Thomas? Bernal? Zeg het maar.’