Alaphilippe is in geen plan te vangen, merkt Ineos nu

Derde Tourweek, zes renners kunnen nog winnen. Wat een luxe voor de wielerliefhebber. De spanning is te snijden, de zomer is nog lang niet voorbij. Verlost is de Touradept van de gortdroge optochten zoals die door Team Sky volgens script werden opgedist. Dodelijk voor de aandacht was de air van onaantastbaarheid. Nog dodelijker de reële onaantastbaarheid.

Toch vond ik die optochten wonderbaarlijk. En dan doel ik vooral op de derde Tourweek. Hoe goed het script er ook uitziet, de acteurs moeten wel overeind blijven. Ga er maar aanstaan, als auteur van een spanningsloos feuilleton.

Met veel geld zijn goede kopmannen en knechten te koop, het is waar, maar ook die hebben een eindig lichaam. Ik bedoel, na twee weken Tour is er geen lichaam meer te vinden dat zonder haperingen functioneert.

De ploeg van de marginal gains was grootmeester op het schaakbord. Hier werd een loper ingeleverd, daar een toren gespaard. Ach, ik heb geen verstand van schaken. Marginal gains of niet, de Tour is een trog die met beleid moet worden leeggevreten. Daar was Sky heel goed in.

Was? Ineos is het vervolg op Sky. Andere geldschieter, zelfde acteurs, zelfde scriptschrijver.

Op de jongste rustdag riep de grote manager van Ineos, Sir Dave Brailsford, de Tour vast uit tot winnaar: onvoorspelbaarheid is het hoogste goed in de sport. Moet je nagaan, Brailsford die al die jaren allergisch was voor onvoorspelbaarheid, maakt zich ineens druk om het lot van de wielersport in het algemeen, en van de Tour in het bijzonder.

Met Brailsford weet je het nooit. Of hij lult uit zijn nek, of er zit een plan achter. Het zou zomaar kunnen dat hij met de portemonnee van de rijkste man van Engeland die momenteel ook zijn geldschieter is, brexiteer Sir Jim Ratcliffe, eindelijk aan zijn idealen toekomt: winnen is leuk, maar nog leuker is de strijd. Zeg maar de flauwe, gedateerde olympische gedachte.

Los van idealen denk ik dat Sir Jim Ratcliffe zonder in Monaco te hoeven bezuinigen op een stukje vlees, dan wel privéjet het hele Tourcircus als hobby zou kunnen bestieren.

Terug naar de werkvloer. Brailsford stelt dat Julian Alaphilippe de tactiek van Ineos heeft ondergraven. Wie had gedacht dat deze jongen na twee weken nog altijd in het geel zou rijden. Alaphilippe is in geen plan te vangen. Ja, de logica zegt dat hij op zeker moment moet instorten. Maar ondertussen staat hij anderhalve minuut voor op de nummer twee en dat maakt alles gecompliceerd. Behalve met de ingecalculeerde concurrentie moet er rekening worden gehouden met een vogel die zo vrij is dat hij in geen enkel plan past.

Vrije vogels passen nooit in een plan. Het is kennelijk de eerste keer dat Brailsford door een vogel wordt geïnspireerd.