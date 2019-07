Alaphilippe en Kruijswijk overtuigend op de Tourmalet, Thomas moet terrein prijsgeven

Thibaut Pinot en Steven Kruijswijk in actie op de Tourmalet. Beeld BSR Agency

Zo’n zeven kilometer voor de top van de Tourmalet, zaterdag soms in nevelen gehuld, heeft het er even de schijn van dat Julian Alaphilippe het voor de eerste keer in de Tour de France wat lastig heeft. De geletruidrager belandt even aan de staart van de groep met favorieten, als uitgerekend zijn landgenoten, Thibaut Pinot en David Goudu, voor Groupama FDJ het tempo opschroeven.

Het is loos alarm. Als het laatste steile gedeelte van de Pyreneeënreus zich aandient, valt de ene na de andere kanshebber af, maar zo niet ‘Juju’. Op enkele honderden meters van de finish probeert hij zelfs nog het gat te dichten met de weggereden Pinot. Maar zodra hij erachter komt dat hem dat in zijn eentje niet gaat lukken, staakt hij de ultieme krachtsinspanning – de kopman van FDJ komt zes seconden voor hem over de eindstreep. ‘Ik heb dan liever dat iemand wint die ik graag mag.’ Hij ziet naast hem Steven Kruijswijk derde in de etappe worden, in dezelfde tijd.

Proeve van bekwaamheid

Alaphilippe slaagde met glans voor zijn proeve van bekwaamheid in het hooggebergte. De vraag was of hij na zijn spetterende tijdrit in Pau op vrijdag wel het geel zou kunnen behouden op terrein waarin hij tot dusver nauwelijks heeft uitgeblonken, lange en slopende klimmen tot voorbij de kaap van 2000 meter hoogte. De oogst was zelfs rijker dan louter het behoud van de leiderspositie. Titelverdediger Thomas was het slachtoffer met de grootste staat van dienst, hij moest op een naar eigen zeggen slechte dag 30 seconden op de Fransman prijsgeven en staat nu op een achterstand van 2.02. Kruijswijk staat derde, nu op 2.14. Of Alaphilippe in staat is om de Tour de France te winnen, houdt hem intussen toch maar bezig. ‘Hoe dichter ik Parijs komen, hoe vaker ik me deze vraag zal stellen.’

Dat Thomas terrein moest prijsgeven kwam vooral door toedoen van Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die vrijdag nog diep in mineur was door het uitvallen van Wout Van Aert, die zwaar geblesseerd raakte in de tijdrit nadat hij bleek haken aan de haak van een dranghek langs het parcours. Vanaf 4 kilometer van de top, sleurden de Vlaming Laurens De Plus en de Nieuw-Zeelander George Bennett aan kop. Het was het team dat ineens de lakens uitdeelde. Naast Thomas haakten onder anderen Richie Porte, Jakob Fuglsang en Mikel Landa af. Nairo Quintana raakte al veel eerder in de problemen.

Het tempo van zijn ploeggenoten ging zelfs Kruijswijk een tikkeltje te hard. Hij riep ze toe het iets rustiger aan te doen, hij wilde nog wat overhouden voor de slotfase, misschien zat er nog een heuse punch in voor de laatste kilometer. Maar in de kakofonie op de volgepakte hellingen hoorden zijn teamgenoten niet wat hij wilde.

Alaphilippe en Kruijswijk. Beeld BSR Agency

Gele droom

De euforie, 3,5 kilometer bergafwaarts, in het skioord La Mongie, is er niet minder om. De hoofdrolspelers omarmen elkaar, nadat ze letterlijk en figuurlijk in de wolken naar beneden zijn gereden. De Plus is de eerste. ‘Steven blinkt in zijn vel. Dit is de kans van zijn leven. Ik denk dat hij deze gaat pakken. Hij heeft er nog nooit zo goed voor gestaan. We hebben misschien niet de gele trui, maar we zitten wel in een gele droom.’ Bennett, nog nakuchend van de rook afkomstig van de fakkels langs de weg: ‘Het is geweldig om zo terug te komen na het uitvallen van Wout. We zijn weer opgestaan.’ Sinds de laatste kilometer gelooft hij er ook in dat een winst in Parijs tot de mogelijkheden behoort. ‘Ik was verrast dat Thomas eraf ging. Hij zag er zo goed uit. Alles is anders nu. Ik geloof in Steve.’

Kruijswijk arriveert als laatste en tempert wat de verwachtingen. ‘Winst? Dat is is nog te vroeg. Volgens mij rijdt er nog steeds iemand in het geel voor me en die is er voorlopig nog niet af.’ Hij kon op het laatst van de etappe nauwelijks inschatten hoe zijn concurrenten eraan toe waren. ‘Ik zat alleen maar bij George en Laurens in het wiel. Dat ging behoorlijk hard. Ik zat ook aan mijn taks. Die jongens stegen boven zichzelf uit. Dit heb ik nog maar zelden meegemaakt, met twee ploegmaten zo diep in de finale. Het geeft wel veel vertrouwen dat we ver kunnen komen.’ Pas aan de streep hoort hij dat Thomas had moeten passen.

Hij voelt er weinig voor dat zijn ploeg na het machtsvertoon op de Tourmalet vanaf nu de wedstrijd gaat regisseren. Hij wijst erop dat Movistar al vroeg het heft in handen nam, met als resultaat dat het team Quintana in de problemen bracht. ‘We moeten onze kansen afwachten en niet te veel met onze krachten smijten.’

Zware bergetappes

Ploegleider Servais Knaven van Team Ineos gaf toe dat het verlies van Thomas niet was voorzien. ‘Je hoopt op meer. Vanaf de eerste berg waren er signalen dat hij zich niet optimaal voelde. Maar als je dan 30 seconden verliest, valt de schade nog mee. Er komen nog vier zware bergetappes aan.’

Onder de achtervolgers domineert nu de vraag hoe ze Alaphilippe moeten aanpakken. Knaven en zijn collega bij Jumbo-Visma Grischa Niermann wijzen erop dat Deceuninck-Quick-Step niet de ploeg heeft om bergetappes te controleren. Laurens De Plus zat vorig jaar nog bij de blauw-witte brigade. ‘Ik ken hem. Hij leeft op emotie. Ik vermoed dat hij weinig slaapt de laatste dagen. Ik hoop dat hij nog kraakt.’ George Bennett: ’Als hij breekt zou dat fantastisch zijn. Als hij niet breekt, dan verdient hij het om de Tour de France te winnen.’ Kruijswijk: ‘Iemand nog ideeën?’